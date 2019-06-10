Итоги встречи народных картографов в Минске

Всем привет!

В субботу в Минске прошла встреча народных картографов и мы хотим немного рассказать про нее.

По содержанию (не только докладов, но и общения) встреча состояла из трех основных частей.

Сначала мы говорили про Яндекс в Беларуси — не только про Карты, а в целом про различные сервисы и продукты, про местные особенности, про локализацию… Чтобы рассказ на эту тему звучал максимально из первых уст, мы пригласили на встречу регионального менеджера Яндекса в Беларуси Евгения, который как раз и отвечает за развитие в стране самых разных сервисов компании.

Вторая часть встречи была посвящена съемкам панорам. И она не ограничилась рассказом с презентацией. Как раз в день встречи в Минске заканчивались съемки новых Яндекс.Панорам города, панорамомобиль заехал «в гости» к участникам встречи, народные картографы могли услышать про то, как снимаются панорамы непосредственно от оператора съемок (и одновременно водителя). Фото на фоне панорамомобиля или даже в нем остались у многих участников встречи. Ну и на обновленных панорамах народные картографы также смогут себя увидеть.

Завершающая часть встречи была более традиционной, состояла из сессии вопросов и ответов, а также неформального общения — про Народную карту в частности и геосервисы Яндекса в целом.

Всего во встрече приняли участие 15 народных картографов, и это была самая большая немосковская встреча. Больше половины участников приехали в Минск из других городов и даже регионов страны. Широта географии отлично видна на карте:

Спасибо всем за приятную встречу и интересное общение, прощаемся до следующей встречи и надеемся, что в этот раз интервал между ними будет не таким долгим. Напоминаем, что мы всегда рады поддержать инициативу народных картографов по организации офлайн-встреч.



Фотографии со встречи можно скачать по этой ссылке.