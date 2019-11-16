Обновление расширения для Народной карты, версия 10.0

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 10.0.



Что нового?

1. Сворачивание боковых панелей.

Теперь можно свернуть любую панель справа, если она мешает рисовать.



Включается в настройках. По умолчанию выключено.

2. Средний клик теперь работает не только для кнопки панорам, но и для Уведомлений, Профиля, Рекомендаций и Панели модерации.



По среднему клику они открываются в новом окне. Удобно когда нужно быстро посмотреть информацию в новом окне, не прерывая редактирование объекта.

Соответствующим образом изменилась и настройка в расширении.

Было



Стало



Если у вас была включена эта настройка, то она будет работать теперь для всех этих кнопок.

3. Ночная тема от AlexPS для редактора НЯК теперь подключается и через расширение Народной карты. В расширении она называется «Тёмной темой» и включается в настройках отдельно от тёмной темы расширения. По умолчанию выключено.



Тёмная тема загружается непосредственно из Stylish, где её публикует AlexPS. Если тема обновится в Stylish, она автоматически обновится и в расширении. Если вы уже используете тёмную тему через расширение Stylish, то включать её через Расширение для НЯК нет необходимости. В расширении для НЯК тёмная тема работает только для редактора и пока не работает для клубов.



4. Переход на Народную карту из расширения. Если расширение открыто не на странице НЯК, появляется кнопка для перехода в редактор. Теперь можно быстро перейти на НЯК, чтобы прочитать новые сообщения.



5. Переработан список сторонних ресурсов. Теперь он открывается в сплывающем окне по клику на ссылку. Теперь больше настроек влезет в окно расширения, которое ограничено по размерам, а список сторонних ресурсов показывает больше элементов в окне.

Из списка сторонних ресурсов убраны неактуальные элементы.



6. Расширение теперь запрашивает доступ только для тех сайтов, на которых работает расширение. На случай, если вы заботитесь об информационной безопасности, автоматический доступ ко всем другим сайтам отключен. Расширение получает доступ к активному табу по клику на расширение. Это необходимо, чтобы узнать, находится пользователь в редакторе или нет.