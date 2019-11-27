Новогодний конкурс на «лучшую елочную игрушку картографа»

Зимние праздники уже близко, и совсем скоро придет время наряжать новогоднюю елку. В честь самого долгожданного праздника в году мы объявляем специальный новогодний конкурс на самую лучшую елочную игрушку.
Для участия в конкурсе нужно смастерить — подручными средствами и из подручных материалов — новогоднее украшение, красиво оформить его в картографическом или географическом стиле и выложить в конкурсном посте Клуба Народной карты. После этого дождаться новогодней трансляции, где мы разыграем Яндекс.Станцию Мини и другие приятные зимние подарки.
Обязательные условия при размещении работы
- Принять участие может любой народный картограф, сделавший на Народной карте более пяти правок. От каждого участника принимается только одна работа.
- Елочная игрушка должна быть создана специально для данного конкурса.
- Внешний вид игрушки должен быть связан с картографической или географической тематикой.
- На елочной игрушке должен быть изображен логотип Народной карты.
- Необходимо сфотографировать получившуюся работу и выложить ссылку на фотографию в специальной конкурсной теме Клуба.
- Под основной ссылкой необходимо разместить ссылки на фотографии процесса изготовления игрушки с комментариями.
- На снимках (в том числе на снимках процесса создания игрушки) должен присутствовать никнейм народного картографа. Никнейм можно написать на листе бумаги и положить/закрепить рядом с изделием так, чтобы его можно было прочитать на фотографии.
Требования к фотографиям
- Фотомонтаж категорически запрещен.
- Добавление имени пользователя после фотосъемки (например, с помощью графических редакторов) не допускается.
- Рекомендуемое разрешение фотографии — не менее 800×600 и не более 1600×1200 точек.
- Конкурсная работа должна быть размещена в специальном конкурсном посте Клуба. Работа не должна нарушать моральные, этические и правовые нормы.
- После публикации конкурсных фотографий в Клубе Народной карты права на них передаются компании Яндекс в соответствии с пунктом 2.8 пользовательского соглашения Народной карты.
- Жюри конкурса (команда НЯК) оставляет за собой право не рассматривать конкурсные работы, которые не соответствуют требованиям и правилам конкурса, и не объяснять причины отказа в рассмотрении.
- Команда НЯК оставляет за собой право принимать решения по всем вопросам, касающимся конкурса, в том числе изменять правила и разрешать спорные ситуации по своему усмотрению.
- Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с правилами его проведения.
Пример оформления комментария в конкурсном посте
Никнейм: KartographPetr
Ссылка на главное фото
Ссылка на доп. фото
Ссылка на доп. фото
Критерии оценки:
- Сложность и качество исполнения работы.
- Оригинальность идеи/игрушки.
- Качество и композиция фотографии.
- Соответствие работы условиям конкурса.
Призы
I место — Яндекс.Станция Мини + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;
II место — Новогодняя Яндекс гирлянда для вашей елки + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;
III место — Я Шапка + комплект из 3 помпонов + подписка Яндекс.Плюс на 1 год;
На усмотрение жюри будут вручаться специальные призы.
Прием конкурсных работ начинается с момента публикации новости.
Прием конкурсных работ завершается 11 декабря в 23:59 (МСК).
Внимание!!! Обсуждение конкурса ведется в специальной теме Клуба.