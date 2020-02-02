Панель раскраски слоёв/объектов

Предложение об изменении подписей к слоям отображения и раскраски.

По нажатию кнопки «Слои» (в левом нижнем углу) открывается панель управления отображаемыми слоями на схеме Народной карты. Однако, правая часть этой панели имеет наименования, в которых нет какой-либо стандартизации/унификации, что приводит к некоторой путанице, например, при выборе «Раскраски дорог по…». Поэтому, я предлагаю изменить список на более понятный (ранее другими пользователями также предлагалось произвести изменения в этом блоке).

Ниже будут приведены варианты, которые на мой взгляд, являются наиболее удобочитаемыми.

АДРЕСА и ИНДЕКСЫ

КАМЕРЫ и СВЕТОФОРЫ

ДОРОГИ

ЛИНЕЙНЫЕ ПАРКОВКИ

ТОЧЕЧНЫЕ ПАРКОВКИ

ЗДАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ (МЕСТА)

ОСТАНОВКИ

Также было бы неплохо над всеми этими визуальными слоями сделать заголовок для понимания: