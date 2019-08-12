Почему сотрудники не пользуются гипотезами?

Доброго времени суток!

Какое-то время назад на карту НЯК залили гипотезы об адресах и подъездах. Для кого-то это секрет для кого-то нет. У этих гипотез механика такова плана что, если здание нарисовано месяц (и более, на момент залива) и не выставлен адрес, то ставится гипотеза об адресе. Обратной механики нет! (если выставить адрес и не закрыть гипотезу она так и будет висеть.)

Я часто сталкиваюсь с тем, что новички и даже поопытнее не ставят адреса по гипотезам, и при модерации приходится закрывать их кнопкой «Тут нет адреса», хотя сам адрес уже поставили. (так как нажатие добавить — добавить дубль, ошибка сама по себе)

Но сегодня столкнулся с тем что на одной улице буквально в соседних домах

76 anna.baticka (гипотеза открыта не стал трогать)

78 krd2018c (гипотеза открыта не стал трогать)

80 bataltseva.n (гипотезу закрыл думал эти адреса одного сотрудника)

82 krd2018c (первый адрес на который наткнулся)

я не вижу правок Сотрудников в панели (и это хорошо), но и «мой миллион» гипотез от этого не разбирается.

Конечно такая рябь от «Синих и Желтых» кружков любого с ума сведет, но все таки.