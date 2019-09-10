Обновление Правил 10.09.2019. Жилая зона и не только.

Приветствую!

Вчера вечером произошло обновление Правил.

1. Уточнены правила задания атрибута «Жилая зона».

См. раздел 3.3.2.15. Жилая зона.

Мы пересмотрели правила простановки атрибута, если кратко, то:

— теперь атрибутом отмечаются все дороги класса 6/7 в пределах определенной территории, даже если на одном из въездов не установлен знак жилой зоны.

— если на какой-либо дороге установлен знак жилая зона, но отсутствует знак окончания жилой зоны и ее границы невозможно определить, то такая дорога не помечается атрибутом «Жилая зона».

Подробнее и со скриншотами изменение можно увидеть в тексте раздела 3.3.2.15. Жилая зона.

Так же, поскольку атрибут теперь учтен при построении маршрутов в приложениях, все старые ограничения на въезд, проставленные из-за знаков «Движение запрещено» и «Жилая зона», можно и нужно удалять.

2. Уточнено правило рисования условия дорожного движения на месте установки знака «Въезд запрещён», когда он расположен на единственном въезде на территорию.

См. п. 3.3.2.3.5 и раздел 3.3.4. Условия дорожного движения.

Разделили ситуации с этим знаком на 2 типовых случая:

— Знак установлен, но фактически за него разрешен проезд работников организаций/местных жителей — в таком случае он отмечается ограничением на въезд в ближайшем пересечении автомобильных дорог.

— Знак установлен и проезд за него разрешен только спецтранспорту — дорога переводится в пешеходные.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты