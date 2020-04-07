Всем привет!

Народной карте Яндекса 10 лет! Вау!!! 🎉🎂🎊



Сколько всего было за эти годы! Развивались интерфейсы, создавалась и менялась карта городов и стран, росло сообщество замечательных и увлеченных одним делом людей. Народные картографы заканчивали школы, университеты, заводили семьи и даже выходили на пенсию :) Мы знакомились, общались, встречались и, конечно, вместе делали карты.

Подводить итоги целого десятилетия — непросто. Чуть позже мы опубликуем пост, в котором расскажем про качественные и количественные итоги этих 10 лет. А пока мы хотим сказать главное.

Спасибо, что помогаете делать Яндекс.Карты лучше!

Без вас бы ничего не получилось ❤️





Мы очень хотим, чтобы в День рождения Народной карты вы улыбнулись и, возможно, узнали о себе что-то новое ;) Приглашаем пройти по ссылке.



Ваша Команда Народной карты