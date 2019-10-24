Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Некорректное слияние жилых зон, ошибка маршрутизации

Добрый день! Вашему вниманию — деревня Трубачеевка Одинцовского района Московской области: https://n.maps.yandex.ru/-/CGDT70JB

Территория деревни состоит из старой части (на  востоке) и территории некоммерческого партнёрства «Здравница» (на западе).

При въезде в Трубачеевку с Можайского шоссе (на этом участке: https://n.maps.yandex.ru/-/CGDXAAZA) установлен знак «Жилая зона». Правда, его периодически демонтируют и затем восстанавливают, но будем считать, что он установлен.

При въезде из старой части Трубачеевки на территорию НП «Здравница» (здесь: https://n.maps.yandex.ru/-/CGDXA4Nt) установлен знак «Движение запрещено».

Раньше, когда знаки «Движение запрещено» отмечались на карте ограничениями на въезд, в этом месте на карте стоял шлагбаум, и сквозные маршруты через него не строились. К слову, именно необходимость установки на карте этого ограничения в своё время и привела меня на НЯК.

Теперь по правилам НЯК знаки «Движение запрещено» отмечаются на карте атрибутом «Жилая зона». В результате жилая зона старой Трубачеевки и жилая зона НП «Здравница» по логике маршрутизатора сливаются в единую жилую зону. И что же получается? А получается, что маршруты из старой Трубачеевки в другие места (например, в хутор Рожновка) строятся транзитом через НП «Здравница». Движение по такому маршруту предполагает проезд под знак «Движение запрещено», то есть нарушение ПДД.

Попытался решить проблему установкой ограничения на въезд с нарушением правил НЯК. Однако сотрудник откатил правку, сообщив, что неверная маршрутизация не является поводом для нарушения правил. Жалоба через основные Яндекс. Карты также не дала результата.

Какие есть способы устранить проблему?

15 комментариев
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mercator2111
сегодня, 14:29
Устранить проблему без костылей невозможно. Тут классическое "мы вставили телевизор в телевизор, чтобы вы смотрели телевизор, когда вы смотрите телевизор". 


Костыль предлагаю такой. У знака ДЗ убрать с небольшого участка дороги атрибут ЖЗ. И сквозной маршрут волшебным образом строиться перестанет.
schenkenberg
сегодня, 16:30
mercator2111,
Спасибо, костыль должен сработать, но фактически это нарушение правил. На прошлой неделе знаки "Жилая зона" и "Конец жилой зоны" на въезде в деревню оторвали (не знаю, легально или нет) - этим можно воспользоваться, чтобы снять атрибут "Жилая зона" с Северной улицы. Но отрывают их не первый раз, а затем восстанавливают. Поэтому хочется использовать другой способ :)
andrey.ru68
сегодня, 15:47
В каком пункте правил написано что "знаки «Движение запрещено» отмечаются на карте атрибутом «Жилая зона»" и только им?
Обновлено сегодня, 15:48
podmotal
сегодня, 15:49
andrey.ru68,
как ни странно, правила установки атрибута "Жилая зона" описаны в пункте 3.3.2.15. Жилая зона.
andrey.ru68
сегодня, 15:54
podmotal,
логично). Но там не написано, что при этом не нужно ставить ограничение на въезд.
podmotal
сегодня, 15:57
andrey.ru68,
а об этом написано в пункте 3.3.4. Условия дорожного движения, где приведён закрытый список случаев использования манёвра "ограничение движения".
andrey.ru68
сегодня, 16:08
podmotal,
а в пункте 3.3.1.7.4 пишут
"Наличие знака «Въезд запрещён» задаётся условием движения типа «Запрещённый манёвр». Условие движения «Запрещенный маневр» ставится при этом непосредственно на перекрёсток автомобильных дорог, после которого расположен знак."
Т.е. запрещенный маневр можно ставить?
schenkenberg
сегодня, 16:26
andrey.ru68,
Там не "Въезд запрещён", а "Движение запрещено".
andrey.ru68
сегодня, 16:29
schenkenberg,
ага. а запрещенный маневр не поможет с маршрутизацией?
Сложно понять почему въезд запрещен ставится только если это единственный въезд на территорию...
schenkenberg
сегодня, 16:32
andrey.ru68,
Там не должно быть запрещённого манёвра. Ни по факту, ни по правилам НЯК. В НП "Здравница" два въезда: со стороны Минского шоссе и из Трубачеевки. На обоих стоят знаки "Движения запрещено". Со стороны Минского шоссе есть ещё и шлагбаум с охранником. Со стороны Трубачеевки для легковых автомобилей шлагбаума нет, только знак.
andrey.ru68
сегодня, 16:38
schenkenberg,
вот как раз по правилам 3.3.1.7.4 должен быть). Запрещенный маневр - проезд прямо.
podmotal
сегодня, 17:02
andrey.ru68,
вы путаете знаки. В пункте 3.3.1.7.4 говорится о знаке "Въезд запрещён" ("кирпич"), и он никаким боком не относится к теме поста,  поскольку в Трубачеевке знаков "кирпич" нет.
andrey.ru68
сегодня, 17:06
podmotal,
точно.. Вы правы. Всегда недолюбливал эти знаки :). Въезд запрещен, движение запрещено.... моя логика это не отличает :).
podmotal
сегодня, 15:47
Что если вставить между этими территориями кусочки дороги без атрибута "жилая зона", таким образом они будут как бы отделены друг от друга.
schenkenberg
сегодня, 16:26
podmotal,
Технически это должно сработать, но это опять же нарушение правил.