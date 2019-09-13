Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Посёлки в заповедном лесу

Отписывал уже про эту «особенность» в обратную связь ЯК, но отвечать они не хотят, поэтому подниму эту тему здесь.

Есть в Тамбовской области Нижневоронинский заповедник. Его цель — охрана выхухолей, выдр, журавлей и других птиц и животных.

Согласно правилам рисования (тут все корректно) заповедник отрисован на НЯК. В режиме схемы его отображение выглядит прилично — территория в зеленый горошек.

Населенные пункты, попавшие в охраняемую зону (почему не понятно, видимо, там тоже живут выхухоли), тоже выглядят нормально, хоть и в крапинку.

А вот теперь откроем яндекс карту.

И тут у нас цельный лесной массив, а в нем села — Моисеево, Петровское и другие. Интересно, тот кто первый раз в этих краях и пытается ориентироваться по яндекс картам, не сходит ли он с ума.

Кому как такая схематическая раскраска?

Сотрудники, не поделитесь инсайдерской информацией, отчего на ЯК не сделана та же территория в зеленый горошек? :)

7 комментариев
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hermansochi
сегодня, 15:52
1. Почему нет ссылки на НЯК?
2. В чем проблема добавить внутренние контуры для этих сел?
andrey.ru68
сегодня, 16:04
hermansochi,


1. Ссылка - https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=13&ll=42.348730%2C51.903468&l=nk%23map
2. Потому что внутренние контуры не предусмотрены в законе о заповеднике, т.е. считается что все населенные пункты тоже попадают в заповедник. Такой депутаты родили закон....


и + проблема не только в селах, там же и поля стали лесом
Обновлено сегодня, 16:08
hermansochi
сегодня, 16:06
andrey.ru68,
2. Да ладно. Ну тогда карта соответствует закону и даже вопроса такого возникать не должно :)
andrey.ru68
сегодня, 16:08
hermansochi,
вообщем-то да, но вопрос был почему заповедник нельзя покрасить в горошек, а не делать его лесом.
hermansochi
сегодня, 16:14
andrey.ru68,
А я понял. Вы хотите чтоб территории заповедников поверх всех нижних слоев просто добавляли "раскраску в горошек", а не темную заливку как сейчас. Идея здравая.


Та же ситуация, по моему, и в Беловежской пуще.
Обновлено сегодня, 16:14
alex_shshnv
сегодня, 16:14
Заповедники давно пора в территории кинуть, как и кладбища. 
andrey.ru68
сегодня, 16:18
alex_shshnv,
немного пугает упоминание кладбища рядом с заповедником :), но в целом да - вариант рабочий.