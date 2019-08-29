Изменение в правилах проставления класса 7/8 в СНТ

Долгое время в Правилах в этом месте не было однозначности, и фактически можно было присвоить такой дороге как класс 7, так и класс 8, — это не было ошибкой. В результате возникали ситуации, когда идентичные садовые товарищества были размечены абсолютно по-разному, а также — когда какой-либо дороге в СНТ повышался класс из-за того, что ей присвоили название. Нужно было убрать эту неоднозначность и сделать правила единообразными и в то же время не усложнять их. Доля СНТ, где дорогам присваиваются названия (которые закрепляются и в официальных реестрах), постоянно растет, поэтому было принято решение — вне зависимости от наличия названия присваивать всем дорогам в СНТ класс 7.