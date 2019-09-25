Новый интерфейс перехода в Яндекс.Панорамы

Всем привет!

Яндекс.Панорамы являются одним из важных источников информации для редактирования карты. Чтобы сделать более удобным использование панорам, мы изменили логику работы кнопки перехода на них в Народной карте.

С сегодняшнего дня кнопка не открывает сразу Яндекс.Панорамы в точке, наиболее близкой к центру карты, а включает/выключает слой панорам непосредственно в Народной карте. Сразу можно увидеть, есть ли панорамы в интересующем месте.

По клику на линию панорамы — по прежнему открываются в новой вкладке Яндекс.Карты с включенными в этой точке панорамами.

На обзорных масштабах в каждой точке карты может быть много объектов — участки дорог, их пересечения и т. п. Именно они в первую очередь будут подсвечиваться при наведении. В подобных случаях можно увеличить масштаб, чтобы конфликта объектов не возникало. Также можно кликнуть на участок рядом с линией панорам, целиться непосредственно в саму линию — не обязательно. Кстати, если кликнуть в точку справа или слева от дороги, то панорама сразу «будет смотреть» в соответствующую сторону.

Надеемся, что использовать панорамы при работе с картой станет удобнее.