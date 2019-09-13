Посёлки в заповедном лесу

Отписывал уже про эту «особенность» в обратную связь ЯК, но отвечать они не хотят, поэтому подниму эту тему здесь.

Есть в Тамбовской области Нижневоронинский заповедник. Его цель — охрана выхухолей, выдр, журавлей и других птиц и животных.

Согласно правилам рисования (тут все корректно) заповедник отрисован на НЯК. В режиме схемы его отображение выглядит прилично — территория в зеленый горошек.

Населенные пункты, попавшие в охраняемую зону (почему не понятно, видимо, там тоже живут выхухоли), тоже выглядят нормально, хоть и в крапинку.

А вот теперь откроем яндекс карту.

И тут у нас цельный лесной массив, а в нем села — Моисеево, Петровское и другие. Интересно, тот кто первый раз в этих краях и пытается ориентироваться по яндекс картам, не сходит ли он с ума.

Кому как такая схематическая раскраска?

Сотрудники, не поделитесь инсайдерской информацией, отчего на ЯК не сделана та же территория в зеленый горошек? :)