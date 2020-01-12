Круговые перекрестки

Если на круговом перекрестке есть островок газона (внутриквартальной растительности), но нет знака «круговое движение», можно ли оформить данный перекресток следующим видом?

Было:

https://yadi.sk/i/af6dON3N1sIGAQ

Сиреневый цвет — 4-й класс дорог

Бледно-розовый — 6-й класс дорог

https://yadi.sk/i/xNZWHvo_tN_g6Q

Конструктивные особенности — 2 проезжей части (т.к. перекресток не является круговым движением)

Перерисовать следующим образом:

https://yadi.sk/i/2TdKyKWrJtbvIg

скруглить прямые участки, но «классность» дорог оставить прежней. При этом точки сопряжения оставить неизменными.

https://yadi.sk/i/bI3go8VreGbywg

Раз это не является круговым движением — оставляем конструктивные особенности — 2 проезжей части.

Панорама данного перекрестка:

https://goo.gl/maps/Jsj8MrkwcsE3SdwD6