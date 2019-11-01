История одного сотрудника: yndx-liliko

Привет всем!

Настала очередь истории про Яндекс картографа, и мы рады сообщить, что взяли интервью у того из них, чей ник не раз упоминался в комментариях. Лиля пришла в Народную карту более трех лет назад. До этого она успела поработать в разных сферах картографического производства: были и выходы в поля в качестве геодезиста, и черчение карт по абрису, а еще — организация работы других людей. Первые полтора года Лиля занималась модерацией в разных регионах России, среди них: Вологодская, Белгородская, Сахалинская, Брянская и Чукотская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Также принимала правки в Узбекистане и Туркменистане. Потом появились новые задачи, и со временем она начала принимать участие в обучении новых сотрудников и организовывать работу других картографов.

Интервью получилось о том, как зародилось увлечение картографией и как она в свою очередь стала значимой частью жизни, — в общем, читайте и вдохновляйтесь.

Расскажи немного о себе



Привет! Меня зовут Лиля. Я из Нижнего Новгорода. Закончила Архитектурно-строительный университет по направлению «Землеустройство и кадастр» и получила степень магистра землеустройства. Если честно, то учеба была не настолько связана с картами, как мне бы хотелось сейчас, но это одно из немногих направлений в Нижнем Новгороде, которое выпускает подобных специалистов. За 6 лет нас научили выносливости, выдержке и, наверное, кропотливой работе. Это помогает сейчас в плане поддержки качества.

То есть специальность не совсем связана с редактированием карт?

Она не связана с редактированием в том виде, как это происходит в Народной карте, но у нас был курс фотограмметрии, которая изучает аэрофотоснимки и работу с ними, в том числе дешифрирование снимков на местности. У нас даже была практика, для которой мы получали снимки разного масштаба и выезжали на местность, чтобы сравнить то, что есть на снимке, и то, что есть на местности, так как данные различались. Результатом этой практики был снимок, на котором каждый контур заполнен условными знаками в соответствии с масштабами.

Почему картография и карты? Как ты решила пойти учиться на картографа?

Я не очень решала, скорее, мне посоветовали родители. И поскольку направление называется «Кадастр», то, если честно, до 2-го курса на вопрос друзей «что такое кадастр?» я отвечала: «Ну, это что-то связанное с землей…» На самом деле это юридическое направление землеустройства — там много работы с законами, нормативно-правовой базой, и мне было это не очень интересно. Интересен был предмет «Фотограмметрия». Наша преподавательница училась в МИИГАиКе и рассказывала нам про их практики, когда они участвовали в аэросъемке, делая фотоснимки на борту самолета, а потом сами их проявляли. Было приятно и интересно слушать. Это был 3-й курс, и тогда я не знала и не представляла, что могу в своем городе найти работу, связанную с картами и дешифрированием снимков.



Помогают ли тебе твои знания о кадастре в вопросах, связанных с АТД?

Получается, что да. У меня даже магистерская работа называлась «Установление границ муниципальных образований», и я исследовала вопрос установления границ: почему иногда границы идут не по дороге, например, а как-то не очень понятным образом. Я тогда даже опиралась на границы с Яндекс.Карт, не зная, что их рисуют люди и что там могут быть ошибки теоретически. Я как-то уже тогда верила беспрекословно Яндексу. Сейчас это скорее помогает в выборе источников. Благодаря этому я понимаю, какие источники являются официальными по данному виду работ, каким источникам можно верить, а какие — не очень помогут.

Чем ты занималась до того, как попала в Яндекс?

Я работала по специальности со второго курса. Сначала геодезистом: это поля с тахеометром, холод, романтика. Но я уже тогда понимала, что, поскольку я девочка, надолго меня туда вряд ли возьмут, огорчалась. С четвертого курса устроилась на работу геодезистом со свободным графиком: не везде у геодезистов есть работа ежедневно, поэтому, когда было нужно, тогда я выезжала, не в ущерб учебе. Со второго семестра четвертого курса я устроилась на работу в кадастровую сферу, сидела в офисе и поняла, что это совсем не мое.

Уже после четвертого курса я устроилась в организацию, где занималась обработкой результатов геодезических съемок. В этой работе тоже есть свои особенности. Полевые условия работы геодезиста непростые в первую очередь из-за погоды, и полевой абрис может быть трудно различим, например, из-за капель дождя, попавших на бумагу.



Есть определенные особенности и в условных знаках. Существуют целые сборники по условным обозначениям, и из-за того, что у нас мир развивается и не стоит на месте, в этих сборниках не всегда находится подходящий условный знак. Например, «фонари». В сборнике есть разные фонари, но они — про те большие фонари для освещения, расположенные обычно на значительном расстоянии друг от друга. Как-то мне нужно было нарисовать декоративные фонари, расположенные в метре друг от друга, и существующие условные знаки не подходили для обозначения, так как накладывались в масштабе чертежа. Приходилось как-то выкручиваться и думать, как их нарисовать. Я очень рада, что нам не надо картировать фонари на Народной карте :)



Как ты попала в команду?

Все получилось довольно мило, как мне кажется. У меня было выложено резюме на сайте по поиску работы (причем совершенно случайно), и меня пригласили на собеседование. В это время я училась в магистратуре и работала. Я растерялась, так как через три месяца мне предстояла защита магистерской диссертации. И первый вопрос, который я себе задала, когда повесила трубку, — «Мне звонят из Яндекса? Я могу быть нужна Яндексу?» Я тогда и предположить не могла, что Яндекс.Карты — это что-то невероятное, созданное руками людей. Мне казалось, что это все роботом нарисовано, наверное. На самом деле я просто не размышляла об этом. Когда я попала в команду, то поняла, насколько это кропотливая работа большого количества людей — и пользователей, и сотрудников.



В общем, мне тогда позвонили, я сказала, что готовлю диссертацию, но все же прошла собеседование. Тогда мне сказали, что я не прохожу, но меня будут рады видеть, когда я закончу учебу и защищусь. Примерно через 4 месяца я оказалась в Яндексе.



Расскажи, чем ты занималась? В каких проектах участвовала?

Начинала с модерации всех слоев в разных регионах и общения с пользователями. Примерно через год задачи стали разнообразнее, и я начала помогать новым сотрудникам в каких-то организационных вопросах, была одним из кураторов — принимала участие в обучении модерации. Также были отдельные задачи по улучшению и детализации карт разных городов, например в Кишиневе, Бишкеке, Стамбуле — всех уже не вспомнить. Еще занималась проверкой зон аутсорс-работ и оценкой качества снимков местности. Сейчас организовываю работу группы картографов.

Какие у тебя зоны модерации?

Сейчас у меня нет постоянных зон модерации, но я очень часто модерирую, так как периодически нужна помощь в группе. Поскольку кроме модерации существует много задач, я стараюсь помогать с нагрузкой.



Есть ли пользователи, которые тебе запомнились?

Я уже полтора года не модерирую какие-то регионы постоянно и не могу назвать много пользователей. Но запомнила megabit — он всегда помогал с источниками, иногда замечал ошибки и сам их исправлял, за что я всегда была ему благодарна. И еще был пользователь Алексей Suz32 из Брянской области, я была всегда его рада видеть, но потом он куда-то пропал, что было грустно. Еще помню Федора Рогозина из Сахалинской области. Много общались с Adreskakadres из Узбекистана, он очень ответственен в вопросах картирования и модерации правок за пользователями.

Как ты думаешь, как то, что ты делаешь, помогает остальным?

Если говорить о команде, то я надеюсь, что мне удается облегчать им жизнь за счет возможности находить решения и ответы на их вопросы. Если говорить о смежных командах, то хочется верить, что, оставляя нагрузку в своей команде и не нагружая их своими вопросами, мы не мешаем им и помогаем оставаться сосредоточенными на своих задачах. Мне сложно сказать о своем влиянии на карту, так как я, наверное, не так много модерирую или рисую сама, но организуя работу группы, мы помогаем пользователям находить то, что они ищут.

Чем тебе нравится заниматься?

Мне очень нравится модерировать, и я очень скучаю по модерации, если честно.



Есть ли у тебя какие-то увлечения?

Так вышло, что в сознательном возрасте моей жизни у меня было не так много действительно свободного времени, чтобы найти себя. Под сознательным возрастом я имею в виду период после окончания школы. Много времени занимала учеба и почти сразу добавилась и работа. Мне очень многое интересно, тут и книги, и фильмы, музыка, и фотографии, и путешествия, конечно. Как картограф может не любить путешествовать?) Я все еще ищу свою творческую составляющую, но могу сказать точно, что получаю от работы удовольствие и, возможно, поэтому не тороплюсь найти что-то еще))

Можешь рассказать про путешествия?

Как картографу, естественно, мне интересно ездить куда-то, изучать карты и привозить их с собой как сувенир. Мне с детства нравились карты какой-то своей загадочностью, поэтому сейчас они особенно интересны. Мечтаю о том, чтобы дома повесить какую-нибудь большую карту.



Так вышло, что я немного была в отпуске за последнее время, и мне удалось посетить всего две страны. Оттуда я привезла карты Паттайи и Абхазии и подарила их. Абхазскую карту привезла всего одну. А карт Паттайи было несколько, так как они были бесплатные. Меня это удивило и порадовало как картографа (бесплатные карты!). Поэтому несколько экземпляров отправились в коллекцию коллегам, а какие-то — остались в личной.

По какому вопросу ты не сможешь отказать?

Если это в рамках закона, то я сделаю все возможное :) Мне сложно отказать, если я знаю, что могу быть полезной.



Как бы ты определила свою миссию в команде?

Я не думаю, что моя миссия чем-то отличается от миссии других членов команды — это улучшение карт в первую очередь. Но так как я сейчас принимаю меньшее участие именно в проверке правок, то, наверное, я чаще помогаю коллегам устранять непонятные вопросы, в том числе в правилах, поднимая вопросы, которые вызывают сомнения и разногласия. Бывает так, что и пользователи пишут мне о своих ситуациях, которые им не понятны, и я стараюсь помочь их решить. Но сложно определить свою личную миссию, потому что я навряд ли бы одна могла что-то сделать, так как это невероятная работа всех участников проекта Народной карты, и я просто часть процесса и делаю все возможное.

Охарактеризуй себя одним словом

Что-то хочется сказать про поддержку и помощь… Наверное, альтруист.



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