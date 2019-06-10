Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Итоги встречи народных картографов в Минске

Всем привет!

В субботу в Минске прошла встреча народных картографов и мы хотим немного рассказать про нее.

По содержанию (не только докладов, но и общения) встреча состояла из трех основных частей.

Сначала мы говорили про Яндекс в Беларуси — не только про Карты, а в целом про различные сервисы и продукты, про местные особенности, про локализацию… Чтобы рассказ на эту тему звучал максимально из первых уст, мы пригласили на встречу регионального менеджера Яндекса в Беларуси Евгения, который как раз и отвечает за развитие в стране самых разных сервисов компании.

Вторая часть встречи была посвящена съемкам панорам. И она не ограничилась рассказом с презентацией. Как раз в день встречи в Минске заканчивались съемки новых Яндекс.Панорам города, панорамомобиль заехал «в гости» к участникам встречи, народные картографы могли услышать про то, как снимаются панорамы непосредственно от оператора съемок (и одновременно водителя). Фото на фоне панорамомобиля или даже в нем остались у многих участников встречи. Ну и на обновленных панорамах народные картографы также смогут себя увидеть.

Завершающая часть встречи была более традиционной, состояла из сессии вопросов и ответов, а также неформального общения — про Народную карту в частности и геосервисы Яндекса в целом.

Всего во встрече приняли участие 15 народных картографов, и это была самая большая немосковская встреча. Больше половины участников приехали в Минск из других городов и даже регионов страны. Широта географии отлично видна на карте:

Спасибо всем за приятную встречу и интересное общение, прощаемся до следующей встречи и надеемся, что в этот раз интервал между ними будет не таким долгим. Напоминаем, что мы всегда рады поддержать инициативу народных картографов по организации офлайн-встреч.

Фотографии со встречи можно скачать по этой ссылке.

16 комментариев
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NetFarmer
11 июня, 15:47
Панарамомобиль местный или из Москвы прикатился на встречу?
Olmicron
11 июня, 16:25
NetFarmer,
Из Москвы. Все "панорамомобили" оттуда (как я понял). :)
akbars
Сотрудник Яндекса11 июня, 16:33
Olmicron,
этот, действительно, был из Москвы. Когда расстояния небольшие, как в данном случае, то проще просто приехать.
virtualbelarus.by
11 июня, 20:24
Сергей, а были фотки и в помещении :) 

virtualbelarus.by
11 июня, 20:44
Я тут вообще человек новый, но хотелось бы присутствовать на встречах чуть-чуть в другом формате (вполне возможно ранее они так и проводились).
Общая информация по развитию Яндекса в РБ - это конечно очень здорово, но хотелось бы от Евгения услышать развитие именно георесурсов нашей страны. Как развиваются, какая тенденция развития, что тормозит развитие и какие существуют проблемы. Я думаю региональный менеджер владеет данной информацией. К сожалению он ссылался на вторую часть встречи :). 
Вторая часть встречи - это исключительно общая информация о съёмках панорам. Я думаю, что было бы гораздо более интересно послушать как именно они помогают в рисовании карты, а не как именно они снимаются. 
А вообще рад встрече, рад новым знакомствам!!!
Обновлено 13 июня, 08:46
akbars
Сотрудник Яндекса13 июня, 09:01
virtualbelarus.by,
спасибо, что озвучили свое видение. Такие комментарии помогают планировать рассказы на встречах, и хотелось бы, чтобы их было больше, конечно.
По первому пожеланию: кажется, что ваше предложение - это совершенно отдельный доклад, никак не связанный с тем, что делал Евгений - просто совсем разные темы.
По второму пожеланию: нам показалось при подготовке, что как раз использование панорам в дополнении карты - как раз абсолютно понятный народным картографам кусок и нового знания там почти не будет.
Steve
11 июня, 23:09
Новые панорамы будут только для Минска? Или для других городов Беларуси тоже? 
akbars
Сотрудник Яндекса13 июня, 08:47
Steve,
сейчас именно Минск снимали.
Steve
13 июня, 10:55
akbars,
планируется снимать в других городах Беларуси в этом году?
helpnikspb
12 июня, 03:33
Надо было привезти представителя Яндекс-Справочника. Или драку не заказывали?
Павел 1985
12 июня, 17:47
По карте, хотелось бы ещё видеть, кто именно откуда приехал. В текущем виде она мало информативна.
helpnikspb
12 июня, 19:41
Павел 1985,
но мы-то знаем, кто откуда.
Сергей Емельяненко
17 июня, 14:02
А раздел https://yandex.ru/blog/narod-karta/vstrechi-narodnykh-kartogrfov   будет  дополняться ? Там  же  про все  встречи должно быть ? ) 
Fleget
Сотрудник Яндекса17 июня, 16:52
Сергей Емельяненко,
да, конечно. В ближайшее время будет неофициальная встреча в Москве, напишем и про нее

Rastey
20 июня, 10:15
Панорамы Минска обновили, но специально сделанная панорама с участниками встречи на них не попала. Печаль, досада(

Сергей, есть шанс что исправится ситуация? Ничего важного кроме газона не закрыли же.
Rom Martin
29 августа, 10:37
Rastey,
добавили, но не сразу: https://yandex.by/maps/157/minsk/?l=stv%2Csta&ll=27.529666%2C53.891289&panorama%5Bdirection%5D=320.042477%2C-12.982504&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=27.524558%2C53.891081&panorama%5Bspan%5D=81.022543%2C48.382905&z=16.68