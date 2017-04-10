Населенные пункты с одинаковым названием в пределах одного района

Наконец то в Яндекс навигаторе появилось, в пределах Калининского района г.Твери ( в другие районы не заглядывал, они мне фиолетово), разделение в адресном поиске населенных пунктов-двойников, тройников, и т.д. Долго спорил с модераторами, пытаясь доказать, что в этом случае в подчинении необходимо указывать сельское поселение, а не район, и о, чудо, klarius-m , низкий поклон, Вы утвердили правки (частично). Остается верить, что диспетчера служб такси (меня эти колышат прежде, поскольку сам таксист) , и так же уважаемые пользователи Яндекс навигатора, перестанут путать населенные пункты с одним названием, находящиеся порой в сотнях километрах друг от друга.