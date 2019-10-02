Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Изменение раскрасок адресов и индексов

Всем привет!

Мы немного упорядочили раскраски в слое Адреса. Напомним, что в этот слой входят непосредственно адресные точки и почтовые индексы.

Народным картографам теперь доступны следующие раскраски:

  • Стандартная раскраска адресов: адреса отображаются, индексы не отображаются
  • Адреса и индексы: отображаются адреса и индексы
  • Привязка адресов к индексам: адреса красятся в зависимости от привязки к индексу, сами индексы тоже отображаются

Надеемся, что в текущем наборе раскрасок найдется подходящая для всех вариантов работы с адресами на Народной карте.

4 комментария
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Alexxegorov
сегодня, 15:03
Не очень понятно, зачем вообще нужна опция без отображения индексов. Индексы - объект редкий и отображению карты в целом не мешает.
Вообще нелогично получается. Включение и отключение объектов делается у нас по слоям. А тут раскраска начинает брать на себя функцию отключения слоев. Одинаковая функциональность раскидана по разным настройкам.
Обновлено сегодня, 15:03
nogo1986
сегодня, 15:16
Адреса без индексов нужно показывать на масштабе поменьше. Это специфический сценарий работы по целенаправленному поиску непривязанных.  Если будут мешаться, всегда можно переключиться на стандарт.
DoVoS
сегодня, 16:12
Две просьбы - 1) чтобы на больших обзорных масштабах эти точки были тоже заметны. Сейчас не очень яркая точка отображает их.
2) сделать возможность редактирования через групповые операции.

Сергей
сегодня, 18:05
Сначала выгрузили это д...мо, затем дали возможность скрыть его. Понятно. Скрою как приеду. 