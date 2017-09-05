Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Права на работу с нитками транспорта

В связи с началом публикации данных об общественном транспорте из Народной карты мы изменяем процедуру получения прав на работу с нитками транспорта.

Запросы на получение прав на работу с нитками нужно отправлять в службу поддержки Народной карты. В форме обратной связи теперь есть специальный пункт «Заявка на работу с нитками транспорта», нужно выбрать именно его, и указать, на какой город запрашиваются права.

При выдаче прав мы будем обращать внимание на следующие критерии:

  • состояние слоя Транспорт в городе, на который запрашиваются права. Для работы с нитками неоходимо отрисовать или привести в порядок все остановки и маршруты (это не требует отдельных прав)
  • опыт рисования в слое Транспорт и знание Правил рисования в этом слое, отсутствие ошибок
  • знание местных реалий общественного транспорта. В нормах рисования достаточно подробно указано, почему официальных данных как правило недостаточно, чтобы разметка транспорта в городе была корректной

Напоминаем, что в «крупных» городах (где уже  работает маршрутизация на общественном транспорте в продуктах Яндекса) мы даём права только после того, как в Народную карту заливаются объединённые «транспортные» данные. Список таких городов можно посмотреть здесь.

В завершение хотелось бы представить народным картографам коллегу, yndx-aralov, он занимается общественным транспортом в картографическом производстве Яндекса, и иногда будет отвечать здесь в Клубе на вопросы, связанные с общественным транспортом. 

26 комментариев
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alexfox
5 сентября 2017, 17:48
То есть, если город относится к "крупному", то писать запрос смысла нет? Или можно отправить наперед?
yndx-aralov
Сотрудник Яндекса5 сентября 2017, 18:20
alexfox,
если город ещё не перенесён на НЯК, то писать запрос не имеет смысла, независимо от того, крупный город или нет. Если он уже перенесён, либо данных по городу нет, то запрос можно отправлять, опять же независимо от размеров города.
kary4rus
5 сентября 2017, 18:26
yndx-aralov,
т.е. есть шансы получить в права такой город как Липецк или Волгоград?
Обновлено 5 сентября 2017, 18:28
yndx-aralov
Сотрудник Яндекса5 сентября 2017, 18:46
kary4rus,
шансы есть, но не раньше чем эти города будут перенесены.
sagd1evv
4 сентября 2017, 17:45
А я до сих пор не могу изменить тип нитки, потому что мне выдаёт ошибку с правами, может поможете уже, к кому только не обращался и когда.
Алексей Зуев
6 сентября 2017, 09:48
sagd1evv,
При изменении типа нитки (и других атрибутов, таких как интервалы движения) проверяется, чтобы вся нитка целиком находилась в разрешённой для Вас зоне редактирования (учитываются участки нитки, если мне не изменяет память). Если маршрут лишь немного выходит за пределы этой зоны, можно схитрить: временно удалить участки, выходящие за рамки, изменить свойства нитки и вернуть участки на место. При удалении участков время в пути между остановками не потеряется.
sagd1evv
4 сентября 2017, 18:00
Алексей Зуев,
у меня в территории Нефтеюганск.
Маршрут проходит полностью по нему и очень далеко от пределов зоны.
Олег Павлович Чечулин
6 сентября 2017, 10:11
sagd1evv,
мне когда выдавали модераторские права на район, не включили в него небольшую часть района, так как границы зон модерации проходят по топорным ломаным, а не по границам АТД. Возможно, тут тоже какой-то подобный нюанс имеет место быть.
Алексей Зуев
6 сентября 2017, 10:57
sagd1evv,
Посмотрел немного Нефтеюганск. Хотя бы один участок нитки добавлен? Участки добавляются на соответствующей вкладке, она не так информативна, как вкладка "Остановки", и про неё легко забыть. Если нет участков, то не будет и прав. Остановки при определении прав не учитываются.
Обновлено 6 сентября 2017, 10:58
generator103
6 сентября 2017, 09:48
Все данные о легальных маршрутах есть в управлении каждого города по транспорту.

Есть очень много ситуаций, когда информация на карте должна появляться здесь и сейчас., а не через 2 недели. Лучше будет, если редактора будут наносить на карту вечером ту небольшую порцию информации, которую они обработали за рабочий день

А еще лучше всего скопируйте все данные с 2гис, у них все корректно и подробно отрисованно, особенно в маленьких городах
Олег Павлович Чечулин
6 сентября 2017, 10:05
generator103,
про 2гис насмешили, спасибо :)
Олег Павлович Чечулин
6 сентября 2017, 10:09
generator103,
по поводу легальных маршрутов, данные о которых есть в управлении по транспорту. В Усолье-Сибирском официально имеется автобусный маршрут № 3. Но его никто не видел. Я видел упоминания о нём только на сайте администрации и на паре остановочных табличек. В реальности почти по той же трассе ходит маршрутка № 22с, которой нет в официальных реестрах, но ходит она уже много лет. Какой из этих маршрутов нужно рисовать на карте? :)


P.S. Кстати, 10 сентября выбору в городскую думу, куда баллотируется хозяин маршрутки 22с, думаю, если он туда пройдёт, то озвученная мною в предыдущем абзаце проблема разрешится :)
yndx-aralov
Сотрудник Яндекса6 сентября 2017, 19:42
Олег Павлович Чечулин,
с точки зрения того, какие данные вносить на карту, проблемы нет: рисуйте маршрутку 22с, а автобус 3 рисовать не надо.
yndx-aralov
Сотрудник Яндекса6 сентября 2017, 19:39
generator103,
не стоит этого делать, особенно копировать информацию с 2GIS, из официальных данных и иных сторонних источников. И не только потому, что нарушать пользовательские соглашения нехорошо, но и потому, что при этом велик шанс размножить чужие ошибки.
Александр
6 сентября 2017, 12:51
я уже по-всей области могу нитки давно создавать, потому мне больше не надо запросы делать. наравне с адресами, дорогами иногда приходится перерывчик делать
Steve
6 сентября 2017, 17:14
Кому можно написать чтоб исправили пару косяков с маршрутами в Кобрине (Беларусь)?
А то права получать ради исправления пары косяков не особо хочется, но косяки хотелось бы убрать, а то в Яндекс.Транспорте не то, что нужно, получается. 
yndx-aralov
Сотрудник Яндекса7 сентября 2017, 08:09
Steve,
в общем случае порядок действий следующий. 


Если город ещё не перенесён на НЯК, то писать в штатный фидбэк Яндекс.Карт через соответствующую форму. Только просьба писать так, чтобы Вас поняли, к сожалению, с этим часто бывают проблемы.


Если город уже перенесён, а прав на нитки нет, то можно поправить маршрут по старинке, в карточках остановок. Я или мои коллеги по транспортному цеху увидим правки и дальше знаем что делать. При этом будьте готовы к тому, что мы Вам в личку можем задать уточняющие вопросы.
Ч.К@Т
6 сентября 2017, 21:36
Если мне не изменяет память, то yndx-aralov был на этом сервисе ещё в первый год старой НЯК.
yndx-aralov
Сотрудник Яндекса7 сентября 2017, 07:55
Ч.К@Т,
память не изменяет, всё правильно помните :)


Только раньше я был активным участником и модератором/супермодератором, а теперь целенаправленно занимаюсь именно общественным транспортом на Яндекс.Картах. Точнее занимаюсь я им уже давно, только раньше он жил отдельно от НЯК, а теперь переезжает сюда :)
Ч.К@Т
24 сентября 2017, 22:10
yndx-aralov,
На основании личного опыта использования этих данных по Минску могу честно сказать - не впечатлило. Мягко говоря. Зачем мне знать интервал движения автобуса, если я не знаю когда ушёл предыдущий ?
Если интересно, есть у Минсктранса один очень пользительный ресурс. Подробно описывать и приводит ссылки я в Клубе я не буду, дабы не нарушать Правил. Если заинтересуетесь - отпишите мне в личку, на основной профиль
askirka
20 сентября 2017, 21:45
Так, ну вот выдали права на работу с нитками ОТ. Добавляю нитку. Выбрал остановки, выбрал дороги. Расписал время движения. Добавил интервал. При попытке сохранить говорит "Недостаточно прав для выполнения операции".
u-ilja2018
9 декабря 2017, 21:17
ну дороги
riorost13
14 января 2018, 23:49
Доброго времени суток! Получил права на работу с нитками. Через несколько дней появились неполадки: при сохранении нитки(причем только после добавления расписания и интервала) пишет, что недостаточно прав. Объясните пожалуйста -"В чем причина?"
Алексей Зуев
2 марта 2018, 12:05
riorost13,
При добавлении интервала и сохранении нитки проверяются Ваши права на редактирование ниток (при некоторых других операциях права по крайней мере раньше не проверялись). Чтобы Вам разрешили сохранить нитку, необходимо, чтобы:
1) был добавлен хотя бы один участок нитки;
2) все участки нитки целиком находились в зоне, на которую Вам выдали права.
bob
15 апреля 2018, 17:31
Прошу дать права на нитки в Петрозаводске.
Сейчас там каша из ниток и не-ниток, причём почти все нитки по неправильным улицам.
svir1dovvit
25 августа, 18:17
Пожалуйста, добавить интервал автобус 7 Площадь победы автобус 7 каждые 1 ч 35 мин. с 05:47 до 07:22. каждые 2 ч 30 мин. с 08:57 до 11:27. каждые 1 ч 40 мин. с 13:07 до 14:47. каждые 1 ч 50 мин. с 16:22 до 18:12.  Город Бобруйск!