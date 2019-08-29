Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Изменение в правилах проставления класса 7/8 в СНТ

Приветствую!  

Хочу подробнее рассказать об изменениях в  Правилах, касающихся дорог классов 7 и 8 в  СНТ. 

После обновления основная сеть дорог, вдоль которых расположены ряды домов, делается классом 7 — вне зависимости от наличия или отсутствия названия. 

См.  п. 3.3.2.1.7. Дороги минимальной значимости (класс  7) и  п. 3.3.2.1.8. Внутриквартальные проезды (класс  8) 

Долгое время в  Правилах в  этом месте не  было однозначности, и  фактически можно было присвоить такой дороге как класс 7, так и  класс 8, — это не  было ошибкой. В результате возникали ситуации, когда идентичные садовые товарищества были размечены абсолютно по-разному, а  также — когда какой-либо дороге в  СНТ повышался класс из-за того, что ей  присвоили название. Нужно было убрать эту неоднозначность и  сделать правила единообразными и  в  то же время не  усложнять  их. Доля СНТ, где дорогам присваиваются названия (которые закрепляются и в  официальных реестрах), постоянно растет, поэтому было принято решение — вне зависимости от  наличия названия присваивать всем дорогам в СНТ класс 7. 

30 комментариев
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megabit
30 августа, 13:21
Типичная дорога 7 класса в СНТ https://yadi.sk/i/DHr3upU8eysPyQ по которой вас поведет навигатор транзитом. Службу поддержки это устраивает. 
Обновлено 30 августа, 13:23
kalach-k
30 августа, 15:42
Возможно всё-таки необходимо внести какое-то уточнение, что внутренние неименованные дороги СНТ по факту непредназначенные, неиспользуемые для транзитного движения отрисовываются как дорога класса 8.
В некоторых СНТ бывает много именно узких, как на снимке в сообщении выше, неименованных проездов (перемычек), которые используются только для проезда к домам расположенных вдоль них. По слою gps по ним отчетливо видно отсутствие активного движения. Сейчас они отрисованы классом 8, а если поднять их класс, то они автоматом будут включаться в маршрут.
По скоростным ограничениям для таких дорог класса 7 в СНТ  тоже вопрос интересный. По логике возможно правильнее везде было бы по умолчанию установить 20 км/ч, так как по сути все СНТ сродни жилой зоне, и много где стоят соответствующие знаки, только вот пользователи о них не сообщают, а снимков местности нет. Но правила картирования сейчас  обязуют поднять для дороги класса 7 скорость до 60 км/ч, и на другую можно изменить только при наличии информации о знаках. Лучше бы наоборот, 20 км/ч как жилая зона по умолчанию, и другое ограничение если отсутствует информация об ограничении 20 км/ч.
Alexxegorov
30 августа, 13:21
Скажу прямо. Это ужасно. Засилье дорог 7 класса сделает невозможным визуально искать маршрут по карте. Это будет хаос. 
Мы просили возможность присваивать 8 класс именованным аллеям, чтобы избавиться от визуального мусора там, где он уже есть, и оставить 7 классом только действительно основные  проезды. 
А в итоге получили совершенно противоположный результат, когда у нас теперь вообще нет возможности сделать карту визуально понятной. 
megabit
30 августа, 13:24
Alexxegorov,
+
Okclick
30 августа, 13:35
Alexxegorov,
+
Манъ
30 августа, 13:42
Alexxegorov,
Ещё одно ухудшение приближающее Карту в #угл знает что.
GT
30 августа, 15:09
Alexxegorov,
пплюзег
ilyasafronov
30 августа, 16:25
Alexxegorov,
+


Учитывая, сколько в Московской области СНТ, сейчас всем им дороги поднимут до 7-го класса, и будет такая каша-мала, что смотреть, извините, противно.
Особенно там, где они прям комплексом стоят:
56.641436, 37.648363
56.641870, 37.645570
55.764801, 39.158237
Вот здесь почти что красиво. Было. Теперь от дороги каждые 50м будут отходить рога, прям как антенна для перехвата радиосигнала.


Во многих региональных городах внутри есть ряд СНТ, и теперь получается, что они такой же значимости, как и дорога вдоль ряда пятиэтажек каких-нибудь.
Вот здесь красиво. Было.


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Для чего придумали классы дорог?
Наверное, для того, чтобы была некоторая иерархия улиц – основная, проходящая через несколько кварталов, ультра-основная, проходящая через весь город, второстепенная, ведущая по району.


Сколько в обычном среднестатистическом городе классов дорог?
Ну где-то 4-5 (класс 4-8 или 5-8). Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить нормальную навигацию в городе.

Что выходит с СНТ?
Вне зависимости от размера, у него теперь всегда один и тот же класс дорог. А если СНТ на 1000 участков? Я такие видел (у меня браузер каждый раз подлагивает при попытке отобразить все эти адресные точечки).

Нужно действительно просто добавить возможность присваивать именованным дорогам внутри СНТ 8-й класс, чтобы внутри СНТ тоже была какая-то иерархия дорог "основная/второстепенная".
Типов конфигураций СНТ не так уж и много:* либо главная дорога по центру, а вбок идут тупиковые дороги;
* либо почти всё СНТ можно объехать по периметру (а-ля СНТ-КАД), а между окружной проезды вдоль домов, как струны в Арфе;
* либо СНТ сложной геометрической формы, но всё равно должна существовать основная дорога, которая связывала бы "отдалённые территории" от основного въезда и т.п.
Я уверен, что 90% СНТ под эти 3 конфигурации попадают. Оставшиеся 10% случаев тоже можно проанализировать.
Обновлено 30 августа, 16:26
Talai
30 августа, 18:09
Alexxegorov,
+
dspos
31 августа, 14:35
Alexxegorov,
+
podmotal
31 августа, 18:55
Alexxegorov,
+
Манъ
30 августа, 13:46
Маленькое уточненице. А какой скоростной режим теперь у садовых просёлков?
Okclick
30 августа, 13:58
Манъ,
вот такой.
dspos
31 августа, 14:37
☭Okclick,
Фейспалм
Какую же ......ню сотворили
Манъ
30 августа, 13:56
Стоит ли мне исправлять такое?
Владимир Ковригин
30 августа, 15:10
Ну по моему будет хаос. Раз теперь будут все дороги равнозначные, то навигатор будет строить маршруты змейкой. Раньше 7 классом можно было обозначить главную или сквозную дорогу, а теперь народ будет петлять.
fnaq
31 августа, 13:38
Владимир Ковригин,
+1
GT
30 августа, 15:11
теперь дайте уточнение по понятию "основная сеть дорог". что является основной и что является сетью? любая ли дорога, вдоль которой расположены дома, входит в состав основной?
megabit
30 августа, 15:19
А зимой будете ставить перекрытия? Дороги то во многих СНТ под 50см слоем снега. 
Обновлено 30 августа, 15:20
ilyasafronov
30 августа, 16:30
megabit,
Здесь я считаю, что ничего не поможет. В моём СНТ самая главная центральная улица вообще не чистится, а вот дорога, ведущая "на отшиб", чистится, поскольку там трансформатор стоит. Там что-то по нормам безопасности, требования такие.
Я как раз на этом "отшибе" живу, мы с 5-ю соседними участками скидываемся, чтобы трактор ещё 100м прошёл, и ездим на дачу зимой :D
schenkenberg
30 августа, 15:50
1. Нужно ли перерисовывать то, что было нарисовано по ранее действовавшим правилам?
2. Распространяется ли это правило на иные формы товариществ и кооперативов (ДСК, ДПК, коттеджные посёлки и др.)? Если нет, то почему?
3. Присоединяюсь к предыдущим оратором, это будет безумие.
Яблоко
30 августа, 19:50
schenkenberg,




1. Не обязательно, но вот рисование новых дорог 8-м классом будет считаться ошибкой
2. Распространяется, конечно
schenkenberg
1 сентября, 21:21
Яблоко,
2. Тогда это должно быть прямо определено в Правилах.
fnaq
31 августа, 13:38
Это печально. 
Прокладывание рабочего маршрута было бы возможно именно за счёт присвоения надёжным проездам класса 7, остальным — 8. 
Теперь в СНТ будет просто сетка, ничего не говорящая о возможности проехать. 
zorgouz
31 августа, 23:10
Давайте еще в слое дорог портачить будем, как с организациями, и через СНТ ездить начнем
viazin2012
вчера, 12:52
Если в моих СНТ сделать дорогу 7 классом то большой поток машин поведёт навигатор через снт, потому что галочки плохой и грунтовой дороги не работают, а проехать через снт короче будет, но там дорога в одну колею. Представляю когда друг в друга упираться начнут, сколько критики к навигатору будет. Или теперь СНТ искусственно жилой зоной выделять?
kalach-k
вчера, 12:56
viazin2012,
А по факту знаков ограничивающих скорость, проезд, означающих жилую зону, шлагбаумов нет?
viazin2012
вчера, 13:07
kalach-k,
Нет конечно, даже на большинстве выездов нет знаков уступи дорогу.  Кое где остались ворота, которые всегда открыты, но не всюду. Теоретически по 7 должно вести прямо по снт насквозь, не смотря, что там дорога в одну колею. Ну и в случае затора на основной в объезд отправлять. У нас и так многие в таких случаях по снт едут. Но это местные, они хотя бы в курсе на что идут. А так навигатор будет всех подряд вести.
Обновлено вчера, 13:08
kalach-k
сегодня, 00:10
viazin2012,
Не лучшая картина получается. Действительно в таких случаях не плохо было бы иметь возможность  искусственно ставить признак жилой зоны, распространив в правилах возможность устанавливать её в случаях когда транзитный проезд не предусмотрен назначением и устройством дорог.
Сельдь
вчера, 23:53
Однозначно идея не самая лучшая.