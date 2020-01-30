Красные стрелки "Вход в организацию". И что там с yaBoard?

Всем привет!

5 месяцев назад я запостил хотелку на yaBoard «Отдать» входы в организации на НЯК. Можно перейти и лайкнуть.

Текст вот:

Чем дальше, тем больше встречается отрисовка лишних подъездов на карте. Я о тех входах в зданиях, которые «достойны» лишь стрелочки при поиске конкретной организации. При этом заявка через Справочник это, во-первых, долгий путь, во-вторых, не все умеют сразу информативно изложить мысль в предложенной форме и текстом, в-третьих, случается неверная трактовка сотрудниками Справочника. Дайте функционал стрелочек народным картографам. Возможно рассмотреть 2 сценария: картографы могут самостоятельно рисовать стрелочки, так же как подъезды

рисовать через заявку в справочник, также как сейчас происходит редактирование времени работы и контактов организации. Сотрудник Справочника будет получать на рассмотрение уже готовое решение и утверждать, а не рассматривать творчество неопытных пользователей наряду с народными картографами.

Тогда YaBoard только появилась, и дублировать в клуб свою хотелку я не стал. Поэтому, кроме собственно самой хотелки, решил затронуть ещё одну тему. Отсутствие обратной связи. Прошло 5 месяцев с момента появления карточки на доске, но что с ней происходит дальше я не понимаю. Может в Яндексе провели обсуждение и что-то решили? Планируется ли реализция, и если нет, то почему? Если да, то в каком виде планируется реализация? Но даже тот скромный уже имеющийся функционал обратной связи yaBoard не используется. Как минимум можно расставить цветные метки как в карточках на доске колонки Алиса.

Собственно этот пост для комментария со стороны сотрудников по обозначенной теме. И моя обратная связь на отсутсвие обратной связи на yaBoard.