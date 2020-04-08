Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Народной карте 10 лет: воспоминания и поздравления

Всем привет!
За 10 лет, прошедших с момента запуска, Народная карта поменялась очень сильно.
Мы попросили коллег, причастных к появлению сервиса и работавших в команде НЯК в первые годы — вспомнить запуск и интересные моменты из истории Народной карты. Ну, а раз речь про первую по настоящему круглую дату, то, конечно, не обошлось и без поздравлений:

Отдельное поздравление с десятилетием Народной карты от руководителя Геосервисов Яндекса — Романа Чернина:


PS. Мы будем рады и вашим историям и воспоминаниям о Народной карте того времени, когда вы начинали рисовать на сервисе. Все приходили в разное время и видели очень разную НЯК.

2 комментария
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Дивер
сегодня, 17:25
Мои поздравления! А что Пашу Гущина не позвали? Ну, или не замолвили за него словечко. Николай, 10 лет назад никто толком не вандалил и текст можно было бы выучить).

Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндексасегодня, 18:05
★Дивер,
Звали, к сожалению не смог)