Новогодний конкурс на «лучшую елочную игрушку картографа»

Зимние праздники уже близко, и совсем скоро придет время наряжать новогоднюю елку. В честь самого долгожданного праздника в году мы объявляем специальный новогодний конкурс на самую лучшую елочную игрушку.



Для участия в конкурсе нужно смастерить — подручными средствами и из подручных материалов — новогоднее украшение, красиво оформить его в картографическом или географическом стиле и выложить в конкурсном посте Клуба Народной карты. После этого дождаться новогодней трансляции, где мы разыграем Яндекс.Станцию Мини и другие приятные зимние подарки.

Обязательные условия при размещении работы

Принять участие может любой народный картограф, сделавший на Народной карте более пяти правок. От каждого участника принимается только одна работа.

Елочная игрушка должна быть создана специально для данного конкурса.

Внешний вид игрушки должен быть связан с картографической или географической тематикой.

На елочной игрушке должен быть изображен логотип Народной карты.

Необходимо сфотографировать получившуюся работу и выложить ссылку на фотографию в специальной конкурсной теме Клуба.

Под основной ссылкой необходимо разместить ссылки на фотографии процесса изготовления игрушки с комментариями.

На снимках (в том числе на снимках процесса создания игрушки) должен присутствовать никнейм народного картографа. Никнейм можно написать на листе бумаги и положить/закрепить рядом с изделием так, чтобы его можно было прочитать на фотографии.



Требования к фотографиям

Фотомонтаж категорически запрещен.

Добавление имени пользователя после фотосъемки (например, с помощью графических редакторов) не допускается.

Рекомендуемое разрешение фотографии — не менее 800×600 и не более 1600×1200 точек.

Конкурсная работа должна быть размещена в специальном конкурсном посте Клуба. Работа не должна нарушать моральные, этические и правовые нормы.

После публикации конкурсных фотографий в Клубе Народной карты права на них передаются компании Яндекс в соответствии с пунктом 2.8 пользовательского соглашения Народной карты.

Жюри конкурса (команда НЯК) оставляет за собой право не рассматривать конкурсные работы, которые не соответствуют требованиям и правилам конкурса, и не объяснять причины отказа в рассмотрении.

Команда НЯК оставляет за собой право принимать решения по всем вопросам, касающимся конкурса, в том числе изменять правила и разрешать спорные ситуации по своему усмотрению.

Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с правилами его проведения.

Пример оформления комментария в конкурсном посте

Никнейм: KartographPetr

Ссылка на главное фото

Ссылка на доп. фото

Ссылка на доп. фото

Критерии оценки:

Сложность и качество исполнения работы.

Оригинальность идеи/игрушки.

Качество и композиция фотографии.

Соответствие работы условиям конкурса.

Призы

I место — Яндекс.Станция Мини + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;

II место — Новогодняя Яндекс гирлянда для вашей елки + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;

III место — Я Шапка + комплект из 3 помпонов + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;

На усмотрение жюри будут вручаться специальные призы.

Прием конкурсных работ начинается с момента публикации новости.

Прием конкурсных работ завершается 11 декабря в 23:59 (МСК).

Внимание!!! Обсуждение конкурса ведется в специальной теме Клуба.