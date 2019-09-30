О Школе народных картографов ШНК

Всем привет!



Хочу рассказать о Школе народных картографов, ведь прошёл месяц школьного периода.

Мне пошёл восьмой десяток, и конечно свой опыт и знания я унесу в могилу, как бог отмерит. Но пока не купили гвозди и не напилили досок для футляра, надумал поделиться своим опытом, знаниями и некоторыми хитростями. Форму обучения я выбрал через YouTube.

В ШНК на обучение по категории АТД подали заявку 31 картограф. Так как ни кто не брался за их обучение, я выслал приглашение каждому. Из них десять картографов откликнулись, и дали одобрение на обучение. Из этого десятка четверо плотно занимаются и подошли уже к пятому заданию. И не беда что 30 захотело учиться, а закончит курс только 3-5 учеников, я думаю по АТД в других регионах, там, где они рисуют, появятся новые модераторы, а это не плохо.

Теперь вопрос к Владу: нельзя ли рассказать сколько картографов за три года получили статус эксперта или модератора по категориям. В четырёх постах и в презентациях ни чего не говорится, что модератор прошёл ШНК.

Со своей стороны я предлагаю тем кто хочет повысить свои знания записываться в ШНК https://yandex.ru/blog/narod-karta/dobro-pozhalovat-v-shkolu-narodnykh-kartografov https://yandex.ru/blog/narod-karta?tag=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2

По себе знаю как тяжело научиться всему самому, и выражаю свою благодарность за оказанную помощь Евгению Кудрину и Александру ныне он Фарготрак. Правда здесь я делюсь своими знаниями не так красиво и гладко как на Дзен-инструкциях, но ведь главное само содержание. Я ведь пишу без сценария и бегущей строки и поэтому сам запинаюсь, да и программа которой делаю записи не пряник — постоянно тормозит. Но главное, как я уже говорил, понять суть, а про то, что не понятно задавайте вопросы в комментариях ролика или пишите в личку. https://n.maps.yandex.ru/#!/users/141519639?z=14&ll=30.455364%2C60.306743&l=nk%23sat

Подписывайтесь на канал https://www.youtube.com/channel/UCIVf6SCou8ZrrLNpLEHYCxg/videos и ставьте палец вверх или вниз что бы было понятно чего не хватает.

Всем легкого и красивого рисования и удачи.

С уважением МВА