Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление Правил 26.08.2019

Приветствую, за последние пару недель произошло несколько небольших  обновлений Правил.

1. Уточнены Правила именования мест категорий, объединённых с Я.Справочником.

В частности, разрешено не задавать название для подписи, если оно полностью совпадает с официальным названием объекта.

См. п. 3.6.3.1.4. Название.

2. Временно запрещено редактирование доступности для грузового транспорта и создание маневров для грузового транспорта.

См. разделы 3.3.2.3. Доступен для и 3.3.4. Условия дорожного движения.

Пояснение: Мы сейчас думаем над возможными форматами реализации грузовой маршрутизации. В рамках общего для Народной карты подхода — не собирать данные «впрок», без четкого понимания формата их использования, мы приостанавливаем поддержку значения «Грузовой автомобиль» в атрибуте «Доступен для», именно это отражено в изменении Правил.

Когда понимание формата данных, необходимых для грузовой маршрутизации, появится, мы возобновим поддержку этого (а возможно не только этого) атрибута в текущем или измененном виде.

3. Расширен список ситуаций, в которых разрешено рисовать дороги на многоуровневые и подземные паркинги.

См. п. 3.3.1.1.6.

4. Внесены изменения в Рубрикатор мест и организаций:
  • 4.1. Добавлены рубрики для инфраструктурных объектов: 12.2.37. Промышленная инфраструктура, 12.11.14. Аграрная инфраструктура, 6.2.10. Инженерная инфраструктура, 9.1.20. Транспортная инфраструктура. В связи с этим скорректированы описания тех рубрик, куда эти объекты входили ранее.
  • 4.2. Рубрика «Перинатальные центры» перенесена из категории 2.3. Медицинское учреждение в категорию 2.1. Больница, поликлиника.
  • 4.3. Удалены рубрики «Избирательные комиссии и участки» и «Бронирование гостиниц».
5. Так же в ближайшем обновлении изменятся правила атрибутирования Мест, все объекты нужно атрибутировать по правилам объединенных со Справочником категорий.
 

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

16 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Survivor2007
27 августа, 15:04
п.2 какой-то сомнительный...
Зачем это запрещать? Вам мешают эти атрибуты?

bob
27 августа, 17:20
Всем мухтарлык!
Новых категорий на НЯК нету!
Фарготрак
Сотрудник Яндекса27 августа, 18:15
bob,
Добрый день. да мы обновлением Правил немного опередили релиз, появятся в ближайшем обновлении редактора народной карты
Alexxegorov
27 августа, 20:09
Фарготрак,
сообщите отдельно, когда появятся?
Фарготрак
Сотрудник Яндекса29 августа, 16:55
Alexxegorov,
Появились.
Фарготрак
Сотрудник Яндекса29 августа, 16:55
bob,
категория появилась.
zorgouz
27 августа, 17:32
Было бы неплохо, если бы проставили в таблице пункта 3.6.3.1.4.2 названия рубрик для наглядности. Сразу было бы видно - когда тип POI совпадает с рубрикой, а когда нет. А то столбец имеется зачем-то, но пустой.
Фарготрак
Сотрудник Яндекса27 августа, 18:16
zorgouz,
Спасибо, подумаем над предложением.
sc1a
28 августа, 11:29
Дублирующиеся названия для подписи будут автоматически подчищены или можно самим исправлять?
Фарготрак
Сотрудник Яндекса28 августа, 12:00
sc1a,
Дублирующиеся названия для подписи подчищать не нужно, заполнение их по текущим правилам желательно но не обязательно, т.е. если оно заполнено это идеальный вариант оформления карточки, если не заполнено, просто корректный.
MaXsus.sl
29 августа, 18:31
Фарготрак,
Огромное спасибулище! 1 пункт позволит избегать как минимум ежедневного письма от сотрудников! 
megabit
28 августа, 21:09
Почему в клубе не пишут про обновление?
3.3.2.1.7. Дороги минимальной значимости (класс 7)
В сельских населённых пунктах и СНТ с неименованными улицами к классу 7 относят основную сеть дорог, вдоль которых расположены ряды домов.
Обновлено 28 августа, 21:09
Фарготрак
Сотрудник Яндекса29 августа, 16:53
megabit,
Добрый день, про обновление Правил, которое произошло вчера вечером готовим пост.
megabit
29 августа, 17:00
Фарготрак,
А, у вас обновления каждый день) 
kirill1303
29 августа, 14:58
Вопрос по п. 2
Если на модерацию придёт правка пользователя относительно ограничения/запрета на грузовой транспорт, то такую правку следует отклонять? 
Фарготрак
Сотрудник Яндекса29 августа, 16:52
kirill1303,
Добрый день, да, если пользователь добавляет ограничение исключительно для грузового транспорта, правка откатывается/удаляется запрет.