Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Неделя сбора неточностей — промежуточные итоги

Привет, друзья!

Прошедшая неделя была посвящена сбору сообщений о неточностях в приложении Народная карта. В этом посте мы кратко подводим промежуточные результаты.

Всего за 6 дней было передано порядка тысячи сообщений от 51 пользователя. Около 4% неточностей было отправлено из Казахстана, остальные — от пользователей из России.​​​​​

Лидеры по отправленным сообщениям о неточностях

nogo1986 — 265 
Ewġenju — 214 
Alexxegorov — 80 

Спасибо этим картографам за активную поддержку совреда! Особенно тем из них, кто поделился скриншотами своих прогулок.

прогулка картографа Ewġenju в г. Исилькуль

Самым результативным днем по отправленным неточностям стала суббота. В выходные в целом больше возможностей для прогулок, поэтому мы решили продлить совред еще на одни выходные. Так что даже самые занятые могут принять в нем участие. 

Напоминаем, что можно делиться результатами своих прогулок с приложением в комментариях  — так мы будем узнавать, где осуществлялся сбор. 

Впереди целые выходные — давайте проведем их с пользой для карты своего города, района, улицы или даже маленького двора :)

8 комментариев
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Alexxegorov
сегодня, 14:34
Внезапно! Я даже не участвовал целенаправленно.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 16:34
Alexxegorov,
действительно неожиданно :)  Есть еще целых 2 дня, чтобы поучаствовать целенаправленно!
Tigran
сегодня, 14:35
буду писать под каждым постом )) дайте линк на app , хочу вручную установить и попробовать ))) ингода очень надо местность уточнить , потом нарисовать, не могу вспомнить что там было. (( 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 16:43
Tigran,
понимаем, но поддержать здесь не можем, так как мы против установки приложения со сторонних сайтов. Можем порекомендовать до появления приложения на твоей территории  интереса использовать для личных заметок Блокнот картографа.
Tigran
сегодня, 16:50
yndx-gilfanova,
ок, так и сделаю :) 
kirill1303
сегодня, 14:54
20 сентября, пятница: «в течение следующей недели».
Обычно неделя начинается в понедельник: я полагал, что под следующей неделей предполагается ближайшая календарная неделя, отсутствие дат подкрепило моё предположение..
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 16:47
kirill1303,
правильное замечание в целом. Изначально хотелось начать совред именно перед выходными, так как в будни на прогулки меньше времени остается. Рады, что наша умозрительная неделя совпала с твоей календарной в результате ;)
KRAKH
сегодня, 15:05
ближнее зарубежье принимается?