Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление спутниковых снимков. Россия. 21.08.2017

Доброго дня, друзья!

Вот и пришло время новых спутниковых снимков на Народной карте! И снова в обновление попали снимки, как среднего разрешения, так и высокого. На карте появилось более 445 000 квадратных километров изображений в более, чем в 140 населенных пунктах. Давайте разберемся поподробнее, где и что появилось.

В рамках программы обновления спутникового покрытия на всех геосервисах появилась свежая порция снимков среднего разрешения в следующих  странах и регионах:

ХМАО — Югра — 122,5 тыс. кв.км
Красноярский край — 122;
ЯНАО — 57;
Кемеровская область — 27;
Республика Хакасия — 21;
Алтайский край — 17,5;
Тюменская область — 14;

Так же обновлению подверглись 7 других регионов России и немножко Монголии. Всего было опубликовано более 417 000 квадратных километров снимков, в качестве 1,5 метра на точку.

Если завести разговор о снимках высокого разрешения, тот стоит упомянуть следующие регионы:

Кемеровская область — 4100 кв.км;
ХМАО — Югра — 2800 ;
Оренбургская область — 2500;
Ставропольский край — 2300;
Томская область — 1800;
Архангельская область — 1600;
Павлодарская область (Казахстан) — 1400;
ЯНАО — 1400;
Алтайский край — 1200;
Республика Хакасия — 1100;

В больше или в меньшей степени, обновление затронуло еще 19 регионов России, Казахстана и Азербайджана. Всего, общая площадь покрытия обновленной спутниковой подложки составляет 29 000 квадратных километра.  Теперь новыми снимками могут похвастать такие города, как:

Барнаул;
Томск;
Оренбург;
Кемерово;
Ставрополь;
Магнитогорск;
Архангельск;
Сургут;
Калуга;
Павлодар;

И многие другие населенные пункты, которые вы сможете найти на специально подготовленной Карте релиза

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. 
Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах.

36 комментариев
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Сергей
21 августа 2017, 18:59
Дубовское. Сдвиньте немного. 
И вообще. Это что за политика такая? Рисуем райцентр, обновляем снимок, и все сьезжает.. Прикольно. 
Fleget
Сотрудник Яндекса21 августа 2017, 19:00
Сергей,
ссылку, пожалуйста :)
Сергей
21 августа 2017, 19:15
Fleget,
https://n.maps.yandex.ru/-/CBUiVXdFSD
https://n.maps.yandex.ru/-/CBUiV2ru1D

https://n.maps.yandex.ru/-/CBUiV2TIcA
Сергей
22 августа 2017, 18:23
Fleget,
https://n.maps.yandex.ru/-/CBUmRSSjTB

https://n.maps.yandex.ru/-/CBUmRSDcPA

https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=16&ll=42.705501%2C47.361595&l=nk%23sat

Еще тут поправьте
Fleget
Сотрудник Яндекса23 августа 2017, 11:42
Сергей,
принято. 
Сергей
23 августа 2017, 19:35
Fleget,
Без обид, но почему после того как обновили спутниковые снимки нельзя быстренько прогулять по этим местам?
Nautilus
22 августа 2017, 02:00
Сергей,
Поскольку земля круглая, а при фотографировании снимки получаются плоские, то снимки всегда получаются с искажениями и с этим ничего не поделаешь. Достаточно сместить спутник на пару метров и снять под другим углом и снимки уже не совпадут друг с другом.

Обновлено 22 августа 2017, 02:00
Дмитрий
21 августа 2017, 18:58
Здравствуйте! Обновите, пожалуйста, снимок п. Первомайский Новомосковского района Тульской области. Спасибо.
Вайнон
21 августа 2017, 19:13
Прошу обновить снимки ОАЭ  на высокое разрешение
Alex Str
21 августа 2017, 19:14
эээ... а какого вы не обновили Игрим? всю территорию вокруг него обновили, а сам пгт нет. Жаль...
Fleget
Сотрудник Яндекса23 августа 2017, 11:42
Alex Str,
:( 
dimon-skiman
21 августа 2017, 19:18
Очень жду, когда обновят маленький кусок с озером Малое Чебачье в курортной зоне Боровое возле Щучинска (Казахстан)
Okclick
21 августа 2017, 19:35
О! ЛАйк!! (обещанный)
Подвиньте немного, плз, Берёзовский и Яшкино
Fleget
Сотрудник Яндекса23 августа 2017, 11:18
☭Okclick,
добро :)
Сергей
21 августа 2017, 20:09
Ещё кусочек Приморья есть — Ольга, Кавалерово.


И Благовещенск не упомянули (а ведь это облцентр) — у него теперь летний снимок, и на него даже попала часть соседнего города Хэйхэ в Китае.
dinm
27 августа 2017, 14:43
Сергей,
Да, но вот только Кавалерово и Ольгу обновили снимками, в лучшем случае 4 метра на пиксель. Да и возраст снимков вызывает вопросы. Больничного моста нет уже больше года точно.
https://n.maps.yandex.ru/#!/feeds/subscriptions/region/2025618125?z=19&ll=135.056146%2C44.271698&l=nk%23sat
J'Élie
22 августа 2017, 07:38
Наконец-то в Набережных Челнах всё встало на свои места. Почти :) Трамвайные линии и дороги сели, а дома пляшут. Вот кто кого? Будем разбираться
Yet another Forrest
24 августа 2017, 10:57
J'Élie,
о сдвигах домов можете писать мне. Я поправлю :)
Talai
22 августа 2017, 08:43
Такие  "свежие" снимки даром не нужны. Верните пусть и устаревшие, но качественные снимки, а этой фигнёй со средним разрешением балуйтесь где-нибудь в пустынях, тундрах, где нет населённых пунктах.
Fleget
Сотрудник Яндекса22 августа 2017, 10:38
Talai,
а зачем вам устаревшие снимки?
Alex Str
22 августа 2017, 22:39
Talai,
теперь ждите ещё 5 лет (а если повезёт, то раньше). Потому что 5 лет - это порог, с которого должны обновляться устаревшие снимки. а новые снимки обновляются только по желанию сотрудниками.
Обновлено 22 августа 2017, 22:39
Fleget
Сотрудник Яндекса23 августа 2017, 11:18
Alex Str,
ну вот сейчас вообще обидно. Вы так говорите, как-будто мы тут сидим и от нечего делать "по желанию" спутники запускаем. Действительно, делов то :D
Наше старе село
22 августа 2017, 09:12
Почему давно не обновляете Украину?
Fleget
Сотрудник Яндекса22 августа 2017, 10:39
Наше старе село,
пока нечем :(
superwondermaster
22 августа 2017, 12:47
Надеюсь  в следующем обновлении до Иркутской области дойдет.
Обновлено 22 августа 2017, 12:47
d.piksasov
22 августа 2017, 23:19
https://n.maps.yandex.ru/#!/help?z=15&ll=45.877231%2C41.933615&l=nk%23sat  в грузии немного смещение
Fleget
Сотрудник Яндекса23 августа 2017, 11:39
d.piksasov,
постараемся что-нибудь поколдовать с этим кусочком снимка, но есть вероятность, что не все получится. Возможно будет проще перезаказать съемку этого места. 
d.piksasov
23 августа 2017, 22:02
Fleget,
Почему вся Грузия на местном языке, хотя есть русский? Очень сложно искать нужный объект. С другими странами не так. Иран, Китай, например, все на русском
d.piksasov
28 августа 2017, 13:51
Fleget,
А вообще грузинская съемка очень старая, там куча дорог уже появилась
Alex Str
23 августа 2017, 22:32
Подвиньте Ханты-Мансийск - https://n.maps.yandex.ru/-/CBUqbPQPhC только недавно там исправлял частный сектор - всё съехало.
Okclick
24 августа 2017, 11:45
В Кемерово вот такой стык. Левый снимок идеально совпадает с объектами НЯК, как будто по нему рисовали, а правый совпадает с GPS-треками. Возможно подвинуть левый снимок и вместе с ним все объекты НЯК в Кемерово до совпадения с правым?
zorgouz
25 августа 2017, 16:22
Нужно подвинуть Новотроицк на 7 метров к юго-востоку.
Дивер
29 августа 2017, 09:06
Спасибо за Волгодонск!))
Житель Села
16 января 2018, 18:59
В 2018г будут обновления снимков Респ.Башкортостан? Поволжье. 
trt
10 февраля 2018, 21:19
Обновите пожалуйста спутниковые снимки вот этого места и если можно сделайте обновление в высоком качестве.
A.S.Petrow
сегодня, 20:39
А где Псков Суки1