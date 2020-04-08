Народной карте 10 лет: воспоминания и поздравления

Всем привет!

За 10 лет, прошедших с момента запуска, Народная карта поменялась очень сильно.

Мы попросили коллег, причастных к появлению сервиса и работавших в команде НЯК в первые годы — вспомнить запуск и интересные моменты из истории Народной карты. Ну, а раз речь про первую по настоящему круглую дату, то, конечно, не обошлось и без поздравлений:



Отдельное поздравление с десятилетием Народной карты от руководителя Геосервисов Яндекса — Романа Чернина:



PS. Мы будем рады и вашим историям и воспоминаниям о Народной карте того времени, когда вы начинали рисовать на сервисе. Все приходили в разное время и видели очень разную НЯК.