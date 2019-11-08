Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление спутниковых снимков. Северный Кавказ

Привет всем!

Вышел новый спутниковый релиз, который обновил снимки в России, Беларуси, Казахстане и Черногории. Наибольшее количество космоснимков было опубликовано на Северном Кавказе. Обновились Грозный, Нальчик, Владикавказ, Ставрополь и многие другие населенные пункты поменьше. В Беларуси обновились Минск, Брест, Бобруйск и Полоцк. В Казахстане — Атырау, Степногорск и Макат. Любителям рисовать места притяжения туристов советуем посетить на карте Черногорию. Мы обновили большую часть прибрежной зоны и столицу страны Подгорицу.

Висячий мост в Подгорице

Более подробно ознакомиться со снимками, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза.

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. 

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!

9 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Alexxegorov
сегодня, 15:27
Я правильно понимаю, что в Казани новый спутник не такой уж и новый и получается старше, чем предыдущий?
nogo1986
сегодня, 15:40
Alexxegorov,
11 мая написано
Alexxegorov
сегодня, 15:47
nogo1986,
а был вроде как июнь.
Сергей
сегодня, 16:33
И снова нет того чего я жду. Жаль. 
nogo1986
сегодня, 15:39
А где предыдущие релизы? Например, Пермь.
Stan Sto
сегодня, 17:47
Что-то Казань зачастили, а про Йошкар-Олу забыли. Спасибо за обновления Крыма.
Rom Martin
сегодня, 18:45
Хорошее разрешение, спасибо.
Жалко только что все новые снимки мимо привязок...
Steve
сегодня, 20:03
В Бресте смещение получилось, в центральной части  города это хорошо видно.
kuma
сегодня, 19:53
Благодарю за обновление Новороссийска (хотя и не целиком). Наконец просьбу делать снимок не летом услышали: растительность не густая и субъективно кажется, что стали видны объекты, невидимые раньше.
Прошу и дальше снимать этот город в весенний сезон.
Обновлено сегодня, 19:54