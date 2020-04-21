Итоги совместного редактирования в городе Малоярославец

Итак, начнём со статистики. В нашем мероприятии приняли участие 132 человека, вместе они сделали 19400 правок, из них создали 7850 объектов. В итоге лидерами по количеству правок за всё редактирование стали следующие картографы:

Далее представлю статистику по количеству правок в наиболее популярных слоях:

Здания: 5866 правок

Адреса: 4824 правки

Дороги: 4270 правок

Растительность: 1577 правок

Заборы: 570 правок

Места: 500 правок

Парковки: 386 правок

Условия движения: 373 правки

Территории: 355 правок

Подъезды: 244 правки

Гидрография: 161 правка

АТД: 106 правок

Ниже статистика по количеству созданных объектов в наиболее популярных слоях:

Адреса: 2697 объектов

Здания: 2189 объектов

Растительность: 1006 объектов

Дороги: 563 объекта

Заборы: 330 объектов

Условия движения: 310 объектов

Парковки: 244 объекта

Места: 172 объекта

Подъезды: 148 объектов

Территории: 121 объект

Больше всего картографов рисовали здания (74 человека), адреса (59 человек), дороги (52 человека) и растительность (35 человек).

Отдельно поблагодарю за помощь модератора ✌️BeTaJIb за съёмку панорам в городе и модерацию территории, модератора Занозина Дениса за модерацию, serg.kazennov за активное участие и качественное картографирование и за это же Романа Чиянова, активно принимавшего участие в нашем мероприятии вначале, а также модератора Signal.

За время проведения совместного редактирования нам удалось колоссально преобразить местность. На изображении ниже мы видим плотную отрисовку слоя растительности, на схеме он будет выглядеть в виде приятного для человеческого взгляда зелёного цвета. До проведения мероприятия этот слой почти отсутствовал на территории Малоярославца.

И действительно, я же упомянул, что на схеме Яндекс.Карт слой растительности будет отображён в виде приятно зелёного цвета. Как же это будет выглядеть? Вот так:

Действительно здорово! Не так ли?

Ещё с помощью свежих панорам от ✌️BeTaJIb и 360°-панорам от апреля-мая 2019 года на карте удалось разметить один сквер и много новых организаций + отредактировать геометрию и атрибуты старых объектов категории мест. Вдвойне панорамы помогли при атрибутировании состояния дорог и ограничений скорости на них, а ещё и при разметке слоя парковок.

Ещё панорамы помогли при атрибутировании высоты и состояния зданий и отрисовке растительности рядом с ними.

За время проведения совместного редактирования в городе Малоярославец был получен хороший результат — примерно на 80% карта города наиболее актуальна. При старте наибольшая активность наблюдалась на юге города (вся территория южнее Варшавского шоссе) Там карта наиболее актуальна, ведь все зоны Малоярославецкого юга помечены зелёным цветом (одна помечена жёлтым цветом, но она находится за границей территории города).

Картографирование же северной части города стартовало немного позже и более медленно. Если южная часть города целиком позеленела уже через неделю-полторы после старта мероприятия, то активное картографирование на его северной части началось примерно через неделю после старта совместного редактирования и до сих пор карта тех зон не до конца актуальна (оставшиеся 20% незавершённого картографирования приходятся именно на северо-восток и на северо-запад города). Буду рад, если найдутся и помощники, готовые порисовать там и вне мероприятия (пишите комментарии к посту открытия совместного редактирования или лично, и я буду продолжать обновлять карту, а, может быть, и писать новые посты об итогах, если изменений и успехов в Малоярославце будет много), а само редактирование я благополучно завершаю и с удовольствием благодарю всех его участников (°‿°).

Всем большое спасибо, успехов и удачного дальнейшего картографирования!