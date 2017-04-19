Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Нитки общественного транспорта. Последние новости

Всем привет!

За время, прошедшее с последней публикации про нитки общественного транспорта, у нас появилось несколько новостей, которыми мы хотим поделиться.

Первое, и наверное самое важное: у нас уже есть несколько городов, сети ОТ в которых полностью (остановки, маршруты, нитки) отрисованы пользователями и прошли проверку коллег, занимающихся расписаниями и транспортом. И теперь мы готовим их к публикации. Первые города с общественным транспортом из Народной карты появятся в Картах, МЯК и Транспорте совсем скоро и мы обязательно напишем об этом.

Далее хочется поговорить про интервалы движения - с ними связаны львиная доля вопросов.

При нажатии на "Добавить интервал" в карточке нитки открывается поле "Расписание движения". Это поле не стоит воспринимать как место для указания полноценного расписания движения по маршруту. Это окно предназначено в первую очередь для указания интервала и времени действия этого интервала. Предлагается создавать и заполнять интервалы для утреннего пика, межпикового времени, вечернего пика и позднего вечера.

А в том случае, когда интервал в течение всего дня более-менее одинаков, допустимо однократно заполнить открывшиеся поля, поле "Время" в этом случае можно воспринимать как время работы маршрута, то есть писать время первого отправления с начальной остановки и время прибытия последнего рейса на последнюю остановку.

Подробнее про интервалы написано в Правилах 

Дополнительно хочется пояснить про то, чем можно и нужно считать интервал у маршрутов.

Можно сказать, что интервал - это "вес" маршрута в транспортной сети города. Характеристика, которая показывает, насколько предпочтительней пассажиру использовать тот или иной маршрут для перемещения по городу - насколько часто в среднем ходит маршрут А, чем маршрут Б, насколько вероятнее, что на остановку приедет маршрут А, чем маршрут Б.

Надеемся, что данное пояснение позволит чуть лучше понимать значение этого атрибута. 

Отдельно ответим на вопрос, который также волновал очень многих, в том числе и нас самих - как размечать нитки редкоходящих маршрутов.

Принято следующее решение: если у маршрута менее пяти рейсов в день и маршрут ходит более-менее равномерно (например, отправления у него в 7:00, 11:00, 15:00 и 19:00), то такой маршрут можно считать редкоходящим и не высчитывать и не заполнять у него поле "Интервал".  Время работы при этом заполняется, оно необходимо для понимания, когда действует данная нитка.

Если у маршрута менее пяти рейсов в день, но его рейсы компактно сгруппированы в утреннее и вечернее время (например, отправления в 7:00, 7:30, 18:00 и 18:40), то такой маршрут уже нельзя считать редкоходящим. Для нитки, описывающий такой маршрут, необходимо создать два интервала (с 7:00 до 8:00, интервал 30 минут, и с 18:00 до 19:10, интервал 40 минут. Верхняя граница времени указана именно такой из расчета, что полный маршрут туда-обратно автобус проезжает за 30 минут).

А ещё мы хотим рассказать про несколько небольших обновлений в интерфейсе, которые касаются ОТ:

  • в карточке нитки все интервалы движения теперь сортируются по дням недели, а в пределах дня - по времени действия
  • в карточке нитки появилось поле "Общее время", оно указывает общее время движения по нитке и позволяет оценить качество автоматического расчета времени движения между остановками

  • в карточках маршрутов и ниток теперь отличаются иконки:

  • по клику на любой участок дороги теперь можно видеть, какие маршруты по нему проходят (показываются маршруты, хотя бы одна нитка которых проходит по участку)

И немного о планах:

  • интервал движения маршрута в ближайшее время будет вводиться в минутах, а не секундах, эту опцию просили почти все пользователи, работающие с нитками (пересчитывать уже заданные в секундах интервалы не придется, это будет сделано автоматически)
  • также мы работаем над улучшением алгорится автоматического расчета времени движения между остановками, в частности, он будет учитывать маневры в дорожном графе, а значит, станет более точным.

В завершение поста хочу представить здесь нашего коллегу Егора, который активно занимается в команде вопросами общественного транспорта и будет отвечать в Клубе на особо сложные вопросы по этой теме.

Просим любить и жаловать!

Команда Народной карты

16 комментариев
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Олег Павлович Чечулин
19 апреля 2017, 06:47
А если у маршрута всего один рейс в день, компактно сгруппированный в утренний час пик? :)
В 7:18 отправляется с одной конечной, в 7:42 отправляется со второй конечной и на этом всё. Какой интервал и время работы задавать?
Алексей Зуев
19 апреля 2017, 09:20
Олег Павлович Чечулин,
Время работы логично задать 7:18 - 7:42 для одной нитки и 7:42 - 8:06 для другой, а интервал для редкоходящего маршрута указывать не нужно, вроде так.
Алексей Зуев
19 апреля 2017, 09:17
Уточняющий вопрос по этому пояснению:
Если у маршрута менее пяти рейсов в день, но его рейсы компактно сгруппированы в утреннее и вечернее время (например, отправления в 7:00, 7:30, 18:00 и 18:40), то такой маршрут уже нельзя считать редкоходящим. Для нитки, описывающий такой маршрут, необходимо создать два интервала (с 7:00 до 8:00, интервал 30 минут, и с 18:00 до 19:10, интервал 40 минут. Верхняя граница времени указана именно такой из расчета, что полный маршрут туда-обратно автобус проезжает за 30 минут).
В типовой ситуации для движения в каждом направлении создаётся отдельная нитка. В описанном выше случае транспорт через 15 минут доберётся до противоположной конечной, после чего по данной нитке ниоткуда никуда уехать будет невозможно. Мне кажется, что ко времени последнего отправления следует добавлять время проезда полного маршрута в одну сторону.
Бакулин Станислав
19 апреля 2017, 15:47
Будет ли возможность у обычных пользователей добавлять интервалы к существующим маршрутам?
akbars
Сотрудник Яндекса20 апреля 2017, 16:15
Бакулин Станислав,
права на нитки мы выдаем пользователям, которые активно (и без ошибок) рисуют транспорт у себя в городах и о таких правах попросили (сейчас выдаём в тех городах, где пока нет маршрутизации на ОТ). Модератором для этого быть не обязательно.
djton111k
19 апреля 2017, 16:51
Озвучивал на сходке, продублирую и сюда.
В нитках есть косяк: если ОТ выходит за пределы "траектории", то он выпадает из приложения. То есть, условно, на маршруте отображается 3 транспортных средства из 6.


При этом на сайте "Организатора перевозок" транспорт по этому маршруту есть.
Как это можно исправить?
akbars
Сотрудник Яндекса20 апреля 2017, 16:18
djton111k,
я ведь правильно понимаю, что вопрос про приложение Яндекс.Транспорт (а не про нитки в Народной карте)?
Обновлено 20 апреля 2017, 16:19
djton111k
20 апреля 2017, 16:32
akbars,
Честно говоря, я думал, что Яндекс.Транспорт работает как раз по рисуемым ниткам в НЯК.
Так-то да, речь именно про то, что транспортные средства пропадают с карты  при выходе из нитки именно в "Транспорте".
Обновлено 20 апреля 2017, 16:32
Наше старе село
19 апреля 2017, 20:39
Опубликуйте список городов, транспорт которых скоро включите
akbars
Сотрудник Яндекса20 апреля 2017, 13:34
Наше старе село,
предварительный список публиковать не будем, но по факту публикаций рассказывать про них будем, конечно.
Сейчас на примере 1-2 совсем небольших сетей посмотрим, что всё нормально работает - и будем постепенно включать то, что нарисовано и проверено.
Дмитрий
19 апреля 2017, 20:46
Интересно, а когда появится возможность рисовать нитки в тех городах, где на данный момент отображается транспорт ?
akbars
Сотрудник Яндекса20 апреля 2017, 13:35
Дмитрий,
как раз для этого нам нужно убедиться, что всё штатно работает в "новых" городах, где пользователями размечены нитки, после этого начнем заниматься крупными городами.
Дмитрий
20 апреля 2017, 14:42
akbars,
Хорошо
yaropolkdo
20 апреля 2017, 06:23
Повторю свой вопрос здесь. Есть маршруты, которые имеют разные конечные для разных рейсов, условно говоря, обычные и удлинённые. С ними всё понятно, рисуем две разные нитки. Есть другие маршруты, у которых конечные одинаковые, но есть удлинённые рейсы с рядом других промежуточных остановок. Например, есть А > Б и есть его вариант А > Г > Б. И таких вариантов с отклонениями от основной нитки маршрута может быть несколько. При принятом обозначении маршрутов "А > Б" и "Б > А" показать такие варианты оказывается невозможным. :( В результате направления в сетке маршрутов оказываются неохваченными, действующие остановки оказываются висящими в воздухе вне сетки ниток маршрутов.
akbars
Сотрудник Яндекса20 апреля 2017, 16:13
yaropolkdo,
а почему невозможно сделать такие нитки? Возможно, и именно это - штатный вариант. Просто накликивать остановки в состав нитки нужно в соответствующем порядке.
Можно привести ссылки на конкретные объекты, чтобы посмотреть уже по месту ситуацию.
Vitaly Sviridov
сегодня, 20:52
akbars,
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