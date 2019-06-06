Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление снимков: Москва и область

Всем привет! 

Сегодня мы обновили спутниковые снимки Москвы и Московской области (в основном западной и северной ее частей). Немного снимков досталось также соседним с Московской областью районам Владимирской, Калужской и Тверской областей.

Общая площадь релиза — невелика, 17,5 тысяч кв.км, но Москва и Подмосковье — одни из наиболее динамично меняющихся регионов России, а значит и свежие снимки тут максимально востребованы. Обновлена примерно треть Московской области и две трети Москвы, территория внутри МКАД при этом обновлена полностью.

Важно, что все снимки — очень свежие. Самым старым из них — полтора месяца (сделаны в середине апреля), а самый новый в релизе — снимок Дубны, сделанный 20 мая, менее трех недель назад.

Приглашаем всех к рисованию, традиционно просим сообщать о смещениях, если заметите таковые.

Карта релиза

19 комментариев
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Te*mik
6 июня, 14:52
Очень круто, спасибо!
helpnikspb
6 июня, 15:05
"Рада за Вас, товарищ Новосельцев." (с)
Sch.AA
6 июня, 16:07
Отлично!!! Дано ждал
Владимир aka VOV
6 июня, 16:14
Ну круто! Теперь видно все косяки :)))
Survivor2007
6 июня, 17:21
Круто!
А восток области когда планируете?
yndx.akbars
7 июня, 12:36
Survivor2007,
надеемся, что скоро получится. Но пока спутник еще не наснимал восточную часть.
B-Igro
8 июня, 17:05
yndx.akbars,
плохой спутник. Запускайте свой. :)
Владимир aka VOV
6 июня, 18:41
Вопрос только что глобально смещать, например в Высоковске... Если ближе в GPS трекам на дорогах - спутник стал ближе к правде, тогда геометрию С2.15В1.15 ... Это непосильный труд для картографов без прав на групповуху :)
Обновлено 6 июня, 18:43
MaXsus.sl
6 июня, 20:20
эх 1,2 километра не хватило до места где я не давно бывал!
J'Élie
6 июня, 23:14
Теперь такая полоска прикольная в районе платформы Ухтомская :)
B-Igro
12 июня, 18:40
J'Élie,
Эта полоса там давно. Ещё со времён прошлого обновления снимков.
dikiy
7 июня, 08:42
Обновление посмотрел, очень здорово конечно. Но вот в этом городе раньше снимок стоял точно и дороги были поставлены точно, теперь всё съехало примерно на 3 метра, и дороги и дома и зелень и поэтому подправлять или дорисовывать непонятно как:
https://n.maps.yandex.ru/-/CCCtv-61
snows93
7 июня, 21:20
Ярославль бы
StargunRU
8 июня, 18:04
На новом снимке видны следы от авиакатастрофы 5-ого мая: https://prnt.sc/nz9a08
Обновлено 8 июня, 18:04
Даниил Глазунов
12 июня, 18:46
А когда ещё обновите?
Петрович
19 июня, 20:21
Калужскую область когда обновите?
DasPetroff
8 июля, 14:08
Западную часть МО обновили, Молодцы, но не дальше 110 КМ!!  Когда ждать оставшуюся часть МО по западному направлению??
+ за Калужскую область, там вообще чернота дальше 120 КМ от Москвы!
Обновлено 8 июля, 14:10
elejke
6 августа, 16:27
Очень жаль, что остановились прямо на северной границе Обнинска не захватив его
nbastrykin
вчера, 22:46
Можете обновить спутниковые снимки в  г. Жуковский https://yandex.ru/maps/20571/zhukovskiy/?l=sat%2Cskl&ll=38.112580%2C55.569319&mode=whatshere&utm_source=geoblock_maps_zhukovskiy&whatshere%5Bpoint%5D=38.125334%2C55.580875&whatshere%5Bzoom%5D=15&z=12
у нас в г. Жуковский много чего появилось : Установили самолет ТУ-144, появились новые детские и спорт площадки, летнее кафе на набережной появилось, новые дома уже построены и не которые строятся! Пожалуйста обновите снимки в г. Жуковский