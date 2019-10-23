Итоги совреда в Раевском и Альшеевском районе

Всем привет!

Подводим итоги совреда в Раевском, продлившегося чуть меньше двух недель. После отрисовки села Раевский редактирование вышло за его пределы, и теперь подробную карту имеют еще несколько населенных пунктов, значимых в масштабе Альшеевского района.

Центр Раевского на Яндекс.Картах

Немного цифр.

В совреде поучаствовали 83 народных картографа, за 13 дней было сделано более 31 тысячи правок (почти по 2400 в среднем в день).

Сразу 9 пользователей рисовали на совреде очень активно, сделав больше чем по 1000 правок каждый. Еще одному народному картографу, Graviton-у — буквально 15 правок не хватило до этого рубежа.

Распределение правок по слоям получилось на этом совреде достаточно типовое: здания — 52%, адреса — 32%, дороги — 12%, растительность — 2,2%, гидрография — 0,9%, подъезды — 0,5%.

А вот по населенным пунктам, где велась отрисовка, ситуация интереснее. Непосредственно в Раевском было сделано более двух третей от общего числа правок: 68,5%, причем в первую неделю совреда эта цифра была заметно больше. А вот Шафраново, Трунтаишево, Идрисово и Слак (от 1000 до 2000 правок в каждом) отрисовывались в массе своей как раз в последние дни редактирования.

В итоге карта большей части Альшеевского района за последние две недели стала намного полнее.

Спасибо всем, кто принимал участие в совреде, и до встречи на новых совместных редактированиях. Следующее, кстати, начнется совсем скоро.