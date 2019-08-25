Итоги совреда в Арыси

Вот и подошло к концу совместное редактирование в Арыси. Поскольку с основной задачей мы справились, я считаю, что совред можно закончить.

Совред, к моему удивлению, даже вышел за пределы первоначального района. Активно рисовали в Ордабасынском районе и даже Шымкенте!



В Арыси были отрисованы все здания, многие из которых сейчас имеют адреса, добавлена большая часть улиц, в центре города появились пешеходные дороги, отмечены некоторые ключевые организации. Также была отрисована одноименная река. Кроме того, были картированы несколько предложенных к отрисовке населенных пунктов , находящихся в городском акимате — это Жидели, Акдала и Дармино.

Всего за время совреда было сделано более 21 тысячи правок , в нем поучаствовали 126 народных картографов.



Статистика по слоям

— здания 11 870

— адреса 3 306

— дороги 3 762

— железные дороги 760

— гидрография 330

— заборы 249

— растительность 203

— места 251

— остальные объекты 413



Лидеры по количеству правок



Ерофеев Василий — 3 200

Raptor — 2 100

Talai — 1 500

Nina Konkretnaya — 1 300

andrygid — 1 030

Абв Вба — 1 000

nebo-v-glazax — 900

kapustowich — 860

Руслан — 750

Dudunchek — 630



Хочу отдельно поблагодарить следующих пользователей:



CopperBan29 — за приведение в порядок всех жд путей.

Nina Konkretnaya , Ерофеев Василий, Руслан — за отрисовку большей части всех зданий во время совреда.

Әn.ku за активную модерацию — вместе мы разобрали 20% от общего числа правок за время совреда (в условиях того, что модераторские права есть только на несколько слоев).

Давайте посмотрим, как менялась территория города и акимата.













А так менялся город в Яндекс.Картах







Совред в Арыси далеко не последний в Казахстане, у меня уже есть идея на куда более масштабный совред в этой стране.

Спасибо за участие!