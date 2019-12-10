Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Итоги в Южском районе

Всем привет.

Прошло 2 недели, как идёт совред в Южском районе. За это время  был нарисован чуть, ли не весь район. Поэтому хочу рассказать как всё было. 

За время проведения совреда (27.11.2019-10.11.2019) было сделано 10608 правок, из которых 64% создания новых объектов. Были нарисованы все крупные сёла и почти все деревни (Холуй — 995 правок, Талицы — 823 правок, Моста — 505 правок). Также был отредактирован город Южа (конечно не целый, но всё — таки отредактирован — 2155 правок).

село Мугреево-Никольское     

село Хотимль

                                                                                                                                  

Правки по дням

Самый активный день 28 ноября — 1515 правок


27 ноября — 846 правок     —     (68% новые объекты)
28 ноября — 1515 правок    —   (61% новые объекты)
29 ноября — 1219 правок    —   (71% новые объекты)
30 ноября —  630 правок     —    (66% новые объекты)
1 декабря  — 491 правок      —   (90% новые объекты)
2 декабря  — 694 правок      —   (79% новые объекты)
3 декабря — 1042 правок    —   (80% новые объекты)
4 декабря — 442 правок      —   (44% новые объекты)
5 декабря — 702 правок    —     (82% новые объекты)
6 декабря — 987 правок     —    (73% новые объекты)
7 декабря — 725 правок    —    (43% новые объекты)
8 декабря — 538 правок     —    (25% новые объекты)
9 декабря — 434 правок     —    (25% новые объекты)
10 декабря — 343 правок    —   (55% новые объекты)

serg.kazennov, vere.min, Манъ, Коробка, Alex-Givengot — лидеры по правкам.

Хочу лично поблагодарить, serg.kazennov ,за отрисовку растительности, зданий и адресов.

Манъ, за отрисовку адресов и зданий.

Коробку, за изменения геометрии объектов в городе.

Всем спасибо, тем кто рисовал карту Южского района и рисует её дальше. Также буду рад если рисование продолжится вне совреда.