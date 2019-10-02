Изменение раскрасок адресов и индексов

Всем привет!

Мы немного упорядочили раскраски в слое Адреса. Напомним, что в этот слой входят непосредственно адресные точки и почтовые индексы.

Народным картографам теперь доступны следующие раскраски:

Стандартная раскраска адресов : адреса отображаются, индексы не отображаются

: адреса отображаются, индексы не отображаются Адреса и индексы : отображаются адреса и индексы

: отображаются адреса и индексы Привязка адресов к индексам: адреса красятся в зависимости от привязки к индексу, сами индексы тоже отображаются

Надеемся, что в текущем наборе раскрасок найдется подходящая для всех вариантов работы с адресами на Народной карте.