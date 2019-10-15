Обновление правил 15.10.2019

1. Уточнено правило атрибутирования автомобильных дорог, построенных, но не планируемых к вводу в эксплуатацию: они атрибутируются классом 7 без доступности для всех видов транспорта.

См. пп. 3.3.2.1.7 и 3.3.2.3.9.