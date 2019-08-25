Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Итоги совреда в Арыси

Вот и подошло к концу совместное редактирование в Арыси. Поскольку с основной задачей мы справились, я считаю, что совред можно закончить. 

Совред, к моему удивлению, даже вышел за пределы первоначального района.  Активно рисовали в Ордабасынском районе и даже Шымкенте! 

В Арыси были отрисованы все здания, многие из которых сейчас имеют адреса, добавлена большая часть улиц, в центре города появились пешеходные дороги, отмечены некоторые ключевые организации. Также была отрисована одноименная река. Кроме того, были картированы несколько предложенных  к отрисовке населенных пунктов , находящихся в городском акимате — это Жидели, Акдала и Дармино.

Всего за время совреда было сделано более 21 тысячи правок , в нем поучаствовали 126 народных картографов.

Статистика по слоям

— здания  11 870
— адреса  3 306
— дороги  3 762
— железные дороги  760
— гидрография  330
— заборы  249
— растительность  203
— места  251
— остальные объекты 413

Лидеры по количеству правок

Ерофеев Василий — 3 200
Raptor — 2 100
Talai — 1 500
Nina Konkretnaya — 1 300
andrygid — 1 030
Абв Вба — 1 000
nebo-v-glazax — 900
kapustowich — 860
Руслан — 750
Dudunchek — 630

Хочу отдельно поблагодарить следующих пользователей:

CopperBan29 — за приведение в порядок всех жд путей.
Nina Konkretnaya , Ерофеев ВасилийРуслан  — за отрисовку большей части всех зданий во время совреда.
Әn.ku за активную модерацию — вместе мы разобрали 20% от общего числа правок за время совреда (в условиях того, что модераторские права есть только на несколько слоев). 

Давайте посмотрим, как менялась территория города и акимата.






А так менялся город в Яндекс.Картах



Совред в Арыси далеко не последний в Казахстане, у меня уже есть идея на куда более масштабный совред в этой стране.

Спасибо за участие! 