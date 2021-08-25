Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Итоги совреда в Байконуре.

Здравствуйте, дорогие товарищи! Вот и закончился наш с Вам успешный совред в Байконуре. Сердечно благодарю участников. Всем будут выданы ачивки. Давайте подведём итоги.

Итак, за прошедшее время совреда было сделано 10720 правок, что является рекордом за такое малое количество времени за все совреды 2021 года. Создано 6850 новых объектов. Рекордные дни: 18 и 21 августа (2700 и 2300 правок соответственно).

Посмотрим на правки по слоям, а точнее, на их процент от общего количества:

Здания — 38%;

Дороги — 23%;

Адреса — 12%;

Заборы — 11%;

Входы в здания — 6%;

Места — 4%;

Территории — 2%;

Растительность — 2%;

ЖД — 1.5%;

Парковки — 0.5%;

Условия движения — 0.5%.

 Дорогие лидеры совреда: Михей — 2265 правок. Далее с большим отрывом идут: Raptor (1692 правки), Сергей Сергеевич (1571), kon22054233 (1462 правки). А на 5 — ом месте у нас Сельдь (937).

Особенно благодарим Михея за отрисовку всего города, Сергея Сергеевича за добавление практически всех адресов, а Raptor-а за отрисовку частного сектора.

Мы с Вами отрисовали весь город, осталось только несколько жёлтых зон. Желаю всем Вам удачи и участия в других совредах. Скоро увидимся!

11 комментариев
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pranchukov
25 августа, 18:03
И я там был! :)

Обновлено 25 августа, 18:03
SchAA
25 августа, 19:28
Как то автор даже не в тройке лидеров, собственно о чем и говорили в соседней ветке .


Больше убеждаюсь, что СовРеды должны организовывать/ проводить местные жителями ...
Сельдь
25 августа, 22:31
SchAA,
Какая разница, по большому счету, на каком месте автор? Так бы этот город и стоял не тронутый, не известно сколько. Пока кому-нибудь не пришло в голову им заняться. 
Если "СовРеды должны организовывать/ проводить местные жителями" - они будут организовываться раз в пятилетку, наверное. 
SchAA
25 августа, 22:51
Сельдь,
я бы понял, если на карте было пустое место, а так город имел неплохую детализацию. 
Повторюсь, Михаил не знает местных особенностей и не может подсказать участникам СовРеда, т.к. проживает примерно за 1500 км, в итоге всё свелось как говорил Сергей "... к предложению оцифровать объекты по спутниковому снимку...
SchAA
25 августа, 22:59
Сельдь,
касательно его места в списке, он как организатор должен быть в авангарде ;)
Алексей
26 августа, 08:42
SchAA,
Ну он не в тройке, он в четверке лидеров. Так что еще ок)
kon22054233
26 августа, 09:18
Алексей,
Причём с отрывом в менее ста правок от третьего и недалеко от второго.
Обновлено 26 августа, 09:18
Сельдь
27 августа, 00:29
SchAA,
"касательно его места в списке, он как организатор должен быть в авангарде ;)" возможно. В любом случае регион не пострадал от совреда)
Алексей
26 августа, 08:41
Подскажите, то как сделана Телевышка в Байконуре (45.636348, 63.328965) это вообще легально? Как минимум по мнению правил карты и редакторов? В 3D режиме карты смотрится впечатляюще, но сделано из нескольких 14 зданий разной высоты и площади.
Обновлено 26 августа, 08:41
kon22054233
26 августа, 09:16
Алексей,
3.4.1.5.3 Ферменные конструкции, сужающиеся к вершине (например, вышки сотовой связи), рекомендуется рисовать тремя или более контурами зданий разной высоты. В этом случае они будут отображаться на карте более похожими на реальную постройку.Так что всё правильно. Другой вопрос в том, правильная ли тут высота. Сейчас исправлю.
Обновлено 26 августа, 09:19
Алексеев Павел
31 августа, 10:30
А я не видел раньше упоминаний о совреде и не успел поучаствовать, но я вижу там Юг не сделан, вот его и сделаю, только без адресов и мест. Я думаю, так как совреды проходят редко, стоит отправлять всем пользователям на электронную почту приглашение поучаствовать (со стороны Яндекса).