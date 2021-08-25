Итоги совреда в Байконуре.

Здравствуйте, дорогие товарищи! Вот и закончился наш с Вам успешный совред в Байконуре. Сердечно благодарю участников. Всем будут выданы ачивки. Давайте подведём итоги.

Итак, за прошедшее время совреда было сделано 10720 правок, что является рекордом за такое малое количество времени за все совреды 2021 года. Создано 6850 новых объектов. Рекордные дни: 18 и 21 августа (2700 и 2300 правок соответственно).

Посмотрим на правки по слоям, а точнее, на их процент от общего количества:

Здания — 38%;

Дороги — 23%;

Адреса — 12%;

Заборы — 11%;

Входы в здания — 6%;

Места — 4%;

Территории — 2%;

Растительность — 2%;

ЖД — 1.5%;

Парковки — 0.5%;

Условия движения — 0.5%.

Дорогие лидеры совреда: Михей — 2265 правок. Далее с большим отрывом идут: Raptor (1692 правки), Сергей Сергеевич (1571), kon22054233 (1462 правки). А на 5 — ом месте у нас Сельдь (937).

Особенно благодарим Михея за отрисовку всего города, Сергея Сергеевича за добавление практически всех адресов, а Raptor-а за отрисовку частного сектора.

Мы с Вами отрисовали весь город, осталось только несколько жёлтых зон. Желаю всем Вам удачи и участия в других совредах. Скоро увидимся!