Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление Правил 01.08.2019

Приветствую, произошло обновление Правил.

  • Улицы, фактически имеющие статус пешеходных (например центр Таллина), теперь атрибутируются доступными только для пешеходов и велосипедистов.

    См. п. 3.3.2.1.7. Дороги минимальной значимости (класс 7).

  • Изменены правила отображения служебных въездов: условие движения «запрещённый маневр»задаётся в том же узле, что и «Ограничение на въезд, вход» (а не в ближайшем пересечении дорог).

    См. п. 3.3.1.7.1.

  • Дополнены правила перевода названий объектов категории «Места»: названия объектов, которые не имеют собственного названия и используют в его качестве тип объекта, переводятся полностью.

    См. п. 3.1.3.2.1.6.2.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

19 комментариев
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Alexxegorov
2 августа, 11:04
В чем смысл на служебных въездах ставить в одной точке и ограничение на въезд, и запрещённый манёвр? Как это должно работать? 
Фарготрак
Сотрудник Яндекса2 августа, 12:01
Alexxegorov,
Правило относительно служебных въездов поменялось только в месте установки запретов, ранее запреты ставились в ближайшем пересечении дорог, а не непосредственно в месте, где установлен шлагбаум.
Работать будет так же, как и ранее, вести к гостевому шлагбауму, но при этом будет рисоваться меньшее количество маневров и не будет участков дорог, которые из-за старого текста могли оказаться изолированными.
Alexxegorov
2 августа, 13:07
Фарготрак,
раньше, я так понимаю, комбинация была для того, чтобы шлагбаум всё-таки отображался шлагбаумом, а маршрут через него не строился. А сейчас что будет отображаться, если в одном месте будет и блок и шлагбаум?
Как по мне, если это не шлагбаум, а ворота на замке, то лучше ограничение на въезд не ставить и оставлять только запрет манёвра. Потому что в данном случае иконка дорожного блока больше подходит вечно закрытым воротам.
Фарготрак
Сотрудник Яндекса2 августа, 13:27
Alexxegorov,
давайте разделим перечисленные в комментариях вопросы на 3 вида препятствий, допустим есть большая территория с несколькими видами въездов:
1-на территорию есть въезд/въезды через шлагбаум, через которые пускают всех приезжающих  в организацию (и гостей и работников), они отмечаются только ограничениями на въезд.
2- на территорию есть так же действующие въезды, но они используются только работниками, как раз про них идет речь в редактируемом пункте они теперь отмечаются комбинацией ограничения+запрета в одной и той же точке (при этом помним что должен остаться хотя бы один гостевой въезд)
3- на территорию есть закрытые въезды которые используются только во внештатных ситуациях (пожарные въезды, ворота на замке и пр.)-они отмечаются только запретами без шлагбаума. (при этом помним что должен остаться хотя бы один гостевой въезд)

Обновлено 2 августа, 13:46
podmotal
2 августа, 15:18
Фарготрак,
спасибо, так гораздо понятнее, а можно и в Правилах так же красиво сформулировать, чтобы вопросов меньше возникало?
Alexxegorov
2 августа, 16:41
Фарготрак,
вот теперь понятно! Спасибо! Присоединюсь в podmotal. В правилах очень пригодится такое описание.
Я правильно понимаю, что если въезд только один и он только для сотрудников (посторонним нельзя), то он приравнивается в гостевому?
Фарготрак
Сотрудник Яндекса5 августа, 14:46
Alexxegorov,
Над тем чтоб внести в правила, подумаем.


"Да, если въезд только один и он только для сотрудников (посторонним нельзя), то он приравнивается в гостевому."


Alexxegorov
2 августа, 11:09
Не могу понять, что изменилось в правилах касательно пешеходных улиц? Они же и раньше отмечались 7 классом без доступности транспорту.
Фарготрак
Сотрудник Яндекса2 августа, 11:57
Alexxegorov,
 центр Таллина закрыт знаками движение запрещено и жилая зона, но фактически по местным нормативным актам он именно пешеходная зона.
kirill1303
2 августа, 12:37
Остаётся непонятным как поступать корректно в случаях, когда въезд на территорию только служебный (например, медицинский комплекс с проездом только для автомобилей скорой помощи). На въезде установлен знак 3.1, второй – пожарный – заблокирован.
Alexxegorov
2 августа, 13:09
kirill1303,
служебный в твоем тексте подразумевается, что он ограничивает въезд только для тех, кто там работает. Это ничем не отличается от обычного шлагбаума только для тех, кто живёт в доме. Ставишь обычное ограничение.
Под служебным в правилах как раз подразумевается "пожарный". Служебный не в смысле для тех, кто работает, а для служебных/сервисных/пожарных операций. 
dreskakadres
2 августа, 14:02
В англофонских странах, как я помню, то, что мы называем типом географического объекта, является неотъемлемой частью всего собственного названия географического объекта. Недаром они его пишут с прописной буквы.  В связи с этим непонятно, почему в примерах у вас слово "Street" переводится, а не транскрибируется.
helpnikspb
2 августа, 14:04
Не имеющие собственного названия объекты категории "Места" вообще не подписываются (для них достаточно значка). Зачем переводить то, чего нет?
zorgouz
4 августа, 13:48
helpnikspb,
для некоторых типов организаций указание их типа в названии - обязательно. Причем, как я подозреваю, даже если нет имени собственного. В таблице в пункте 3.6.2.1 имеются типы со сносками "*)". Для этих типов всегда указываем в названии тип организации.
Обновлено 4 августа, 13:48
helpnikspb
4 августа, 14:56
zorgouz,
напрасно подозреваете. Тип указывается для некоторых объектов обязательно, если те имеют собственное название. Если нет - указываем только категорию и рубрику (она же - тип) и не создаём вымышленные названия путём дублирования рубрикатора.
Обновлено 4 августа, 14:57
zorgouz
6 августа, 09:28
helpnikspb,
на чем основано Ваше предположение? Мое - на слове "обязательно" в данной сноске (без уточнения обязательного наличия имени собственного) в сочетании с пунктами 3.1.3.1.1.1 и 3.1.3.1.1.4
helpnikspb
6 августа, 09:43
zorgouz,
цитата: "...указывать тип объекта в официальном названии ─ обязательно". Есть официальное название - указывайте его и тип объекта. Нет официального названия - нечего указывать.
zorgouz
6 августа, 10:00
helpnikspb,
официальное название - это один из видов названий на НЯК, которое может состоять из частей (типа и/или имени собственного или просто типа), использование которых нормируется выше указанными пунктами за исключением категорий об'единенных со Справочником. Ваше предположение не соответствует правилам и не имеет под собой оснований
Обновлено 6 августа, 10:01
helpnikspb
6 августа, 11:54
zorgouz,
3.6.2.2.2.5: "Если организация не имеет собственного названия и её деятельность не описывается категорией однозначно...", то вы правы. А если описывается категорией однозначно, то прав я. Именно этот вариант (при вероятности дублирования рубрикатора) я и имел в виду. 