Обновление спутниковых снимков. Северный Кавказ

Привет всем!

Вышел новый спутниковый релиз, который обновил снимки в России, Беларуси, Казахстане и Черногории. Наибольшее количество космоснимков было опубликовано на Северном Кавказе. Обновились Грозный, Нальчик, Владикавказ, Ставрополь и многие другие населенные пункты поменьше. В Беларуси обновились Минск, Брест, Бобруйск и Полоцк. В Казахстане — Атырау, Степногорск и Макат. Любителям рисовать места притяжения туристов советуем посетить на карте Черногорию. Мы обновили большую часть прибрежной зоны и столицу страны Подгорицу.

Висячий мост в Подгорице

Более подробно ознакомиться со снимками, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза.

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму.

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!