Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Пешеходные дороги в закрытых парках

Всем привет!

Сейчас как в России, так и в ряде других стран временно закрыты для посещения многие парки, скверы и иные типы рекреационных зон.

На Народной карте мы уже столкнулись с правками, перекрывающими движение пешеходов и велосипедистов на таких территориях.

Мы просим народных картографов не устанавливать подобные ограничения (как запрещенное движение, так и ограниченный вход) на пешеходных дорогах (на автомобильных дорогах с доступностью пешеходам — тоже).

Причин такого решения несколько:

 — подобные правки сложно проверять (просто принять установленное ограничение нельзя — надо обязательно перекрыть все остальные проходы в парк/сквер);

 — после «закрытия» парка маневрами становится почти невозможно отличить временное ограничение от постоянного, действующего и при открытом для посещения парке.

Одновременно некоторое количество самых важных парков мы «закроем» централизованно силами картографического производства и таким же образом «откроем», когда парки будут открыты на местности. Такой подход позволит не потерять, но и не оставить на карте «лишние» запрещенные и ограничивающие маневры.

Если у вас есть актуальная информация о ситуации в важнейших парках в ваших городах, пожалуйста, поделитесь ей в комментариях — это поможет нам сделать правки в соответствии с реальной ситуацией. Хочется обратить внимание, что под актуальной информацией мы не имеем в виду нормативные акты о закрытии всех парков в городе/регионе. Помочь может именно фактическое знание о ситуации на местности. Так, часть парков огорожены, и они закрыты в буквальном смысле слова. Часть парков не огорожены (полностью или частично), и здесь ситуация может сильно отличаться: где-то повесили киперную ленту, где-то поставили ограждения, где-то не делали ничего. Именно такая информация с мест будет максимально полезной.

Отдельно отметим, что про ограничения проезда по автомобильным дорогам в парках можно и нужно стандартным образом писать в чат Народной карты в Телеграм с тегом #перекрытие .

Просим с пониманием отнестись к тому, что ставить ограничения мы будем не у всех парков, а у важнейших и в крупных городах.

3 комментария
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Ideally Map
сегодня, 11:28
Парк Олимпийской Деревни закрыт на срок от 30 марта 2020 года до 14 апреля 2020 года. Если откроют раньше, сообщу :)
6 ч. раб. день
сегодня, 11:29
Для максимального информирования участников НЯК. 
Нужно разослать оповещение об этом посте ,в личку  , абсолютно всем в Я.Чатах ,Телеграме, Вконтакте , Я.Почте, Одноклассниках.
Особенно это касается аутсорсеров.


Админы НЯК и Клуба - ваши комментарии.
Обновлено сегодня, 11:31
Семён Федотов
сегодня, 12:25
Да что там делиться — имхо лучше перекрыть чего лишнего, чем не перекрыть и подставить потенциального пользователя. Особенно если он легально покинул дом и надеется на онлайн-сервисы.
Вчера Кабинет министров Украины расширил карантинные меры, закрыв все спортплощадки, детские площадки и запретив посещать лесопарковые и парковые зоны. Будьте люьми простыми: видите парк на территории Украины — ставьте блок.