Помогите внести изменения

Здравствуйте уважаемые картографы. Я живу в Керчи, по адресу ул. Марата 14 и практически ежедневно наблюдаю как по грунтовке на склоне прилегающей горы Митридат, с большим трудом пробираются легковые автомобили, ведомые Навигатором. Оказалось, что эти дороги размечены на карте, как Дороги минимальной значимости, с возможностью сквозного проезда и ограничением скорости 60 км. — каковыми на самом деле не являются. Я попытался изменить их класс, но все мои правки были отменены Модератором. Это касается вот этих участков -

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1449912372

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1449912358

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1446264191

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1446264152

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1682733538

По сути эта дорога ничем не отличается от вот этой, расположенной тут же рядом -

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1446264167

Помогите пожалуйста внести изменения в карту и облегчить жизнь водителям, приезжающим в наш город. Спасибо.