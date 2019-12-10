Итоги в Южском районе

Всем привет.

Прошло 2 недели, как идёт совред в Южском районе. За это время был нарисован чуть, ли не весь район. Поэтому хочу рассказать как всё было.

За время проведения совреда (27.11.2019-10.11.2019) было сделано 10608 правок, из которых 64% создания новых объектов. Были нарисованы все крупные сёла и почти все деревни (Холуй — 995 правок, Талицы — 823 правок, Моста — 505 правок). Также был отредактирован город Южа (конечно не целый, но всё — таки отредактирован — 2155 правок).

село Мугреево-Никольское

село Хотимль

Правки по дням

Самый активный день 28 ноября — 1515 правок



27 ноября — 846 правок — (68% новые объекты)

28 ноября — 1515 правок — (61% новые объекты)

29 ноября — 1219 правок — (71% новые объекты)

30 ноября — 630 правок — (66% новые объекты)

1 декабря — 491 правок — (90% новые объекты)

2 декабря — 694 правок — (79% новые объекты)

3 декабря — 1042 правок — (80% новые объекты)

4 декабря — 442 правок — (44% новые объекты)

5 декабря — 702 правок — (82% новые объекты)

6 декабря — 987 правок — (73% новые объекты)

7 декабря — 725 правок — (43% новые объекты)

8 декабря — 538 правок — (25% новые объекты)

9 декабря — 434 правок — (25% новые объекты)

10 декабря — 343 правок — (55% новые объекты)

serg.kazennov, vere.min, Манъ, Коробка, Alex-Givengot — лидеры по правкам.

Хочу лично поблагодарить, serg.kazennov ,за отрисовку растительности, зданий и адресов.

Манъ, за отрисовку адресов и зданий.

Коробку, за изменения геометрии объектов в городе.

Всем спасибо, тем кто рисовал карту Южского района и рисует её дальше. Также буду рад если рисование продолжится вне совреда.