Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Как наложить GPS трек на НЯК?

Прошлым летом проехал 7500 км по Монголии. Покрытие ЯКарт там отсутствует чуть менее чем полностью. За пределами столицы отмечены только основные дороги, да и то далеко не все.

Спутниковый снимок Монголии мало того, что давно не актуален, так вдобавок и в плохом разрешении. Отрисовать дороги по нему нереально.

У меня сохранились GPS треки моего перемещения, скачанные с стороннего навигатора (не Я.Навигатор). Могу по ним отрисовать дорожную сеть страны. Но не увидел нормального способа наложить их (треки) на карту, чтобы использовать как ориентир.

Подскажите, существует ли способ наложения треков? Прямо на PC, без использования смартфона и прочих танцев с бубном?

6 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Семён Федотов
29 января 2018, 16:02
Попробуйте воспользоваться программой от нашего коллеги:
https://yandex.ru/blog/narod-karta/yet-another-converter
Конвертируете с помощью этой программы ваши треки (по одному) в файлы index.json. На вашем Диске (https://disk.yandex.ru/client/disk/) создаёте папку Приложения, в ней —  Блокнот картографа Народной карты, а там — сколько угодно папок с разными названиями (желательно даты в формате 2018-01-29). В каждой из них должен быть один файл index.json.
На Народной карте в левом нижнем углу есть изображение глаза (кнопка Слои). Нажмите на неё и поставьте галочку на «Мой блокнот». В выпадающем списке выберите необходимый трек.
Обновлено 29 января 2018, 16:04
mercator2111
30 января 2018, 11:13
Семён Федотов,
Спасибо за подробную инструкцию. Сработало.
ultimateuse
29 января 2018, 20:13
Без бубна никак. 
Дядя Юра
2 февраля 2018, 13:36
ultimateuse,
пока да!
Это тебе не гугл.
Андрей Степанов
6 августа, 20:46
ultimateuse,
Странно, что они не внедрили это в НЯК, т.к. есть же "конструктор карт" в Яндекс-картах, где есть специальная опция "импорт"!
ufofly
2 августа, 23:44
блин. такая тема интересная, давно уже ищу что-то подобное, а об этом приложении ни одного упоминания!!! случайно наткнулся в поиске...
Обновлено 2 августа, 23:45