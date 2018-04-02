Итоги второй встречи народных картографов в Екатеринбурге

Всем привет!

Незаметно пролетел целый год с момента первой встречи народных картографов в Екатеринбурге, а кажется, что прошло несколько дней. Совсем недавно мы знакомились друг с другом впервые, а два дня назад встречались снова уже, как давние друзья.

31 марта, в офисе Яндекса в Екатеринбурге прошла вторая встреча народных картографов. Кстати, представлена была не только Свердловская область, но и соседний Пермский край, откуда в этот раз к нам приехало сразу два народных модератора.



В полдень, не теряя времени, налив себе по кружке чая и заправившись печеньем (как же без него), мы приступили к первой важной части встречи — тренингу по коммуникации. Не секрет, что общение на Народной карте иногда бывает непростым, и дать такой ответ, который замотивирует, а не испугает собеседника, погасит, а не эскалирует конфликт — очень важно.

Совместно с участниками встречи мы говорили об общих принципах коммуникации и особенностях таковой на сервисе, разбирали «сложные» примеры переписки, писали ответы на на нетривиальные вопросы. Верим, что полученные знания позволят более эффективно общаться в процессе рисования и модерации на Народной карте.



После окончания тренинга, подошло время ко второй и не менее важной части встречи — к презентации с итогами ушедшего года, причем акцент был сделан на региональных достижениях и рекордсменах. Ну, а далее, сдвинув стулья в круг мы продолжили общение в свободном формате — так в этот раз выглядел традиционный блок вопросов и ответов.

Было здорово обсуждать самые свежие и актуальные вопросы и искать наиболее оптимальные пути улучшения сервиса вместе. Опомнились мы через полтора часа после расчетного времени окончания встречи. Правду говорят про то, что в хорошей компании время летит незаметно.

В кадр не попали также присутствующие Sansan, Ivanov77 и Fleget.

Мы благодарим всем участников за то, что нашли время посетить встречу, пройти тренинг и за озвученные вопросы и предложения. В будущем все это (обязательно) сделает НЯК еще лучше.