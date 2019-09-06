Обновление правил 06.09.2019

Приветствую!

Произошло обновление Правил.

1. Уточнено, что для объектов типа «Дворовая и парковая инфраструктура» без собственного названия, поле официальное задается только в случае если оно уточняет назначение объекта.

Мы провели эксперимент с подписями дворовой инфраструктуры, по его результатам было принято решение вернуться к старым правилам, по которым название большинства объектов дворовой инфраструктуры не задается. Убрать эти названия планируется автоматической заливкой в ближайшие дни.

2. Добавлены правила рисования и атрибутирования Схем помещений.

См. раздел 3.18. Схемы помещений.

3. Уточнено правило записи названий самостоятельных организаций, находящихся в подчинении у головной организации. Для таких организаций указано, что в подписи остается только название подчиненной организации, а не родительская организация и подчиненная организация.

См. раздел 3.6.2.2.3.2. Оформление названий.

4. Уточнены правила именования объектов, имеющих собственное название и/или номер. Поправили недочеты в Правилах и разделили правила заполнения названия «для подписи» в зависимости от типа/подтипа организации.

См. п. 3.1.3.1.2.3 и раздел 3.6.2.2.3.2. Оформление названий.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты