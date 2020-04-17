Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Помогите внести изменения

Здравствуйте уважаемые картографы. Я живу в Керчи, по адресу ул. Марата 14 и практически ежедневно наблюдаю как по грунтовке на склоне прилегающей горы Митридат, с большим трудом пробираются легковые автомобили, ведомые Навигатором. Оказалось, что эти дороги размечены на карте, как Дороги минимальной значимости, с возможностью сквозного проезда и ограничением скорости 60 км. — каковыми на самом деле не являются. Я попытался изменить их класс, но все мои правки были отменены Модератором. Это касается вот этих участков -

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1449912372

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1449912358

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1446264191

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1446264152

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1682733538

По сути эта дорога ничем не отличается от вот этой, расположенной тут же рядом -

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1446264167 

Помогите пожалуйста внести изменения в карту и облегчить жизнь водителям, приезжающим в наш город. Спасибо.

7 комментариев
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WildShadow
сегодня, 10:18
Смотрю уже поставили "плохое состояние", а так можно оставить жалобу с просьбой "уменьшить скоростной интервал", приоритет дороги упадёт.
Survivor2007
сегодня, 13:11
WildShadow,
Сотрудник уже откатил все состояния.
6 ч. раб. день
сегодня, 10:57
Автор на будущее вам . Для оперативной помощи народными картографами и сотрудниками Яндекса рекомендую пользоваться Я.Чатом и Телеграмом Народной карты.
И таки да учитесь делать ссылки вот так https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1446264167
Timofeyp.ru
сегодня, 12:14
☭ 6 ч. раб. день,
картограф очевидно новичок, и не умеет делать ссылки. Или же он мало интересуется выделителям текста.
6 ч. раб. день
сегодня, 15:38
Timofeyp.ru,
Автор - молодец , хоть и новичок, потому как оперативно среагировал на замечание и сделал как ему советовали.
Survivor2007
сегодня, 13:10
Вы пробовали общаться с сотрудником, который откатил изменения?
Чем он руководствовался?
vere.min
сегодня, 15:07
Становится грустно, когда хорошие советы, не помогают другим. Почему бы просто не удалить дороги, и не тратить деньги на подвеску.