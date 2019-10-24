Некорректное слияние жилых зон, ошибка маршрутизации

Добрый день! Вашему вниманию — деревня Трубачеевка Одинцовского района Московской области: https://n.maps.yandex.ru/-/CGDT70JB

Территория деревни состоит из старой части (на востоке) и территории некоммерческого партнёрства «Здравница» (на западе).

При въезде в Трубачеевку с Можайского шоссе (на этом участке: https://n.maps.yandex.ru/-/CGDXAAZA) установлен знак «Жилая зона». Правда, его периодически демонтируют и затем восстанавливают, но будем считать, что он установлен.

При въезде из старой части Трубачеевки на территорию НП «Здравница» (здесь: https://n.maps.yandex.ru/-/CGDXA4Nt) установлен знак «Движение запрещено».

Раньше, когда знаки «Движение запрещено» отмечались на карте ограничениями на въезд, в этом месте на карте стоял шлагбаум, и сквозные маршруты через него не строились. К слову, именно необходимость установки на карте этого ограничения в своё время и привела меня на НЯК.

Теперь по правилам НЯК знаки «Движение запрещено» отмечаются на карте атрибутом «Жилая зона». В результате жилая зона старой Трубачеевки и жилая зона НП «Здравница» по логике маршрутизатора сливаются в единую жилую зону. И что же получается? А получается, что маршруты из старой Трубачеевки в другие места (например, в хутор Рожновка) строятся транзитом через НП «Здравница». Движение по такому маршруту предполагает проезд под знак «Движение запрещено», то есть нарушение ПДД.

Попытался решить проблему установкой ограничения на въезд с нарушением правил НЯК. Однако сотрудник откатил правку, сообщив, что неверная маршрутизация не является поводом для нарушения правил. Жалоба через основные Яндекс. Карты также не дала результата.

Какие есть способы устранить проблему?