Круговые перекрестки

Если на круговом перекрестке есть островок газона (внутриквартальной растительности), но нет знака «круговое движение», можно ли оформить данный перекресток следующим видом?
Было:
https://yadi.sk/i/af6dON3N1sIGAQ
Сиреневый цвет — 4-й класс дорог
Бледно-розовый — 6-й класс дорог
https://yadi.sk/i/xNZWHvo_tN_g6Q
Конструктивные особенности — 2 проезжей части (т.к. перекресток не является круговым движением)
Перерисовать следующим образом:
https://yadi.sk/i/2TdKyKWrJtbvIg
скруглить прямые участки, но «классность» дорог оставить прежней. При этом точки сопряжения оставить неизменными.
https://yadi.sk/i/bI3go8VreGbywg
Раз это не является круговым движением — оставляем конструктивные особенности — 2 проезжей части.
Панорама данного перекрестка:
https://goo.gl/maps/Jsj8MrkwcsE3SdwD6