Новое в редакторе НЯК. Небольшие доработки

Всем привет!
В Народной карте — две небольшие доработки.
1. Добавлены четыре новых сочетания горячих клавиш:
- Alt+T — включение/выключение слоя «Дорожная ситуация».
- Alt+G — включение/выключение GPS-треков.
- Alt+A — переключение подложки со спутника на схему и обратно.
- Alt+M — открытие модераторской консоли (работает у народных модераторов).
2. При групповом редактировании атрибутов теперь можно сразу выбрать все атрибуты, которые нужно отредактировать, и проставить им нужные значения. Ранее нужно было делать это последовательно, атрибут за атрибутом.
Напоминаем, что групповое редактирование атрибутов доступно экспертам в соответствующих слоях.