Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Населенные пункты с одинаковым названием в пределах одного района

Наконец то в Яндекс навигаторе появилось, в пределах Калининского района г.Твери ( в другие районы не заглядывал, они мне фиолетово), разделение в адресном поиске населенных пунктов-двойников, тройников, и т.д. Долго спорил с модераторами, пытаясь доказать, что в этом случае в подчинении необходимо указывать сельское поселение, а не район, и о, чудо, klarius-m , низкий поклон, Вы утвердили правки (частично). Остается верить, что диспетчера служб такси (меня эти колышат прежде, поскольку сам таксист) , и так же уважаемые пользователи Яндекс навигатора, перестанут путать населенные пункты с одним названием, находящиеся порой в сотнях километрах друг от друга.

7 комментариев
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FNS64
7 апреля 2017, 22:08
Да, для публикации сих правок пришлось строить границы сельских поселений. Не простое занятие, однако...
Обновлено 10 апреля 2017, 12:44
ussuritiger
сегодня, 17:49
FNS64,
не нашел границ сельских поселений на яндекс картах
Сергей
10 апреля 2017, 17:59
Населённые пункты с одинаковыми названиями обречены страдать. Это их собственный выбор. Пока не просветлятся и не возьмут себе уникальные названия.
Обновлено 10 апреля 2017, 18:00
Олег Чечулин
10 апреля 2017, 19:54
Сергей,
названия населённых пунктов района, разве, не районные власти присваивают?
Сергей
10 апреля 2017, 23:32
Олег Чечулин,
вообще-то нет. Конституция РФ, статья 71 пункт Р: «В ведении Российской Федерации находятся: ...геодезия и картография; наименования географических объектов,..» Ни местные, ни региональные власти не вправе переименовывать населённые пункты без разрешения федеральных властей.
В ведении местных властей только переименование улиц и (возможно) районов города. Ни речку, ни холмик переименовать нельзя.
Но местные власти могут предложить переименование, как-либо мотивировав его. И тогда, если Росреестр соблаговолит, и Дума и СФ примут, либо президент личным указом...
Но это лучше, чем годами сидеть и мучиться.
Олег Чечулин
11 апреля 2017, 02:50
Сергей,
ну, тем более :)
Что касается "предложить". Вот представьте, что есть две деревни Гадюкино в одном районе. Когда-то они, возможно, находились в разных уездах или даже губерниях, а тут вот, так звёзды сошлись, оказались в разных концах одного района. У каждой из этих деревень многовековая история, которой гордится каждый житель. И что, Вы думаете, что жители какой-то из этих деревень примут решение переименовать свою родную деревню, зная, что вторая деревня переименовываться не собирается? :)
ussuritiger
сегодня, 17:45
в пределах одного сельского поселения тоже бывает населенные пункты с одинаковым названием. Вот уж кому не повезло.
Обновлено сегодня, 17:49