Плеер панорам в Народной карте

Всем привет!

На прошлой неделе мы добавили в Народную карту слой панорам, на этой неделе — продолжаем дорабатывать интерфейс работы с панорамами. Теперь при клике панорама открывается не в новой вкладке, а непосредственно в Народной карте (естественно, слой панорам должен быть включен).

Инструменты просмотра панорам такие же, как в Яндекс.Картах, поскольку, фактически, в Народной карте используется тот же самый интерфейс. Основное отличие состоит в том, что в зоне карты в нижней части плеера панорам — не Яндекс.Карты, а Народная карта. Можно видеть все последние правки, в том числе и еще не опубликованные.

Тем народным картографам, кто регулярно использует снимки из приложения «Народная карта», новый интерфейс просмотра панорам также должен показаться привычным (плееры снимков и панорам очень похожи).

Закрыть окно с панорамами можно как по нажатию на крестик в верхнем правом углу, так и кликом в зону карты с любой стороны от окна.

Желаем всем удачного рисования с удобным использованием различных дополнительных источников информации!