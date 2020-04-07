Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Народной карте Яндекса 10 лет!

Всем привет! 
Народной карте Яндекса 10 лет! Вау!!! 🎉🎂🎊

Сколько всего было за эти годы! Развивались интерфейсы, создавалась и менялась карта городов и стран, росло сообщество замечательных и увлеченных одним делом людей. Народные картографы заканчивали школы, университеты, заводили семьи и даже выходили на пенсию :) Мы знакомились, общались, встречались и, конечно, вместе делали карты.
Подводить итоги целого десятилетия — непросто. Чуть позже мы опубликуем пост, в котором расскажем про качественные и количественные итоги этих 10 лет. А пока мы хотим сказать главное.
Спасибо, что помогаете делать Яндекс.Карты лучше! 
Без вас бы ничего не получилось ❤️


Мы очень хотим, чтобы в День рождения Народной карты вы улыбнулись и, возможно, узнали о себе что-то новое ;) Приглашаем пройти по ссылке.

Ваша Команда Народной карты

6 комментариев
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Sch.AA
сегодня, 14:01
Ура!
Вайнон
сегодня, 14:04
Поздравляю!)
MaXsus.sl
сегодня, 14:06
Я звезда! Ура и всех с праздником! 
Ewġenju
сегодня, 14:09
Поздравляю и желаю ещё больше интересных обновлений ну и уже пора обзавестись своим спутником, чтобы обновлять снимки как можно чаще:) 
Манъ
сегодня, 14:11
Да вы що! Мы ещё живы! Всем юбилейную медальку "Сусанин I степени".) (Не умею поздравлять).
Владимир aka VOV
сегодня, 14:37
Даёшь к 15-ти летию 3D навигацию без смартфона! :) 