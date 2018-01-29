Как наложить GPS трек на НЯК?

Прошлым летом проехал 7500 км по Монголии. Покрытие ЯКарт там отсутствует чуть менее чем полностью. За пределами столицы отмечены только основные дороги, да и то далеко не все.

Спутниковый снимок Монголии мало того, что давно не актуален, так вдобавок и в плохом разрешении. Отрисовать дороги по нему нереально.

У меня сохранились GPS треки моего перемещения, скачанные с стороннего навигатора (не Я.Навигатор). Могу по ним отрисовать дорожную сеть страны. Но не увидел нормального способа наложить их (треки) на карту, чтобы использовать как ориентир.

Подскажите, существует ли способ наложения треков? Прямо на PC, без использования смартфона и прочих танцев с бубном?