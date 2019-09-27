Неделя сбора неточностей — промежуточные итоги

Привет, друзья!

Прошедшая неделя была посвящена сбору сообщений о неточностях в приложении Народная карта. В этом посте мы кратко подводим промежуточные результаты.



Всего за 6 дней было передано порядка тысячи сообщений от 51 пользователя. Около 4% неточностей было отправлено из Казахстана, остальные — от пользователей из России.​​​​​

Лидеры по отправленным сообщениям о неточностях



nogo1986 — 265

Ewġenju — 214

Alexxegorov — 80



Спасибо этим картографам за активную поддержку совреда! Особенно тем из них, кто поделился скриншотами своих прогулок.

прогулка картографа Ewġenju в г. Исилькуль

Самым результативным днем по отправленным неточностям стала суббота. В выходные в целом больше возможностей для прогулок, поэтому мы решили продлить совред еще на одни выходные. Так что даже самые занятые могут принять в нем участие.



Напоминаем, что можно делиться результатами своих прогулок с приложением в комментариях — так мы будем узнавать, где осуществлялся сбор.



Впереди целые выходные — давайте проведем их с пользой для карты своего города, района, улицы или даже маленького двора :)