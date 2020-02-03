Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Отсутствие перехода в профиль картографа через новый чат и другие мелкие проблемы

Как вы уже знаете, вышло новое обновление и все переписки переместились в чатики. Но как всегда это случается, что-то было упущено или сделано не удобно. А проблема собственно вот в чём.

1. Из-за нового чата теперь приходится искать профиль человека (на НЯК) в общем поиске. Это очень не удобно. Если же раньше можно было открыть «входящие» и кликнуть на никнейм картографа, то нас перекидывало в его профиль. Сейчас же такой функции я не вижу.

При нажатии на «Показать информацию» выводится профиль именно самого чата:

И то, здесь ничего полезного в основном нет.

2. Размер чата нельзя изменить. Он мелкий и иногда сообщения (особенно длинные) читать не совсем удобно. Почему бы не сделать возможность менять размер этого окошка и вообще добавить функцию его передвижения по экрану?

3. Интерфейс данного чата тоже не ахти. Можно было бы добавить левую полоску, где виднелись бы все аватарки пользователей/бесед и сразу переключаться по ним, а не выходить в список через стрелочку. А потом, возможно, многое другое изменить.

Я знаю, что чат — это общая «программа» в самом Яндексе, а не именно на картах, но тогда, в таком случае, почему бы действительно его не модернизировать? Хуже уж точно не станет)

10 комментариев
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Alexxegorov
сегодня, 11:39
В таком маленьком окне уместить ещё и список людей слева - это занять половину редактора.
Вот вам чат на полное окно.
dspos
сегодня, 13:08
Alexxegorov,
По п.3 имеется ввиду, что при открытии чата показывать первым делом список чатов, а не чат НЯК, из которого нужно откатиться назад, чтобы перейти к списку.
Alexxegorov
сегодня, 14:49
✐dspos,
это отдельный пункт должен быть. Вообще непонятно, зачем сделали чат НЯК по умолчанию, даже если ты не подписывался. Не надо так.
6 ч. раб. день
сегодня, 12:08
Как всегда призываем комьюнити менеджеров Яндекса к ответу !
dspos
сегодня, 13:03
☭ 6 ч. раб. день,
Кххххх😂🤣👍🏼
dspos
сегодня, 13:12
1. Плюсую. Но тут уже была реакция сотрудников. Будут допиливать.
2. Плюсую. Ещё в виджете невозможно смотреть фото. Очень уж мелкие. И открыть сразу невозможно. Нужно открывать чат в новом окне, искать нужную переписку и уже там можно увеличить фото.
3. Плюсую. 
Обновлено сегодня, 13:13
cergean
сегодня, 13:19
✐dspos,
2 - плюсую.
Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 14:30
Интерфейс и функционал чатов изменяется и дорабатывается. В том числе учитывая и пожелания народных картографов. Будем рады услышать и другие пожелания по работе системы сообщений в целом.
Alexxegorov
сегодня, 16:15
Влад Назаров,
я считаю, для НЯК нужен свой отдельный интерфейс для чата. Пусть используется тот же протокол, тот же API, но пользовательский интерфейс должен быть сильно кастомизирован. Вот мои пункты, помимо озвученных в посте.
1) Не надо открывать чат Народная карта по умолчанию. Я отписался, но всё равно не вижу своих переписок, а вижу чат.
2) Названия чатов должны быть именами пользователей, используемых в НЯК. Не в профиле внутри, ни где-то ещё, а чтобы сразу было понятно с кем общаешься. Иначе возникает когнитивный диссонанс. Видишь правки одного человека, а общаешься потом с другим - так быть не должно.
3) Убрать предпросмотр ссылок в окне чата. Во-первых, этот предпросмотр съедает сразу половину окна. Во-вторых, этот предпросмотр работает даже для ссылок на НЯК, которые вставляются автоматически, когда пишешь из истории объекта. Мягко говоря, это совершенно лишнее.
4) По клику на вставленную картинку, она должна отображаться на всё окно, а не в маленьком окне чата. Мне ещё ни разу не удалось что-либо нормально разглядеть в нём. А чтобы просмотреть приходится скачивать, потом открывать в приложении. Слишком много действий вместо одно клика.
5) Есть поиск внутри чата, но нет поиска по всем чатам. Как найти чат с определённым человеком? Нужен поиск по всем чатам. Искать должен в том числе и по никам пользователей на карте.
6) Ссылка на историю правок открывается в новом окне. Как и любая другая ссылка, хотя просмотр истории - это действие внутри редактора. Пускай открывается объект прямо в текущем окне редактора. В новом окне должно открываться средним кликом мыши.

Дополню, если ещё вспомню.
Обновлено сегодня, 16:17
6 ч. раб. день
сегодня, 16:36
Alexxegorov,
"Хорошее предложение. Взяли в работу." 
"  к сожалению, мы сейчас не готовы. "
" не планируем или не можем реализовать ту или иную хотелку " 
и т.д. и т.п.