Обновление Правил 26.08.2019

Приветствую, за последние пару недель произошло несколько небольших обновлений Правил.

В частности, разрешено не задавать название для подписи, если оно полностью совпадает с официальным названием объекта.

2. Временно запрещено редактирование доступности для грузового транспорта и создание маневров для грузового транспорта.

См. разделы 3.3.2.3. Доступен для и 3.3.4. Условия дорожного движения.

Пояснение: Мы сейчас думаем над возможными форматами реализации грузовой маршрутизации. В рамках общего для Народной карты подхода — не собирать данные «впрок», без четкого понимания формата их использования, мы приостанавливаем поддержку значения «Грузовой автомобиль» в атрибуте «Доступен для», именно это отражено в изменении Правил.

Когда понимание формата данных, необходимых для грузовой маршрутизации, появится, мы возобновим поддержку этого (а возможно не только этого) атрибута в текущем или измененном виде.