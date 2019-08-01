Обновление Правил 01.08.2019

Приветствую, произошло обновление Правил.
- Улицы, фактически имеющие статус пешеходных (например центр Таллина), теперь атрибутируются доступными только для пешеходов и велосипедистов.
- Изменены правила отображения служебных въездов: условие движения «запрещённый маневр»задаётся в том же узле, что и «Ограничение на въезд, вход» (а не в ближайшем пересечении дорог).
См. п. 3.3.1.7.1.
Дополнены правила перевода названий объектов категории «Места»: названия объектов, которые не имеют собственного названия и используют в его качестве тип объекта, переводятся полностью.
См. п. 3.1.3.2.1.6.2.
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты