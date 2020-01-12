Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Круговые перекрестки

Если на круговом перекрестке есть островок газона (внутриквартальной растительности), но нет знака «круговое движение», можно ли оформить данный перекресток следующим видом?

Было:

https://yadi.sk/i/af6dON3N1sIGAQ

Сиреневый цвет — 4-й класс дорог

Бледно-розовый — 6-й класс дорог

https://yadi.sk/i/xNZWHvo_tN_g6Q

Конструктивные особенности — 2 проезжей части (т.к. перекресток не является круговым движением)

Перерисовать следующим образом:

https://yadi.sk/i/2TdKyKWrJtbvIg

скруглить прямые участки, но «классность» дорог оставить прежней. При этом точки сопряжения оставить неизменными.

https://yadi.sk/i/bI3go8VreGbywg

Раз это не является круговым движением — оставляем конструктивные особенности — 2 проезжей части.

Панорама данного перекрестка:

https://goo.gl/maps/Jsj8MrkwcsE3SdwD6

7 комментариев
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sansan
12 января, 09:08
Перекресток на карте:
https://n.maps.yandex.ru/-/CGxxERoY
Alexxegorov
сегодня, 17:21
Большая просьба - вставить картинки в текст поста. Читать текст, а потом ходить по ссылкам неудобно.
Alexxegorov
сегодня, 17:23
По существу вопроса - не вижу ни одной причины делать из этого перекрёстка круг и менять атрибуты. Это нормальный перекрёсток двух двухрёберных дорог. Автомобили, проезжая перекрёсток, не двигаются по кругу. Островок растительности посередине в данном случае ничего не меняет.
sansan
сегодня, 17:28
Alexxegorov,
Атрибуты не нужно менять. На карте круг лучше смотрится. Машины все-равно идут по кругу, а не по прямым линиям.
Обновлено сегодня, 17:29
Семён Федотов
сегодня, 18:16
sansan,
«лучше смотрится» оно, например, вам и ещё n-му количеству людей, а мне и m-му количеству людей смотрится хуже. Так что не аргумент.
sansan
сегодня, 17:30
На мой взгляд, было бы нагляднее, если бы пересечения дорог, которые проходят вокруг кругового газона рисовать именно кругом, а указанные конструктивные особенности поясняют, что это или перекресток с круговым движением, или пересечение дорог, имеющих по две проезжей части, или съезд.
kalach-k
сегодня, 17:45
По Правилам картирования
"3.3.2.7.3. Круговое движение
Участки дорог, объединённые в круговое движение (кольцо), что может подтверждаться наличием дорожного знака «Круговое движение» либо комплекса знаков, аналогичных ему (в зависимости от страны):"


Получается один из  основных моментов как правильно отрисовать, это то как в стране где отрисовывается дорога обозначается круговое движение, и есть ли такое понятие в стране вообще.


По панорамам признаков обозначенного кругового движения нет, перекресток дорог с двумя проезжими частями:
- движение практически прямое 
https://goo.gl/maps/HHtJqTQ91AWfa3As5

- просто прямо
https://goo.gl/maps/eDEtiSCvpqeSGoCo8

- что-то похожее на круговое движение
https://goo.gl/maps/1nX291pgWvuC4HYB8

- явно обозначено не как круговое движение
https://goo.gl/maps/oHzZYHsdzYggAXMYA


Отрисовка кругом без кругового движения будет вводить водителей  в заблуждение, кроме того, навигатор будет давать некорректные команды на повороты которых нет, так как угол состыковки дорог будет уже восприниматься как поворот. 


Текущий вариант отрисовки сотрудником, с небольшими закруглениями, представляется более соответствующим действительным транспортным потокам.