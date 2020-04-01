Пешеходные дороги в закрытых парках

Всем привет!

Сейчас как в России, так и в ряде других стран временно закрыты для посещения многие парки, скверы и иные типы рекреационных зон.

На Народной карте мы уже столкнулись с правками, перекрывающими движение пешеходов и велосипедистов на таких территориях.

Мы просим народных картографов не устанавливать подобные ограничения (как запрещенное движение, так и ограниченный вход) на пешеходных дорогах (на автомобильных дорогах с доступностью пешеходам — тоже).

Причин такого решения несколько:

— подобные правки сложно проверять (просто принять установленное ограничение нельзя — надо обязательно перекрыть все остальные проходы в парк/сквер);

— после «закрытия» парка маневрами становится почти невозможно отличить временное ограничение от постоянного, действующего и при открытом для посещения парке.

Одновременно некоторое количество самых важных парков мы «закроем» централизованно силами картографического производства и таким же образом «откроем», когда парки будут открыты на местности. Такой подход позволит не потерять, но и не оставить на карте «лишние» запрещенные и ограничивающие маневры.

Если у вас есть актуальная информация о ситуации в важнейших парках в ваших городах, пожалуйста, поделитесь ей в комментариях — это поможет нам сделать правки в соответствии с реальной ситуацией. Хочется обратить внимание, что под актуальной информацией мы не имеем в виду нормативные акты о закрытии всех парков в городе/регионе. Помочь может именно фактическое знание о ситуации на местности. Так, часть парков огорожены, и они закрыты в буквальном смысле слова. Часть парков не огорожены (полностью или частично), и здесь ситуация может сильно отличаться: где-то повесили киперную ленту, где-то поставили ограждения, где-то не делали ничего. Именно такая информация с мест будет максимально полезной.

Отдельно отметим, что про ограничения проезда по автомобильным дорогам в парках можно и нужно стандартным образом писать в чат Народной карты в Телеграм с тегом #перекрытие .

Просим с пониманием отнестись к тому, что ставить ограничения мы будем не у всех парков, а у важнейших и в крупных городах.