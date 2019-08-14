Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Народные модераторы июля

Всем привет!

С некоторым запозданием подводим итоги народной модерации в июле.

Начать хотим в этот раз с модераторов-новичков. Права народного модератора на свои первые слои и территории получили в июле всего три народных модератора (подозреваем, что сказывается разгар лета, когда активность рисования на карте традиционно немного уменьшается). На статус «модератор-новичок июля» как обычно, претендовали и те, кто начал модерировать в течение предпоследнего месяца, в данном случае июня.

Модератором-новичком июля стал CommanderCRM, живущий в Томске и модерирующий его же в трех слоях. Права модератора им были получены в самом конце июня, а потому оценить активность по модерации правок мы смогли только по итогам июля.

В номинации «регулярная модерация» отмечаются сразу 11 народных модераторов — это максимум с начала года (а до этого мы просто не считали такую статистику). Три народных модератора получают ачивку за регулярную модерацию по итогам июля, отметившись в этой номинации впервые: maksdm из Владимирской области, Roman Korobov из Ивановской области и Survivor2007 из Подмосковья.

А ddr2504, Fullback, WOG69, nogo1986, Alexxegorov, mshibankov, Евгений и kalach-k уже были в числе ежедневно модерирующих как минимум в одном из предыдущих месяцев. В июле все они продолжали следить за порядком на своих территориях в ежедневном режиме.

Последняя из трех номинаций — «полная модерация территории».

Лидеров мы свели в табличку, жирным шрифтом выделены модераторы и территории, которые впервые отмечены в данной номинации.

Территория

Зона модерацииМодератор (ы)
СтранаБангладеш
Индия
Иран
Непал		sn.1989
РегионАлтайГеоргий Работягин
ДагестанWOG69
Луганская областьFullback
Пермский крайnogo1986
Самарская областьddr2504Tim
Тверская областьWOG69Александр
ХакасияWOG69
Крупный городКазаньAlexxegorov
ОмскP.Hencoc
Оренбургzorgouz
Рязаньmshibankov
Район областиГор. округ Балашиха
(Московская область)		Survivor2007
Верхнекамский район
(Кировская область)		Манъ
Гайский гор. округ
(Оренбургская область)		zorgouz
Ртищевский район
(Саратовская область)		Никита Юшков
Толочинский район
(Витебская область)		sc1a
Шилкинский район
(Забайкальский край)		alexeybelyalov

Поздравляем всех номинантов и желаем удачной модерации, порядка на карте и новых активных пользователей в ваших регионах!

3 комментария
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maksdm
15 августа, 15:30
И всё благодаря отвратительной погоде :-) За июль ни разу не ночевал на даче (там ни интернета толком нет, ни компьютера).
zorgouz
15 августа, 17:38
И меня посчитали... Первая приятная новость в этом сезоне) Спасибо!
Обновлено 15 августа, 17:38
manwithmap
16 августа, 21:33
было бы классно узнавать сколько дней в месяц модерируешь или какие именно дни проходят без модерации