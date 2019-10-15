Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление правил 15.10.2019

Приветствую, произошло обновление Правил.

2019.10.14

1. Уточнено правило атрибутирования автомобильных дорог, построенных, но не планируемых к вводу в эксплуатацию: они атрибутируются классом 7 без доступности для всех видов транспорта.

См. пп. 3.3.2.1.7 и 3.3.2.3.9.

2. Добавлена возможность создания технических участков линий водного транспорта, необходимых для корректной работы маршрутов.

См. п. 3.16.1.1.4.

3. Переименовали в Правилах «Подъезд» на «Вход в здание», в интерфейсе Народной карты название так же будет заменено приблизительно через неделю.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

6 комментариев
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Survivor2007
сегодня, 16:29
Можно пример дороги по п.1 ?
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 17:26
Survivor2007,
например вот этот участок М-5  https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1519627919?z=17&ll=43.210520%2C54.086548&l=nk%23sat
Survivor2007
сегодня, 17:47
Фарготрак,
Каким образом можно определить подобный тип дороги?
Визуально она выглядит полностью готовой для дорожного движения.
При каких условиях отменяется статус "строительства"?

ruslantw
сегодня, 18:19
Survivor2007,
Тут дело не статусе строительства, а насчёт самого класса дороги если я верно понимаю. Чтоб этой дороге не ставили при стадии строительства либо пока не ввели в эксплуатацию например класс (9,8,6,5,4,3,2,1) И чтоб движение было закрыто до ввода в строй этой самой дороги исключая даже пешеходное передвижение, хотя казалось бы дорога готова на 100%. 
Alexxegorov
сегодня, 17:31
Правильное решение переименовать "Подъезд" в "Вход в здание". Несмотря на иконку пользователи всё равно норовили отметить подъездом въезд на территорию или подъездную дорогу.
MaXsus.sl
сегодня, 17:41
Alexxegorov,
+1