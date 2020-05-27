Новое в редакторе НЯК. Небольшие доработки

Всем привет!

В Народной карте — две небольшие доработки.

1. Добавлены четыре новых сочетания горячих клавиш:

Alt+T — включение/выключение слоя «Дорожная ситуация».

— включение/выключение слоя «Дорожная ситуация». Alt+G — включение/выключение GPS-треков.

— включение/выключение GPS-треков. Alt+A — переключение подложки со спутника на схему и обратно.

— переключение подложки со спутника на схему и обратно. Alt+M — открытие модераторской консоли (работает у народных модераторов).

2. При групповом редактировании атрибутов теперь можно сразу выбрать все атрибуты, которые нужно отредактировать, и проставить им нужные значения. Ранее нужно было делать это последовательно, атрибут за атрибутом.

Напоминаем, что групповое редактирование атрибутов доступно экспертам в соответствующих слоях.