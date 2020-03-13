Обновление правил 13.03.2020

Приветствую!
Произошло обновление Правил.
1. Изменены правила именования памятников (в России и других странах, входивших в состав СССР).
См. раздел 4.1.6.2. Правила задания названий памятников.
Данное изменение обусловлено тем, что, с одной стороны, мы хотим, чтобы названия памятников были видны, с другой — не хотим перегружать схему излишне длинными названиями объектов.
Текущие названия памятников будут централизованно поправлены Роботом.
2. Дополнено правило рисования шлагбаумов на дорогах: они не рисуются на участках дорог с доступностью только для общественного транспорта (или для общественного транспорта в сочетании с пешеходами и/или велосипедистами).
См. раздел 3.3.4. Условия дорожного движения.
Небольшой апдейт: после дополнительного обсуждения было решено вернуть указание типа так же объектам из раздела таблицы « обобщающий памятник-мемориал», уточнение будет в ближайшем обновлении.
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты