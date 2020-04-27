Обновление Расширения Народной карты, версия 16.0

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 16.0.



Что нового?

1. Добавление ссылок в комментариях и чатах

Позволяет задать ссылку выбранному тексту в комментариях и чатах Яндекс.Мессенджера. Для этого нужно выбрать текст и вызвать в контекстном меню пункт «Добавить ссылку».

Расширение запросит адрес ссылки. А если не был выбран текст, то попросит ввести и текст ссылки.

В результате получается аккуратная читаемая ссылка.

Функция включается соответствующей опцией в настройках (по умолчанию выключена).



2. Блокировка перемещения карты

Экспериментальная функция, которая позволяет исключить нежелательное перемещение карты или изменение её масштаба. Это, прежде всего, важно при отрисовке объектов, когда используется наложение полупрозрачного окна редактора поверх схем и фотографий. В такой ситуации любое случайное смещение может испортить результат работы.

Расширение добавляет кнопку, которая блокирует перетаскивание карты, изменение масштаба, отключает кнопки изменения масштаба и кнопку «Моё местоположение». В режиме редактирования объектов карта не перемещается при приближении курсора к краю окна.

Кнопка блокировки включается в настройках (по умолчанию отключена).

Почему функция экспериментальная?

У неё есть серьёзные ограничения, которые пока не удаётся технически преодолеть. При включенной блокировки не работают действия, связанные с перетаскиванием: перемещение объекта и узлов, создание новых узлов, рисование кругов и т. п. Кроме того, есть ситуации, когда карта всё равно может сместиться, например, при открытии объекта, при отображении ошибки в геометрии при сохранении. В общем, во всех случаях, когда редактор изменяет положение сам.

Другими словами, иногда приходится отключать блокировку, чтобы выполнить ряд действий, а карта в редакторе может сместиться помимо вашей воли. Тем ни менее, функция всё-таки позволяет минимизировать риск смещения.

3. Горячие клавиши для публичной кадастровой карты Росреестра

Функция работает непосредственно на карте Росреестра и упрощает работу с ней, добавляя сочетания клавиш для быстрого переключения стандартных настроек карты: спутниковой подложки и режимов поиска:

Ctrl+B — включение и отключение спутниковой подложки;

Ctrl+Shift+F — режим поиска в точке;

Ctrl+Shift+D — поиск по объектам капитального строительства (ОКС);

Ctrl+Shift+S — поиск по кадастровым участкам.

Горячие клавиши включаются в настройках (по умолчанию выключены).





Что ещё изменилось с версии 15.0?

1. Обновлена иконка расширения;

2. Расширение получило перевод на турецкий;

3. Добавлен переход на mapcam.info;

4. Упрощён ввод индекса из результатов поиска;

5. Улучшена проверка дублирующихся названий: исключены ложные срабатывания при сохранении сразу после привязки организации из Справочника;

6. Добавлена тёмная тема для полной версии Яндекс.Мессенджера.

Обо всех возможностях Расширения Народной карты вы можете найти информацию в разделе помощи.