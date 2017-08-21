Обновление спутниковых снимков. Россия. 21.08.2017

Доброго дня, друзья!

Вот и пришло время новых спутниковых снимков на Народной карте! И снова в обновление попали снимки, как среднего разрешения, так и высокого. На карте появилось более 445 000 квадратных километров изображений в более, чем в 140 населенных пунктах. Давайте разберемся поподробнее, где и что появилось.

В рамках программы обновления спутникового покрытия на всех геосервисах появилась свежая порция снимков среднего разрешения в следующих странах и регионах:

ХМАО — Югра — 122,5 тыс. кв.км

Красноярский край — 122;

ЯНАО — 57;

Кемеровская область — 27;

Республика Хакасия — 21;

Алтайский край — 17,5;

Тюменская область — 14;

Так же обновлению подверглись 7 других регионов России и немножко Монголии. Всего было опубликовано более 417 000 квадратных километров снимков, в качестве 1,5 метра на точку.

Если завести разговор о снимках высокого разрешения, тот стоит упомянуть следующие регионы:

Кемеровская область — 4100 кв.км;

ХМАО — Югра — 2800 ;

Оренбургская область — 2500;

Ставропольский край — 2300;

Томская область — 1800;

Архангельская область — 1600;

Павлодарская область (Казахстан) — 1400;

ЯНАО — 1400;

Алтайский край — 1200;

Республика Хакасия — 1100;

В больше или в меньшей степени, обновление затронуло еще 19 регионов России, Казахстана и Азербайджана. Всего, общая площадь покрытия обновленной спутниковой подложки составляет 29 000 квадратных километра. Теперь новыми снимками могут похвастать такие города, как:

Барнаул;

Томск;

Оренбург;

Кемерово;

Ставрополь;

Магнитогорск;

Архангельск;

Сургут;

Калуга;

Павлодар;

И многие другие населенные пункты, которые вы сможете найти на специально подготовленной Карте релиза.

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах.