Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Мели, отмели, прибрежные косы, осерёдки

Во многих водоёмах есть мелкие участки без постоянной растительности, которые затоплены в половодье, но появляются над водой в межень, позволяя добираться посуху или вброд на острова, в иное время недоступные. Предлагаю ввести категорию «мель».

Мели размечаются на топографических картах, и по ним могли бы ориентироваться как гуляющие пешком, так и водители маломерных судов.

Если участок размечен как мель, то не знающие местность редакторы не будут пытаться отрисовать там остров.

Если введение категории «мель» открывает слишком большой простор для картирования, можно сузить категорию, исключив из неё отмели (соединены с берегом на большом протяжении) или также косы (соединены с берегом в одной точке, но имеют фарватер с двух сторон).

2 комментария
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cergean
сегодня, 12:56
Это все конечно здорово (реально хорошая идея, сам видел подобные места на карте и... ничего с ними не делал, потому что непонятно), но тут даже нормальную грузовую навигацию сделать некогда (на готовом дорожном графе, с уже стоящими местами ограничениями конкретно для грузовиков), а вы про гидро... Когда-нибудь, лет через дцать, может быть))
Alexxegorov
сегодня, 13:00
Что даст этот новый объект?