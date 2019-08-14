Народные модераторы июля

Всем привет!

С некоторым запозданием подводим итоги народной модерации в июле.

Начать хотим в этот раз с модераторов-новичков. Права народного модератора на свои первые слои и территории получили в июле всего три народных модератора (подозреваем, что сказывается разгар лета, когда активность рисования на карте традиционно немного уменьшается). На статус «модератор-новичок июля» как обычно, претендовали и те, кто начал модерировать в течение предпоследнего месяца, в данном случае июня.

Модератором-новичком июля стал CommanderCRM, живущий в Томске и модерирующий его же в трех слоях. Права модератора им были получены в самом конце июня, а потому оценить активность по модерации правок мы смогли только по итогам июля.

В номинации «регулярная модерация» отмечаются сразу 11 народных модераторов — это максимум с начала года (а до этого мы просто не считали такую статистику). Три народных модератора получают ачивку за регулярную модерацию по итогам июля, отметившись в этой номинации впервые: maksdm из Владимирской области, Roman Korobov из Ивановской области и Survivor2007 из Подмосковья.

А ddr2504, Fullback, WOG69, nogo1986, Alexxegorov, mshibankov, Евгений и kalach-k уже были в числе ежедневно модерирующих как минимум в одном из предыдущих месяцев. В июле все они продолжали следить за порядком на своих территориях в ежедневном режиме.

Последняя из трех номинаций — «полная модерация территории».

Лидеров мы свели в табличку, жирным шрифтом выделены модераторы и территории, которые впервые отмечены в данной номинации.

Территория Зона модерации Модератор (ы) Страна Бангладеш

Индия

Иран

Непал sn.1989 Регион Алтай Георгий Работягин Дагестан WOG69 Луганская область Fullback Пермский край nogo1986 Самарская область ddr2504, Tim Тверская область WOG69, Александр Хакасия WOG69 Крупный город Казань Alexxegorov Омск P.Hencoc Оренбург zorgouz Рязань mshibankov Район области Гор. округ Балашиха

(Московская область) Survivor2007 Верхнекамский район

(Кировская область) Манъ Гайский гор. округ

(Оренбургская область) zorgouz Ртищевский район

(Саратовская область) Никита Юшков Толочинский район

(Витебская область) sc1a Шилкинский район

(Забайкальский край) alexeybelyalov

Поздравляем всех номинантов и желаем удачной модерации, порядка на карте и новых активных пользователей в ваших регионах!