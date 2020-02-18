Обновление спутниковых снимков. Турция и Израиль

Как вы поняли из названия поста, основная площадь релиза разместилась в этих двух странах — Турции и Израиле. Но не только. Подробности далее.

Турцию действительно этот релиз не обидел. Обновилось более 21 223 квадратных километров этой страны.

Крупные города избежали обновления. Но есть несколько интересных мест, где обновился спутниковый снимок. О них и расскажем.

Изник — город в провинции Бурса, в древности назывался Никея. Город расположен на восточном берегу озера Изник. Главная достопримечательность города — византийские крепостные стены со Стамбульскими воротами. Население — около 15 тысяч человек. Город был основан в незапамятные времена, еще до нашей эры, знаменит тем, что там прошли два вселенских собора.

Яйладагы — также очень древний город. Расположен на границе с Сирией. Недалеко от города находится крайняя южная точка Турции.

Адыяман — дословно с турецкого переводится как «с плохим названием». Так он назван потому, что туркам было сложно выговаривать арабское название Xисн-и-Мансур. Именно так город назывался ранее, по имени крепости на холме, вокруг которой он строился. Признан самым быстрорастущим городом в Турции. Население — более 256 тысяч человек.

Вид на озеро Изник (Турция)

Также в релиз попала довольно значительная часть Израиля. Обновилась большая часть средиземноморского побережья страны, начиная от границы с Палестиной на юге и заканчивая севернее национального парка Тель-Дор.

Крупные города, получившие обновления:

Тель-Авив, Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева, Петах-Тиква и другие.

Площадь снимков в Израиле составила 4 778 квадратных километров, это примерно 17% от всей территории страны.

Марина города Ашдод (Израиль)

Пытливый пользователь мог также заметить, что снимки затрагивают и небольшие приграничные районы соседних стран. Упомянем эти страны тоже: это Ирак, Сирия, Армения и Палестина.

Общая площадь всего релиза составила 26 578 квадратных километров, что равно площади Республики Руанды.

Более подробно ознакомиться со снимками, и посмотреть даты съемки можно на карте релиза.

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму.

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!