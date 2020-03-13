Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление правил 13.03.2020

Приветствую!

Произошло обновление Правил.

1. Изменены правила именования памятников (в России и других странах, входивших в состав СССР).

См. раздел 4.1.6.2. Правила задания названий памятников.

Данное изменение обусловлено тем, что, с одной стороны, мы хотим, чтобы названия памятников были видны, с другой не хотим перегружать схему излишне длинными названиями объектов.

Текущие названия памятников будут централизованно поправлены Роботом.

2. Дополнено правило рисования шлагбаумов на дорогах: они не рисуются на участках дорог с доступностью только для общественного транспорта (или для общественного транспорта в сочетании с пешеходами и/или велосипедистами).

См. раздел 3.3.4. Условия дорожного движения.

Небольшой апдейт: после дополнительного обсуждения было решено вернуть указание типа так же объектам  из раздела таблицы « обобщающий памятник-мемориал», уточнение будет в ближайшем обновлении.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

5 комментариев
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Alexxegorov
сегодня, 12:18
Что конкретно изменилось в правилах именования памятников? 
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 12:27
Alexxegorov,
Здравствуйте, для большинства объектов категории памятник теперь тип объекта не упоминается даже в случае если он грамматически связан с собственным названием, а так же в случаях когда он уточняет рубрику, типы объектов в которой представлены через запятую, например, "Памятник, мемориал"
Сергей
сегодня, 12:29
В ченджлоге у вас почему-то даты с 2029 годом: https://yandex.ru/support/nmaps/reliz.html
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 12:38
Сергей,
Спасибо, поправим
Сергей
сегодня, 12:46
А теперь ещё можно иконки разные нарисовать. Я предлагал уже — типовые: человек, человек на лошади, группа людей, потом возможно машинка, самолётик, танчик (памятники технике). Может, для бюста отдельная иконка. А, и, конечно, просто стела, без фигур людей. А то иной раз человеческой иконкой такие штуки обозначены, что никогда и не подумал бы.


И ещё одна идея — когда есть комплекс памятников на одной площади, то при отдалении они будут схлопываться в один POI. И тогда одиночную иконку можно заменять групповой, будет круто. Хотя и немного замороченно.