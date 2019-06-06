Обновление снимков: Москва и область

Всем привет!

Сегодня мы обновили спутниковые снимки Москвы и Московской области (в основном западной и северной ее частей). Немного снимков досталось также соседним с Московской областью районам Владимирской, Калужской и Тверской областей.

Общая площадь релиза — невелика, 17,5 тысяч кв.км, но Москва и Подмосковье — одни из наиболее динамично меняющихся регионов России, а значит и свежие снимки тут максимально востребованы. Обновлена примерно треть Московской области и две трети Москвы, территория внутри МКАД при этом обновлена полностью.

Важно, что все снимки — очень свежие. Самым старым из них — полтора месяца (сделаны в середине апреля), а самый новый в релизе — снимок Дубны, сделанный 20 мая, менее трех недель назад.

Приглашаем всех к рисованию, традиционно просим сообщать о смещениях, если заметите таковые.

Карта релиза