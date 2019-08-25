Итоги совреда в Арыси

Вот и подошло к концу совместное редактирование в Арыси. Поскольку с основной задачей мы справились, я считаю, что совред можно закончить.
Совред, к моему удивлению, даже вышел за пределы первоначального района. Активно рисовали в Ордабасынском районе и даже Шымкенте!
В Арыси были отрисованы все здания, многие из которых сейчас имеют адреса, добавлена большая часть улиц, в центре города появились пешеходные дороги, отмечены некоторые ключевые организации. Также была отрисована одноименная река. Кроме того, были картированы несколько предложенных к отрисовке населенных пунктов , находящихся в городском акимате — это Жидели, Акдала и Дармино.
Всего за время совреда было сделано более 21 тысячи правок , в нем поучаствовали 126 народных картографов.
Статистика по слоям
— здания 11 870
— адреса 3 306
— дороги 3 762
— железные дороги 760
— гидрография 330
— заборы 249
— растительность 203
— места 251
— остальные объекты 413
Лидеры по количеству правок
Ерофеев Василий — 3 200
Raptor — 2 100
Talai — 1 500
Nina Konkretnaya — 1 300
andrygid — 1 030
Абв Вба — 1 000
nebo-v-glazax — 900
kapustowich — 860
Руслан — 750
Dudunchek — 630
Хочу отдельно поблагодарить следующих пользователей:
CopperBan29 — за приведение в порядок всех жд путей.
Nina Konkretnaya , Ерофеев Василий, Руслан — за отрисовку большей части всех зданий во время совреда.
Әn.ku за активную модерацию — вместе мы разобрали 20% от общего числа правок за время совреда (в условиях того, что модераторские права есть только на несколько слоев).
Давайте посмотрим, как менялась территория города и акимата.
А так менялся город в Яндекс.Картах
Совред в Арыси далеко не последний в Казахстане, у меня уже есть идея на куда более масштабный совред в этой стране.
Спасибо за участие!