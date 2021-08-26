По размещению информации о камерах

Доброго времени суток всем участникам!

Тема уведомления о разного рода камерах на дорогах поднимается уже много раз и на разных уровнях. Очень много копий сломано на предмет уход ли от ответственности или всё же это безопасность дорожного движения. При этом достаточно давно наблюдаю (а активная регистрация с 2013 года позволяет) за развитием Яндекса в области уведомления о камерах на дорогах. Помню период «анархии», когда любой пользователь в режиме реального времени мог размещать информацию о всякого рода камерах и «засадах» (по принципу уведомления об авариях). Спустя какое то время такая опция увы пропала. К своему сожалению пропустил причину столь гхм… необычного решения со стороны администрации сервиса. Но при этом появилась возможность размещать информацию о камерах на постоянной основе на самой карте. И одновременно появились правила размещения, а именно https://yandex.ru/support/nmaps/road_cam.html#road_cam__3.8.3.1

Собственно на эти Правила мне хочется обратить внимание сообщества и Администрации в нынешних реалиях и законах!

Ещё немного предыстории: много лет перемещаясь по просторам нашей весьма необъятной страны на личном автомобиле не раз животрепещущим был вопрос «а как не пропустить камеру\засаду?». Ибо перемещаясь зачастую по ~500…1000 км в сутки по незнакомым дорогам крайне сложно через несколько часов поездки дополнительно к частым странным «сусанинским» маршрутам навигатора ещё отслеживать размещение всякого рода буквально «партизанских засад». И ведь для многих водителей не секрет, что зачастую неожиданно увиденная «засада» заставляет инстинктивно тормозить перед ними, создавая зачастую глупые аварийные ситуации. К тому же во многих регионах (не буду перечислять, но привет как минимум 4 м моим «соседям» по родному региону) появилась тенденция ставить такие «засады» в самых непредсказуемых местах для умышленного сбора штрафов «частниками».

И вот на последнюю проблему уже в далёком 2019 году на госсовете, посвящённом безопасности на дорожного движения, обратил внимание Президент РФ http://www.kremlin.ru/events/president/news/60825

Дословно процитирую ключевую фразу: «Теперь несколько слов о камерах видеослежения. Цель их установки, уважаемые коллеги, — хочу, чтобы и здесь, в этом зале, я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали и услышали, — цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий — вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.»

В результате этого очень быстро на официальном сайте ГИБДД появился соответствующий раздел https://xn--90adear.xn--p1ai/milestones в котором были оперативно указаны «Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации». В нём в т. ч. указываются «передвижные» комплексы, установка которых направлена на безопасность согласно поручению Президента РФ (например, https://xn--90adear.xn--p1ai/milestones/2863321/).

Вот именно по «передвижным» комплексам у меня предложение скорректировать пункты правил на такую редакцию, чтобы можно было вносить на карты информацию и навигатор позволял уведомлять о камерах ради безопасности:

— мобильные камеры видеофиксации, кроме указанных на официальных ресурсах.

— автоматизированные передвижные комплексы (камеры, устанавливаемые на штативах), кроме указанных на официальных ресурсах.

Я думаю такое несложное изменение правил позволит внести весомый вклад в безопасность дорожного движения на просторах нашей страны. И при этом не придётся буквально биться с модераторами (особенно в «чужих» регионах!) на предмет корректности правки.