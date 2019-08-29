Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление спутниковых снимков. Три в одном

Сегодня мы расскажем сразу про несколько обновлений, которые случились у нас за последнее время. Обновления затронули страны Средней Азии, Кавказа, Россию, США и даже немного Канаду. А общую сумму опубликованных снимков высокого разрешения можно сравнить с площадью Таджикистана.

Обновились такие города, как Владивосток, Хабаровск, Таллин, Ташкент, Алматы, Ереван, Тбилиси, Баку, Сан-Антонио (США), Калгари (Канада) и многие другие. Всего мы обновили более 150 населенных пунктов, а общая площадь обновления составила 154 256 км²

Более подробно ознакомиться со снимками, попавшими в релиз, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза одного из обновлений. Релиз № 1, Релиз № 2, Релиз № 3 (США и Канада).

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. 

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!

9 комментариев
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Raptor
29 августа, 18:27
И снова нет Якутии, только село Батагай-Алыта (с прошлого релиза). Когда города обновлять будете? 
Fleget
Сотрудник Яндекса30 августа, 11:11
Raptor,
а что вас конкретно интересует? Может уже обновлено все?
Raptor
30 августа, 13:36
Fleget,
добрый день. Все то же самое. Мирный, Олекминск, Ленск + посёлки в этих районах. Специально все вчера рассматривал и ничего нового не нашел. Уже совсем скоро осень и не охота чтоб были снимки темные, а в некоторых местах и вовсе белые как тут  https://n.maps.yandex.ru/-/CGvgIFzC.
Алексей
29 августа, 22:09
Приятно видеть, что Сан-Антонио получает обновленные спутниковые снимки. Есть ли планы по обновлению спутникового покрытия Соединенных Штатов Мексики?
Fleget
Сотрудник Яндекса30 августа, 11:11
Алексей,
вот уж не знаю. Сейчас спрошу :)
Обновлено 30 августа, 12:00
Влад Колесников
30 августа, 12:07
Fleget,
 а по поводу Беларуси, в частности востока страны?
COLA
30 августа, 06:30
Я сделал
Inverse.Qostanaı
31 августа, 09:46
Штаты это хорошо, но забыли про север Казахстана :)
Максим
вчера, 11:32
Есть в планах обновить кусок  Ленинградской области: 


https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?l=sat&ll=29.788948%2C59.837218&z=15


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