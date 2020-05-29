Итоги совреда в Боровском районе

Добрый день! Совместное редактирование в Боровском районе длится ровно 3 недели. За это время большая часть населённых пунктов на территории района отрисована, поэтому совред можно считать завершённым.
В редактировании приняло участие 192 человека, ими было сделано 36050 правок, создано 14660 новых объектов. Самый активный день — 11 мая, было сделано 5545 правок.
Лидерами по количеству правок являются:
vere.min — 3922 правки
Svinopes — 3221 правка
vadimcooltop — 2904 правки
sagel1805 — 2685 правок
Манъ — 2120 правок
sansan, BetaJlb, Timofeich, Raptor, Lex — от 1000 до 2000 правок
Цифры приведены по 28.05 включительно.
Статистика по слоям:
Больше всего правок сделано в следующих населённых пунктах:
Боровск — 6580 правок
Ермолино — 5840 правок
Балабаново — 4770 правок
Совхоз Боровский — 3080 правок
Кабицыно — 1860 правок
Ворсино — 590 правок
Петрово — 420 правок
Что можно доделать?
Для желающих редактировать дальше обновляю карту совреда и старую карту совреда.
Спасибо всем за участие в редактировании!