Добрый день!

Был на Кипре, брал машинку на прокат, удалось несколько дней поснимать его на Народную карту, в сумме набралось больше 10 тыс фото дорог. Это дороги от Протараса 35.032101, 34.040704 до Айа-Напы 34.987441, 33.992839 и Ларнаки 34.885043, 33.610231. Снимки выложил сразу, wifi там быстрый и бесплатный, но они так и не появились на карте… прошло уже больше 3х суток, а по ним можно было параллельно и домики посмотреть и другое. Так же сделал больше 100 «неточностей», но и их то же нет.

Кстати Кипра для оффлайн загрузки на навигатор нет. Навигатор предложил скачать Провинцию Мерсин когда пытался построить маршрут.

Прошу добавить-таки съемку