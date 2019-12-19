Изменение рубрик у памятников и достопримечательностей

Всем привет!

В ближайшие дни (начиная с сегодняшнего) у ряда объектов в слое «Места» (категории «Достопримечательность», «Памятник, скульптура», «Церковь» и «Мечеть») вместо привычных рубрик может отображаться статус «Рубрика не найдена».

Это побочный эффект предстоящего изменения рубрик у части объектов в указанных категориях (мы немного расширим список рубрик).

Менять статус «Рубрика не найдена» на одну из текущих рубрик в данном случае не нужно, правильные рубрики будут проставлены у этих объектов автоматически в ближайшем будущем.