Обновление правил 15.10.2019

Приветствую, произошло обновление Правил.
2019.10.14
1. Уточнено правило атрибутирования автомобильных дорог, построенных, но не планируемых к вводу в эксплуатацию: они атрибутируются классом 7 без доступности для всех видов транспорта.
2. Добавлена возможность создания технических участков линий водного транспорта, необходимых для корректной работы маршрутов.
См. п. 3.16.1.1.4.
3. Переименовали в Правилах «Подъезд» на «Вход в здание», в интерфейсе Народной карты название так же будет заменено приблизительно через неделю.
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты