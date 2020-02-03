Отсутствие перехода в профиль картографа через новый чат и другие мелкие проблемы

Как вы уже знаете, вышло новое обновление и все переписки переместились в чатики. Но как всегда это случается, что-то было упущено или сделано не удобно. А проблема собственно вот в чём.

1. Из-за нового чата теперь приходится искать профиль человека (на НЯК) в общем поиске. Это очень не удобно. Если же раньше можно было открыть «входящие» и кликнуть на никнейм картографа, то нас перекидывало в его профиль. Сейчас же такой функции я не вижу.

При нажатии на «Показать информацию» выводится профиль именно самого чата:

И то, здесь ничего полезного в основном нет.

2. Размер чата нельзя изменить. Он мелкий и иногда сообщения (особенно длинные) читать не совсем удобно. Почему бы не сделать возможность менять размер этого окошка и вообще добавить функцию его передвижения по экрану?

3. Интерфейс данного чата тоже не ахти. Можно было бы добавить левую полоску, где виднелись бы все аватарки пользователей/бесед и сразу переключаться по ним, а не выходить в список через стрелочку. А потом, возможно, многое другое изменить.

Я знаю, что чат — это общая «программа» в самом Яндексе, а не именно на картах, но тогда, в таком случае, почему бы действительно его не модернизировать? Хуже уж точно не станет)