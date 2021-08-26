Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

По размещению информации о камерах

Доброго времени суток всем участникам!

Тема уведомления о разного рода камерах на дорогах поднимается уже много раз и на разных уровнях. Очень много копий сломано на предмет уход ли от ответственности или всё же это безопасность дорожного движения. При этом достаточно давно наблюдаю (а активная регистрация с 2013 года позволяет) за развитием Яндекса в области уведомления о камерах на дорогах. Помню период «анархии», когда любой пользователь в режиме реального времени мог размещать информацию о всякого рода камерах и «засадах» (по принципу уведомления об авариях). Спустя какое то время такая опция увы пропала. К своему сожалению пропустил причину столь гхм… необычного решения со стороны администрации сервиса. Но при этом появилась возможность размещать информацию о камерах на постоянной основе на самой карте. И одновременно появились правила размещения, а именно https://yandex.ru/support/nmaps/road_cam.html#road_cam__3.8.3.1 

Собственно на эти Правила мне хочется обратить внимание сообщества и Администрации в нынешних реалиях и законах!

Ещё немного предыстории: много лет перемещаясь по просторам нашей весьма необъятной страны на личном автомобиле не раз животрепещущим был вопрос «а как не пропустить камеру\засаду?». Ибо перемещаясь зачастую по ~500…1000 км в сутки по незнакомым дорогам крайне сложно через несколько часов поездки дополнительно к частым странным «сусанинским» маршрутам навигатора ещё отслеживать размещение всякого рода буквально «партизанских засад». И ведь для многих водителей не секрет, что зачастую неожиданно увиденная «засада» заставляет инстинктивно тормозить перед ними, создавая зачастую глупые аварийные ситуации. К тому же во многих регионах (не буду перечислять, но привет как минимум 4 м моим «соседям» по родному региону) появилась тенденция ставить такие «засады» в самых непредсказуемых местах для умышленного сбора штрафов «частниками». 

И вот на последнюю проблему уже в далёком 2019 году на госсовете, посвящённом безопасности на дорожного движения, обратил внимание Президент РФ http://www.kremlin.ru/events/president/news/60825

Дословно процитирую ключевую фразу: «Теперь несколько слов о камерах видеослежения. Цель их установки, уважаемые коллеги, — хочу, чтобы и здесь, в этом зале, я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали и услышали, — цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий — вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.»

В результате этого очень быстро на официальном сайте ГИБДД появился соответствующий раздел https://xn--90adear.xn--p1ai/milestones в котором были оперативно указаны «Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации». В нём в т. ч. указываются «передвижные» комплексы, установка которых направлена на безопасность согласно поручению Президента РФ (например, https://xn--90adear.xn--p1ai/milestones/2863321/). 

Вот именно по «передвижным» комплексам у меня предложение скорректировать пункты правил на такую редакцию, чтобы можно было вносить на карты информацию и навигатор позволял уведомлять о камерах ради безопасности:

— мобильные камеры видеофиксации, кроме указанных на официальных ресурсах.

— автоматизированные передвижные комплексы (камеры, устанавливаемые на штативах), кроме указанных на официальных ресурсах.

Я думаю такое несложное изменение правил позволит внести весомый вклад в безопасность дорожного движения на просторах нашей страны. И при этом не придётся буквально биться с модераторами (особенно в «чужих» регионах!) на предмет корректности правки.

33 комментария
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Максим Степанов
26 августа, 13:41
Вы читаете мои мысли. Только сегодня об этом же хотел написать.
К тому же место установки таких мобильных камер всё равно фиксировано и стоят они всегда в одном и том же месте. По сути это не сильно отличается от стационарной камеры
mshibankov
26 августа, 13:44
Поддерживаю инициативу с мобильными камерами. У нас в регионе такие даже админы  размечают по жалобам из саппорта. 
Михей aka Мифод
26 августа, 13:53
Ознакомился и не понял, как по приведенной автором ссылке, понять, что комплекс передвижной.
WildShadow
26 августа, 15:01
Михей aka Мифод,
на той карте если выбрать камеру  подписано "передвижной"
Обновлено 26 августа, 15:01
I'mBot Сергей
26 августа, 13:50
не а в чем проблема то! едешь увидел камеру ткнул в экран отправил точку. не ткнул так и осталось. не раз уже ставил треноги во время движения с навигатором!
mixdm2013
26 августа, 13:57
А мне кажется что проект mapcam.info  гораздо полезнее в плане удобства использования для целей информирования водителей о разного рода страшилок на дорогах... 
Обновлено 26 августа, 13:58
Zaitsev Egor
26 августа, 15:51
mixdm2013,
Спасибо, данным проектом пользуюсь, но он уже сильно перегружен информацией. К тому же не сильно удобный для коррекции. И собственно если ехать ориентируясь на него, то... лучше просто ехать по всем правилам :)
mixdm2013
27 августа, 00:11
Zaitsev Egor,
Учитывая возможность настройки приложения мапкамовского - легко настроить для себя именно те предупреждения, в которых есть необходимость, если конечно приложить усилие по изучению приложения...  И  редактировать данные, опять же - там весьма просто - было бы желание. И информация доступна становится практически сразу после внесения, и если правильно пользоваться - то в настоящее время лучше проекта по предупреждению о опасностях на дорогах нет... То что проект не совсем бесплатный (в плане полного доступа ко всем предупреждениям)  - опять же - всё относительно - и при малейшем желании им можно пользоваться абсолютно бесплатно... Но в любом случае - беда всех этих проектов - актуальность информации - кто будет поддерживать базу в актуальном состоянии?  При всех лозунгах "за безопасность движения" - всё равно тем кто эти камеры ставит начхать на безопасность - им главное бабла срубить по лёгкому - вот они и рубят пока есть возможность. Прикрываясь государством. Как то так.
Обновлено 27 августа, 00:12
Ivo Schenkenberg
26 августа, 14:13
А в чём проблема не нарушать ПДД? Может быть, я какой-то неправильный водитель, но когда я за рулём, мне совершенно плевать на наличие или отсутствие камер, поскольку соблюдаю скоростной режим и другие правила. Это со мной что-то не так?
rankin1
26 августа, 14:38
Ivo Schenkenberg,
За Уралом ты никуда доехать не успеешь, если будешь ехать 90 км/ч
Михей aka Мифод
26 августа, 14:45
rankin1,
А вот на Кубани ездить со скоростью 90км/ч вполне комфортно, там все местные так перемещаются. Но там расстояния совсем ни как за Уралом. 
Ivo Schenkenberg
26 августа, 15:21
rankin1,
Ездил до Иркутска, ни одного штрафа.
Ivo Schenkenberg
26 августа, 15:26
Михей aka Мифод,
На Кубани и по 200 км/ч летают, даже перед глазами гаишников, сам видел)
rankin1
28 августа, 22:19
Ivo Schenkenberg,
как турист, а не как местный, не спеша никуда по работе или по делам
Михей aka Мифод
26 августа, 14:43
Ivo Schenkenberg,
Знаки 40, которые "забыли" убрать на отремонтированной магистрали, то же соблюдаешь? 
Ivo Schenkenberg
26 августа, 15:23
Михей aka Мифод,
По ситуации. Если знаки временные (на жёлтом фоне), дорога явно отремонтирована и нет никаких признаков дорожных работ, то еду примерно 90. (В обычных условиях - 109).
Zaitsev Egor
26 августа, 15:48
Ivo Schenkenberg,
Говорите в чём проблема не нарушать? :)) А Вы в курсе, что только что сознались в нарушении? И, кстати, которое с этого года разрешается фиксировать в т.ч. не только "передвижными", но и стационарными камерами ;)
Ivo Schenkenberg
26 августа, 16:52
Zaitsev Egor,
Конечно, в курсе. А я что, на допросе? Вы предложили оценить ситуацию, которую следует считать исключением из обычного положения дел. Каким образом это должно влиять на моё недоумение касательно того, что в нормальной ситуации нормально - не нарушать. Наверно, для любого нарушения закона можно подобрать ситуацию, когда это нарушение с какой-то стороны выглядит логичным или оправданным. Но это не повод искать пути уклонения от его соблюдения.
SchAA
26 августа, 16:58
Михей aka Мифод,
а сейчас очень много камер именно под временные ограничения, пока помогает антирадар  
WildShadow
26 августа, 14:58
Ivo Schenkenberg,
перед деревнями актуальны предупреждения, камеры стоят прям при въезде, а навигатор раньше предупреждает что надо снизить скорость, а без него бывает заметил знак и не успеваешь снизить скорость до разрешенной.
Бывает обгонять начинаешь фуру и по сути превышаешь в это время, иначе обгон будет очень долгий.
Ivo Schenkenberg
26 августа, 15:25
WildShadow,
В таком случае актуально предупреждение о скоростном ограничении, а не о самой камере. При этом если камера стоит прямо на въезде в деревню, то это нарушение того принципа, который задекларирован Президентом и упомянут в посте.
Zaitsev Egor
26 августа, 15:49
Ivo Schenkenberg,
Ваши бы слова да в соответствующие уши...
Ivo Schenkenberg
26 августа, 16:54
Zaitsev Egor,
Опыт показывает, что когда органы власти неправы, обращения в соответствующие органы эффективнее, чем сетования в частной переписке.
Inquisitor
26 августа, 17:28
А указы президента РФ действуют где-то кроме РФ ?
И как вы собираетесь на НЯК, где от момента нанесения камеры до релиза может пройти несколько дней, наносить мобильные камеры ? Которые сегодня тут, завтра там, а послезавтра вообще за горизонтом событий ?

Надо, вообще, за дорожной обстановкой следить. За знаками ограничения скорости, к примеру. И не нарушать правила.
Обновлено 26 августа, 17:28
Андрей
26 августа, 18:33
Inquisitor,
Поддерживаю
Михей aka Мифод
26 августа, 18:51
Inquisitor,
Указание места установки мобильной камеры подразумевает, что в данном месте ВОЗМОЖНО установлена камера. По моему все устройства предупреждающие о камерах и использующие для этого базы с координатами камер, сообщают о возможном наличии мобильной  камеры. Например мой видеорегистратор сообщат: "Возможна мобильная засада"   
Обновлено 26 августа, 18:51
Inquisitor
26 августа, 21:44
Михей aka Мифод,
Тогда надо побольше нарисовать.  Что-бы как в бородатом анекдоте. Нашёл Иван смерть Кощееву на конце иглы, вставил иглу в швейную машинку. Пусть гада поколбасит. 
Igor Mercator
26 августа, 23:37
Не совсем в тему. 
Алисе можно сказать "Поставь мобильную засаду" и едущим следом тут же будет прилетать предупреждение. Дейтсвует 2 часа.
Сельдь
27 августа, 00:21
Если вопрос «а как не пропустить камеру\засаду?» был "не раз животрепещущим" советую помимо навигатора в телефоне, прикупить хороший радар с гпс и базой всех засад, камер и т.п. Странно, что вы регулярно "перемещаясь зачастую по ~500…1000 км в сутки по незнакомым дорогам" еще этого не сделали. 
Ну либо тошнить 90 в правом ряду, тогда наверняка без штрафов..)))
mrDoSTR
27 августа, 11:41
Еще немного не по теме фидбек на работу Яндекс.Навигатора:Едешь по трассе равняешься с триногой и говоришь «Слушай Яндекс! Поставь Камеру!»
Навигатор голосом говорит: «Ok, поставила»,  а сверху на экране пишется «Вы слишком часто создаете точки… Подождите 07 минут ...секунд»и точка на карте не ставится :(
(необходимо убрать этот тупой лимит на установку точек голосом).
Обновлено 27 августа, 11:42
Михей aka Мифод
27 августа, 14:17
mrDoSTR,
А вдруг вы видитель и загадите всю карту не существующими объектами?
mrDoSTR
27 августа, 14:33
Михей aka Мифод,
голосовыми командами?
Михей aka Мифод
28 августа, 14:51
mrDoSTR,
Если находятся желающие совершить массу действий что-бы  создать множество неточностей с несуществующими шлагбаумами в лесах, то почему бы им не загадить карту не существующими объектами голосом?  
Обновлено 28 августа, 14:52