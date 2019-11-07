Мели, отмели, прибрежные косы, осерёдки

Во многих водоёмах есть мелкие участки без постоянной растительности, которые затоплены в половодье, но появляются над водой в межень, позволяя добираться посуху или вброд на острова, в иное время недоступные. Предлагаю ввести категорию «мель».

Мели размечаются на топографических картах, и по ним могли бы ориентироваться как гуляющие пешком, так и водители маломерных судов.

Если участок размечен как мель, то не знающие местность редакторы не будут пытаться отрисовать там остров.

Если введение категории «мель» открывает слишком большой простор для картирования, можно сузить категорию, исключив из неё отмели (соединены с берегом на большом протяжении) или также косы (соединены с берегом в одной точке, но имеют фарватер с двух сторон).