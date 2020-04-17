Помогите внести изменения

Здравствуйте уважаемые картографы. Я живу в Керчи, по адресу ул. Марата 14 и практически ежедневно наблюдаю как по грунтовке на склоне прилегающей горы Митридат, с большим трудом пробираются легковые автомобили, ведомые Навигатором. Оказалось, что эти дороги размечены на карте, как Дороги минимальной значимости, с возможностью сквозного проезда и ограничением скорости 60 км. — каковыми на самом деле не являются. Я попытался изменить их класс, но все мои правки были отменены Модератором. Это касается вот этих участков -
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1449912372
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1449912358
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1446264191
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1446264152
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1682733538
По сути эта дорога ничем не отличается от вот этой, расположенной тут же рядом -
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1446264167
Помогите пожалуйста внести изменения в карту и облегчить жизнь водителям, приезжающим в наш город. Спасибо.