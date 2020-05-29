Итоги совреда в Боровском районе

Добрый день! Совместное редактирование в Боровском районе длится ровно 3 недели. За это время большая часть населённых пунктов на территории района отрисована, поэтому совред можно считать завершённым.

В редактировании приняло участие 192 человека, ими было сделано 36050 правок, создано 14660 новых объектов. Самый активный день — 11 мая, было сделано 5545 правок.

Лидерами по количеству правок являются:

vere.min — 3922 правки

Svinopes — 3221 правка

vadimcooltop — 2904 правки

sagel1805 — 2685 правок

Манъ — 2120 правок

sansan, BetaJlb, Timofeich, Raptor, Lex — от 1000 до 2000 правок

Цифры приведены по 28.05 включительно.

Статистика по слоям:

Больше всего правок сделано в следующих населённых пунктах:

Боровск — 6580 правок

Ермолино — 5840 правок

Балабаново — 4770 правок

Совхоз Боровский — 3080 правок

Кабицыно — 1860 правок

Ворсино — 590 правок

Петрово — 420 правок

Что можно доделать?

Для желающих редактировать дальше обновляю карту совреда и старую карту совреда.

Спасибо всем за участие в редактировании!