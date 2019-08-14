Народные модераторы июля

Всем привет!
С некоторым запозданием подводим итоги народной модерации в июле.
Начать хотим в этот раз с модераторов-новичков. Права народного модератора на свои первые слои и территории получили в июле всего три народных модератора (подозреваем, что сказывается разгар лета, когда активность рисования на карте традиционно немного уменьшается). На статус «модератор-новичок июля» как обычно, претендовали и те, кто начал модерировать в течение предпоследнего месяца, в данном случае июня.
Модератором-новичком июля стал CommanderCRM, живущий в Томске и модерирующий его же в трех слоях. Права модератора им были получены в самом конце июня, а потому оценить активность по модерации правок мы смогли только по итогам июля.
В номинации «регулярная модерация» отмечаются сразу 11 народных модераторов — это максимум с начала года (а до этого мы просто не считали такую статистику). Три народных модератора получают ачивку за регулярную модерацию по итогам июля, отметившись в этой номинации впервые: maksdm из Владимирской области, Roman Korobov из Ивановской области и Survivor2007 из Подмосковья.
А ddr2504, Fullback, WOG69, nogo1986, Alexxegorov, mshibankov, Евгений и kalach-k уже были в числе ежедневно модерирующих как минимум в одном из предыдущих месяцев. В июле все они продолжали следить за порядком на своих территориях в ежедневном режиме.
Последняя из трех номинаций — «полная модерация территории».
Лидеров мы свели в табличку, жирным шрифтом выделены модераторы и территории, которые впервые отмечены в данной номинации.
Территория
|Зона модерации
|Модератор (ы)
|Страна
|Бангладеш
Индия
Иран
Непал
|sn.1989
|Регион
|Алтай
|Георгий Работягин
|Дагестан
|WOG69
|Луганская область
|Fullback
|Пермский край
|nogo1986
|Самарская область
|ddr2504, Tim
|Тверская область
|WOG69, Александр
|Хакасия
|WOG69
|Крупный город
|Казань
|Alexxegorov
|Омск
|P.Hencoc
|Оренбург
|zorgouz
|Рязань
|mshibankov
|Район области
|Гор. округ Балашиха
(Московская область)
|Survivor2007
|Верхнекамский район
(Кировская область)
|Манъ
|Гайский гор. округ
(Оренбургская область)
|zorgouz
|Ртищевский район
(Саратовская область)
|Никита Юшков
|Толочинский район
(Витебская область)
|sc1a
|Шилкинский район
(Забайкальский край)
|alexeybelyalov
Поздравляем всех номинантов и желаем удачной модерации, порядка на карте и новых активных пользователей в ваших регионах!