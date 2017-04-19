Нитки общественного транспорта. Последние новости

Всем привет!

За время, прошедшее с последней публикации про нитки общественного транспорта, у нас появилось несколько новостей, которыми мы хотим поделиться.

Первое, и наверное самое важное: у нас уже есть несколько городов, сети ОТ в которых полностью (остановки, маршруты, нитки) отрисованы пользователями и прошли проверку коллег, занимающихся расписаниями и транспортом. И теперь мы готовим их к публикации. Первые города с общественным транспортом из Народной карты появятся в Картах, МЯК и Транспорте совсем скоро и мы обязательно напишем об этом.

Далее хочется поговорить про интервалы движения - с ними связаны львиная доля вопросов.

При нажатии на "Добавить интервал" в карточке нитки открывается поле "Расписание движения". Это поле не стоит воспринимать как место для указания полноценного расписания движения по маршруту. Это окно предназначено в первую очередь для указания интервала и времени действия этого интервала. Предлагается создавать и заполнять интервалы для утреннего пика, межпикового времени, вечернего пика и позднего вечера.

А в том случае, когда интервал в течение всего дня более-менее одинаков, допустимо однократно заполнить открывшиеся поля, поле "Время" в этом случае можно воспринимать как время работы маршрута, то есть писать время первого отправления с начальной остановки и время прибытия последнего рейса на последнюю остановку.

Подробнее про интервалы написано в Правилах

Дополнительно хочется пояснить про то, чем можно и нужно считать интервал у маршрутов.

Можно сказать, что интервал - это "вес" маршрута в транспортной сети города. Характеристика, которая показывает, насколько предпочтительней пассажиру использовать тот или иной маршрут для перемещения по городу - насколько часто в среднем ходит маршрут А, чем маршрут Б, насколько вероятнее, что на остановку приедет маршрут А, чем маршрут Б.

Надеемся, что данное пояснение позволит чуть лучше понимать значение этого атрибута.

Отдельно ответим на вопрос, который также волновал очень многих, в том числе и нас самих - как размечать нитки редкоходящих маршрутов.

Принято следующее решение: если у маршрута менее пяти рейсов в день и маршрут ходит более-менее равномерно (например, отправления у него в 7:00, 11:00, 15:00 и 19:00), то такой маршрут можно считать редкоходящим и не высчитывать и не заполнять у него поле "Интервал". Время работы при этом заполняется, оно необходимо для понимания, когда действует данная нитка.

Если у маршрута менее пяти рейсов в день, но его рейсы компактно сгруппированы в утреннее и вечернее время (например, отправления в 7:00, 7:30, 18:00 и 18:40), то такой маршрут уже нельзя считать редкоходящим. Для нитки, описывающий такой маршрут, необходимо создать два интервала (с 7:00 до 8:00, интервал 30 минут, и с 18:00 до 19:10, интервал 40 минут. Верхняя граница времени указана именно такой из расчета, что полный маршрут туда-обратно автобус проезжает за 30 минут).

А ещё мы хотим рассказать про несколько небольших обновлений в интерфейсе, которые касаются ОТ:

в карточке нитки все интервалы движения теперь сортируются по дням недели, а в пределах дня - по времени действия

в карточке нитки появилось поле "Общее время", оно указывает общее время движения по нитке и позволяет оценить качество автоматического расчета времени движения между остановками

в карточках маршрутов и ниток теперь отличаются иконки:

по клику на любой участок дороги теперь можно видеть, какие маршруты по нему проходят (показываются маршруты, хотя бы одна нитка которых проходит по участку)

И немного о планах:

интервал движения маршрута в ближайшее время будет вводиться в минутах, а не секундах, эту опцию просили почти все пользователи, работающие с нитками (пересчитывать уже заданные в секундах интервалы не придется, это будет сделано автоматически)

также мы работаем над улучшением алгорится автоматического расчета времени движения между остановками, в частности, он будет учитывать маневры в дорожном графе, а значит, станет более точным.

В завершение поста хочу представить здесь нашего коллегу Егора, который активно занимается в команде вопросами общественного транспорта и будет отвечать в Клубе на особо сложные вопросы по этой теме.

Просим любить и жаловать!

Команда Народной карты