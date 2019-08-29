Обновление спутниковых снимков. Три в одном

Сегодня мы расскажем сразу про несколько обновлений, которые случились у нас за последнее время. Обновления затронули страны Средней Азии, Кавказа, Россию, США и даже немного Канаду. А общую сумму опубликованных снимков высокого разрешения можно сравнить с площадью Таджикистана.

Обновились такие города, как Владивосток, Хабаровск, Таллин, Ташкент, Алматы, Ереван, Тбилиси, Баку, Сан-Антонио (США), Калгари (Канада) и многие другие. Всего мы обновили более 150 населенных пунктов, а общая площадь обновления составила 154 256 км²

Более подробно ознакомиться со снимками, попавшими в релиз, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза одного из обновлений. Релиз № 1, Релиз № 2, Релиз № 3 (США и Канада).

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму.

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!