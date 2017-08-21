Обновление спутниковых снимков. Россия. 21.08.2017

Доброго дня, друзья!
Вот и пришло время новых спутниковых снимков на Народной карте! И снова в обновление попали снимки, как среднего разрешения, так и высокого. На карте появилось более 445 000 квадратных километров изображений в более, чем в 140 населенных пунктах. Давайте разберемся поподробнее, где и что появилось.
В рамках программы обновления спутникового покрытия на всех геосервисах появилась свежая порция снимков среднего разрешения в следующих странах и регионах:
ХМАО — Югра — 122,5 тыс. кв.км
Красноярский край — 122;
ЯНАО — 57;
Кемеровская область — 27;
Республика Хакасия — 21;
Алтайский край — 17,5;
Тюменская область — 14;
Так же обновлению подверглись 7 других регионов России и немножко Монголии. Всего было опубликовано более 417 000 квадратных километров снимков, в качестве 1,5 метра на точку.
Если завести разговор о снимках высокого разрешения, тот стоит упомянуть следующие регионы:
Кемеровская область — 4100 кв.км;
ХМАО — Югра — 2800 ;
Оренбургская область — 2500;
Ставропольский край — 2300;
Томская область — 1800;
Архангельская область — 1600;
Павлодарская область (Казахстан) — 1400;
ЯНАО — 1400;
Алтайский край — 1200;
Республика Хакасия — 1100;
В больше или в меньшей степени, обновление затронуло еще 19 регионов России, Казахстана и Азербайджана. Всего, общая площадь покрытия обновленной спутниковой подложки составляет 29 000 квадратных километра. Теперь новыми снимками могут похвастать такие города, как:
Барнаул;
Томск;
Оренбург;
Кемерово;
Ставрополь;
Магнитогорск;
Архангельск;
Сургут;
Калуга;
Павлодар;
И многие другие населенные пункты, которые вы сможете найти на специально подготовленной Карте релиза.
По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.
Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.
Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах.