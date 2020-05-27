Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новое в редакторе НЯК. Небольшие доработки

Всем привет!

В Народной карте — две небольшие доработки.

1. Добавлены четыре новых сочетания горячих клавиш:

  • Alt+T — включение/выключение слоя «Дорожная ситуация».
  • Alt+G — включение/выключение GPS-треков.
  • Alt+A — переключение подложки со спутника на схему и обратно.
  • Alt+M — открытие модераторской консоли (работает у народных модераторов).

2. При групповом редактировании атрибутов теперь можно сразу выбрать все атрибуты, которые нужно отредактировать, и проставить им нужные значения. Ранее нужно было делать это последовательно, атрибут за атрибутом.

Напоминаем, что групповое редактирование атрибутов доступно экспертам в соответствующих слоях.

19 комментариев
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Семён Федотов
сегодня, 15:34
Второй пункт — оченб полезное улучшение! Бывало, выбрал не тот атрибут, и приходилось нажимать на кнопку сброса, перечёркивая уже почти сохранённые изменения.
Обновлено сегодня, 15:35
Максим Балакирев
сегодня, 19:20
Семён Федотов,
Да, у самого так не раз было.
‌‍vadimcooltop
сегодня, 15:37
Горячие клавиши хорошо)
‌‍vadimcooltop
сегодня, 15:38
2-е тоже хорошо)
6 ч. раб. день
сегодня, 15:39
Где можно в редакторе НЯК посмотреть все имеющиеся сочетания горячих клавиш ?
nogo1986
сегодня, 15:41
☭ 6 ч. раб. день,
https://yandex.ru/support/nmaps/hotkeys.html
6 ч. раб. день
сегодня, 16:32
nogo1986,
Те,которые добавили сегодня, там нэт (
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 16:46
☭ 6 ч. раб. день,
появятся в ближайшее время. Обновления Помощи и НЯК не синхронизированы, поэтому может быть рассинхронизация в обновлениях, обычно не превышающая 1-2 дней.
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 19:04
☭ 6 ч. раб. день,
появились:)
Сергей
сегодня, 17:02
Клавишами не пользуюсь. Мышкой быстрее
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 16:47
Сергей,
кто как привык. Есть те, кому наоборот, хоткеи сильно ускоряют работу с картой. К счастью, их (хоткеев) введение никак не ограничивает тех, кто делает все мышкой, а просто дает возможность выбора.
Обновлено сегодня, 16:48
Okclick
сегодня, 18:41
Сергей,
мышкой, совершенно точно, — не быстрее. Хоткеи позволяют ускорить работу не просто в разы, а на порядок! Те, кто говорят, что "мышкой быстрее", на мой субъективный взгляд, просто не пробовали использовать клавиатуру в полной мере. Никто не ограничивает тех, кто делает всё мышкой, как совершенно правильно написал Акбарс. Но от себя советую, всё же, попробовать использовать горячие клавиши. Вы все, кто принципиально пользуетесь только мышкой, просто представить не можете, как это удобно — пользоваться хоткеями!
MaXsus.sl
сегодня, 19:29
☭Okclick,
+ (плюсую двумя клавиатурами)


Толь жаль нажимать случайно Ctrl + W во время работы ))  вместо Ctrl + Е
Обновлено сегодня, 19:30
dimadeleted
сегодня, 16:40
Спасибо, полезно
Особенно за хоткей на треки)
InZeR
сегодня, 18:01
Не знал, что есть горячие клавиши для НЯК, надо попробовать.
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 19:06
InZeR,
попробуйте. При сколь-либо массовом редактировании карты они очень ускоряют рисование. 
Полный список хоткеев - по ссылке.
Okclick
сегодня, 18:11
Спасибо огромное! Вы в последнее время просто не прекращаете радовать)
Сельдь
сегодня, 18:14
За  обновление группового редактирования спасибо!
Lidiver
сегодня, 19:22
А когда ждать группового редактирования индексов и большего обхвата по расстоянию, так как до деревень часто ни один индекс не доходит, а возможности вручную ввести правильный индекс нет, так как индекс может браться только из выпадающего списка? Приходится значок почтового индекса временно передвигать к нужному населённому пункту или вообще не индексировать адреса.
Обновлено сегодня, 19:26