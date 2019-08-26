Обновление Правил 26.08.2019

Приветствую, за последние пару недель произошло несколько небольших обновлений Правил.
В частности, разрешено не задавать название для подписи, если оно полностью совпадает с официальным названием объекта.
См. п. 3.6.3.1.4. Название.
См. разделы 3.3.2.3. Доступен для и 3.3.4. Условия дорожного движения.
Пояснение: Мы сейчас думаем над возможными форматами реализации грузовой маршрутизации. В рамках общего для Народной карты подхода — не собирать данные «впрок», без четкого понимания формата их использования, мы приостанавливаем поддержку значения «Грузовой автомобиль» в атрибуте «Доступен для», именно это отражено в изменении Правил.
Когда понимание формата данных, необходимых для грузовой маршрутизации, появится, мы возобновим поддержку этого (а возможно не только этого) атрибута в текущем или измененном виде.
См. п. 3.3.1.1.6.
- 4.1. Добавлены рубрики для инфраструктурных объектов: 12.2.37. Промышленная инфраструктура, 12.11.14. Аграрная инфраструктура, 6.2.10. Инженерная инфраструктура, 9.1.20. Транспортная инфраструктура. В связи с этим скорректированы описания тех рубрик, куда эти объекты входили ранее.
- 4.2. Рубрика «Перинатальные центры» перенесена из категории 2.3. Медицинское учреждение в категорию 2.1. Больница, поликлиника.
- 4.3. Удалены рубрики «Избирательные комиссии и участки» и «Бронирование гостиниц».
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты