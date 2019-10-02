Изменение раскрасок адресов и индексов

Всем привет!
Мы немного упорядочили раскраски в слое Адреса. Напомним, что в этот слой входят непосредственно адресные точки и почтовые индексы.
Народным картографам теперь доступны следующие раскраски:
- Стандартная раскраска адресов: адреса отображаются, индексы не отображаются
- Адреса и индексы: отображаются адреса и индексы
- Привязка адресов к индексам: адреса красятся в зависимости от привязки к индексу, сами индексы тоже отображаются
Надеемся, что в текущем наборе раскрасок найдется подходящая для всех вариантов работы с адресами на Народной карте.