Права на работу с нитками транспорта

В связи с началом публикации данных об общественном транспорте из Народной карты мы изменяем процедуру получения прав на работу с нитками транспорта.

Запросы на получение прав на работу с нитками нужно отправлять в службу поддержки Народной карты. В форме обратной связи теперь есть специальный пункт «Заявка на работу с нитками транспорта», нужно выбрать именно его, и указать, на какой город запрашиваются права.

При выдаче прав мы будем обращать внимание на следующие критерии:

состояние слоя Транспорт в городе, на который запрашиваются права. Для работы с нитками неоходимо отрисовать или привести в порядок все остановки и маршруты (это не требует отдельных прав)

опыт рисования в слое Транспорт и знание Правил рисования в этом слое, отсутствие ошибок

знание местных реалий общественного транспорта. В нормах рисования достаточно подробно указано, почему официальных данных как правило недостаточно, чтобы разметка транспорта в городе была корректной

Напоминаем, что в «крупных» городах (где уже работает маршрутизация на общественном транспорте в продуктах Яндекса) мы даём права только после того, как в Народную карту заливаются объединённые «транспортные» данные. Список таких городов можно посмотреть здесь.

В завершение хотелось бы представить народным картографам коллегу, yndx-aralov, он занимается общественным транспортом в картографическом производстве Яндекса, и иногда будет отвечать здесь в Клубе на вопросы, связанные с общественным транспортом.